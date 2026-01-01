遠端管理
讓團隊做好準備，遠端工作才能成功
Slack 的安全平台能讓團隊互相交流，隨時隨地保持生產力。
瞭解我們的遠端工作資源：
在新環境中維持生產力
頻道將所有人集中在一處，可共用資訊、做決策以及執行業務。針對公司公告、緊急要求、部門通訊以及團隊重要的任何主題建立頻道。瞭解頻道如何運作
安心進行遠端工作
無論團隊是透過應用程式、通話或訊息，以 Slack 進行通訊，您的資訊都能受到保護。那是因為企業級功能，例如進階認證控制與可自訂保留訊息，均為 Slack 內建功能，可以大規模管理組織。深入瞭解 Slack 安全性
與所有人保持聯絡，不需要辦公室
溝通是 Slack 的核心，從專案討論到日常對話，提供多項功能協助團隊掌握工作進展，並互相保持聯繫。在面對面的時間瞭解最新情況，或是使用 Slack 語音和視訊通話或最愛的視訊會議應用程式來召開重要會議。探索 Slack 的視訊會議功能
遠端領導者的資源
Slack 的遠端工作深入分析
觀看最新網路研討會來瞭解詳情 (僅限英文)
全球團隊使用 Slack 保持聯繫
瞭解 Slack 如何協助各行各業的公司保持靈活性、聯絡暢通並如常地專注於業務營運。