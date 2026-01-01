Comunicaciones de lanzamiento de Slack

La comunicación es fundamental para lanzar Slack en su organización. Recomendamos crear un plan de comunicación para establecer expectativas, proporcionar recursos de habilitación y ayudar a sus equipos a pasar por la transición a Slack.

Cómo crear un plan de comunicaciones de Slack



Cuando se comuniquen con sus empleados, será necesario responder las siguientes preguntas importantes:



Por qué eligieron Slack



Qué beneficio tienen los empleados al usar Slack



Cómo pueden comenzar los empleados

Diseñen un plan de comunicación en torno a tres pasos fundamentales para el éxito de Slack en su equipo y organización:

Asignen un patrocinador ejecutivo para realizar las comunicaciones iniciales sobre el lanzamiento de Slack. Preparen un anuncio inicial de Slack que entregará su patrocinador ejecutivo para anunciar el cambio a Slack y presentar Slack a todos los empleados. Finalicen con una bienvenida al equipo enviada por cada líder de departamento y repetida por los gerentes, dando la bienvenida a sus departamentos y equipos en Slack.

A continuación, encontrarán algunas plantillas de correo electrónico con las que pueden comenzar a crear su plan de comunicación. Estos son ejemplos que recomendamos personalizar para su organización.

Seminario web de lanzamiento de Slack Si desean obtener más información sobre las estrategias de comunicación de Slack y las mejores prácticas para lanzar Slack, los invitamos a ver el seminario web de lanzamiento de Slack que los guiará a través de los pasos esenciales para un lanzamiento exitoso de Slack.

Fase 1: Comunicación inicial del patrocinador ejecutivo

Hola, equipo:

Tengo algo emocionante que anunciar. Como algunos de ustedes saben, trasladaremos las comunicaciones internas de nuestro equipo a Slack. Slack es una aplicación de mensajería en la que podemos hablar, compartir archivos y trabajar juntos. También se conecta con herramientas que ya usamos, como [agreguen sus ejemplos aquí], además de cientos de otras aplicaciones. Queremos ofrecerles a todos los empleados cuentas de Slack para el [fecha].

¿Por qué hemos decidido trasladarnos a Slack?

Queremos utilizar las mejores herramientas de comunicación para facilitarnos la vida y ser más productivos. Tener a todos los empleados en una sola plataforma nos ayudará a trabajar mejor juntos y más rápido. Así evitaremos tener que saltar entre correos electrónicos, mensajes instantáneos, mensajes de texto y muchos otros programas. Todo lo que compartan en Slack se indexa y archiva automáticamente, y se crea un archivo de búsqueda de todo nuestro trabajo.

¿Tienen alguna pregunta o comentario?

En los próximos días se proporcionará más información sobre el lanzamiento de Slack en toda la empresa. Si tienen alguna duda sobre nuestro espacio de trabajo de Slack, publíquenla en el canal [#ayuda-con-Slack o en otro canal adecuado] de Slack o envíen un correo electrónico a [dirección de correo electrónico aquí]. Si tienen preguntas generales sobre Slack, el Centro de ayuda es un excelente recurso.

Fase 2: Comunicación de seguimiento por parte del director o de otro líder de TI

Hola a todos:

Tal como indica el mensaje de [vicepresidente/director general/etc.], trasladaremos nuestras comunicaciones a Slack el [fecha]. Para recapitular el anuncio inicial, Slack es una aplicación de mensajería en la que podemos hablar, compartir archivos y trabajar juntos. Aunque seguiremos usando el correo electrónico para la mayoría de nuestra comunicación empresarial externa, Slack será la herramienta que usaremos para comunicarnos dentro de [empresa].

Slack es una herramienta diseñada para ser muy fácil de usar y los invitamos a que se tomen un momento para explorarla. Como parte de nuestra transición a Slack, también tenemos un par de recursos de capacitación a su disposición:

Fase 3: Envío el día del lanzamiento

Hola, equipo:

[Si su organización usa inicio de sesión único]

Hoy es nuestro primer día como empresa en Slack. Todos deberían poder acceder a Slack como una de las aplicaciones asignadas de [Proveedor de SSO]; también pueden iniciar sesión desde https://[teamname].slack.com con sus credenciales de [Proveedor de SSO].

[Si su organización no usa inicio de sesión único]

Hoy es nuestro primer día como empresa en Slack. Ahora todos deberían poder acceder a Slack con sus credenciales de inicio de sesión. Pueden descargar la aplicación de Slack en slack.com/downloads o pueden abrir Slack en su explorador en slack.com/signin.

A continuación compartimos algunos consejos sobre cómo empezar a usar Slack correctamente:

Descarguen la aplicación para computadora desde slack.com/download e inicien sesión.

Sigan los pasos de la guía de introducción para nuevos usuarios y únase al taller introductorio de Slack para aprender los fundamentos de Slack con actividades interactivas.

Consulten la guía de Slack [Cómo usamos Slack en la empresa] desde nuestra intranet aquí.

Por último, aquí mostramos algunos canales a los que se pueden unir una vez que hayan iniciado sesión:

#ayuda-ti, #ayuda-etc: conéctense con los equipos adecuados al publicar preguntas en sus canales.

#anuncios: los anuncios a nivel de empresa se publicarán aquí.

canales de sus equipos y oficinas.

¡Nos vemos en Slack! ✨