遠端管理

讓團隊做好準備，遠端工作才能成功

Slack 的安全平台能讓團隊互相交流，隨時隨地保持生產力。

瞭解我們的遠端工作資源：

在新環境中維持生產力

頻道將所有人集中在一處，可共用資訊、做決策以及執行業務。針對公司公告、緊急要求、部門通訊以及團隊重要的任何主題建立頻道。

瞭解頻道如何運作

安心進行遠端工作

無論團隊是透過應用程式、通話或訊息，以 Slack 進行通訊，您的資訊都能受到保護。那是因為企業級功能，例如進階認證控制與可自訂保留訊息，均為 Slack 內建功能，可以大規模管理組織。

深入瞭解 Slack 安全性

與所有人保持聯絡，不需要辦公室

溝通是 Slack 的核心，從專案討論到日常對話，提供多項功能協助團隊掌握工作進展，並互相保持聯繫。在面對面的時間瞭解最新情況，或是使用 Slack 語音和視訊通話或最愛的視訊會議應用程式來召開重要會議。

探索 Slack 的視訊會議功能

遠端領導者的資源

Slack 的遠端工作深入分析

部落格

培養遠端團隊文化

部落格

管理者的遠端工作手冊

部落格

Slack 提供卓越的組織敏捷性

部落格

Twitter 如何使用 Slack 主持全球全員大會

部落格

觀看最新網路研討會來瞭解詳情 (僅限英文)

網路研討會

透過共用頻道與外部合作夥伴保持聯繫

網路研討會

瀏覽 Slack 領導階層的新式遠端工作環境

網路研討會

遠端啟動 Slack

網路研討會

使用 Slack 遠端工作：依需求

網路研討會

全球團隊使用 Slack 保持聯繫

瞭解 Slack 如何協助各行各業的公司保持靈活性、聯絡暢通並如常地專注於業務營運。

檢視所有客戶案例

Slack-Customer-Shopify-hero

「Slack 的存在和作為如此重要的工具，確實幫助我們在擴展規模的同時仍保持彼此連結，即便我們四散在遙遠的辦公室和團隊也不例外。」

文化專員Lisa Madokoro
閱讀案例
intuit-quickbooks- hero

“在以前，我們通常需要兩天才能解決案例，而在 Slack 的 Quincy 機器人幫助下，解決速度提升了 36%。如果以全年計算，我們替客服人員省下了 9,000 小時。”

前客戶成功數位主管Omer Khan
閱讀案例
  • Airbnb
  • Target
  • Uber
  • One Medical
  • News Corp
  • US Department of Veteran Affair
  • Intuit
  • SONOS

選擇更好的工作方式

