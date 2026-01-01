Slack 사용을 시작하기 위한 커뮤니케이션

조직에서 Slack을 사용하기 시작할 때엔 커뮤니케이션이 핵심입니다. 기대치를 설정하고 지원 리소스를 제공하고 팀이 Slack으로 전환하는 과정을 탐색하도록 돕는 커뮤니케이션 계획을 세우는 것이 좋습니다.
Slack 커뮤니케이션 계획을 세우는 방법
직원과 커뮤니케이션할 때 답변해야 할 중요한 질문들은 다음과 같습니다.
- Slack을 사용하기로 선택한 이유
- 직원들이 Slack을 사용하면서 얻을 수 있는 이점
- 직원들이 시작할 수 있는 방법
팀과 조직 전체에서 다음과 같이 Slack의 성공을 위한 세 가지 중요한 단계를 중심으로 커뮤니케이션 계획을 설계하세요.
- Slack의 사용 시작과 관련하여 초기 커뮤니케이션을 제공하는 실행 후원자를 지정하세요.
- 모든 직원에게 Slack으로 업무를 전환할 것을 발표하고 Slack을 소개하기 위해 실행 후원자가 제공할 초기 Slack 공지를 준비합니다.
- 부서와 팀을 Slack으로 맞이하는 팀 환영 인사를 각 부서 리더가 보내고 인력 관리자들이 이를 반복하여 마무리합니다.
아래에서 커뮤니케이션 계획을 세우는 데 사용할 수 있는 몇 가지 이메일 템플릿을 찾을 수 있습니다. 조직에 맞춰 설정하도록 추천하는 예시 템플릿들입니다.
단계 1: 실행 후원자의 초기 커뮤니케이션
팀원 여러분, 안녕하세요!
기대되는 공지를 드리고자 합니다. 여러분 중 몇몇은 이미 아시겠지만, 회사에서 팀의 내부 소통을 위해 Slack으로 곧 전환합니다. Slack은 대화를 나누고 파일을 공유하고 협업할 수 있는 메시징 앱입니다. 또, 이 앱은 [예시를 여기에 추가] 등과 같이 우리가 항상 사용하는 도구를 비롯해 수천 개의 다른 앱들과 연결됩니다. 모든 직원에게 Slack 계정을 제공하기 위해 목표로 한 날짜는 [날짜]입니다.
Slack 앱으로 전환하는 이유는 무엇인가요?
최고의 커뮤니케이션 도구를 활용해 업무를 더 쉽게 만들고 생산성을 높이고자 합니다. 이메일, 인스턴트 메시지, 문서 등 각기 다른 수많은 프로그램을 오가는 것보다 모든 직원을 한 플랫폼에 모으면 더 빠르고 효율적으로 협업할 수 있습니다. Slack에서 공유하는 모든 것이 자동으로 색인 표시되고 보관되므로 모든 작업에 대한 검색 가능한 보관 항목을 만들 수 있습니다.
질문이나 피드백이 있으신가요?
회사 전체에서 Slack을 사용하는 것에 대한 자세한 정보는 추후 제공될 예정입니다. Slack 워크스페이스에 관한 질문이 있으면 Slack의 [#slack-help 또는 다른 적합한 채널] 채널에 포스트하거나 [여기에 이메일 주소]에 이메일을 보내 주세요. Slack에 관한 일반적인 질문이 있으면 고객지원센터에서 유용한 리소스를 찾을 수 있습니다.
단계 2: 경영진 또는 기타 IT 책임자의 후속 커뮤니케이션
여러분, 안녕하세요.
[부사장/CEO 등] 님께서 말씀하신 것처럼 [날짜]에 사내 커뮤니케이션을 Slack으로 전환합니다. 첫 번째 공지를 요약하자면 Slack은 대화를 나누고 파일을 공유하고 협업할 수 있는 메시징 앱입니다. 회사 외부와의 커뮤니케이션에서는 대부분 이메일을 계속 사용하시겠지만, [회사] 내에서 서로 커뮤니케이션하기 위해 사용하는 도구는 Slack이 될 것입니다.
Slack은 매우 사용자 친화적으로 만들어진 도구이며 잠시 시간을 내어 직접 살펴보시길 권장합니다. Slack으로 전환하는 과정의 일환으로 몇 가지 교육 리소스도 준비되어 있습니다.
단계 3: 시작 날짜에 전송하기
팀원 여러분, 안녕하세요!
[조직에서 통합 인증(SSO)을 사용하는 경우]
오늘은 회사에서 Slack을 처음 사용하는 날입니다! 이제 모든 사람이 할당된 [SSO 제공업체] 앱 중 하나를 사용하여 Slack에 액세스하거나 [SSO 제공업체] 자격 증명으로 https://[팀 이름].slack.com에서 로그인할 수 있습니다.
[조직에서 SSO을 사용하지 않는 경우]
오늘은 회사에서 Slack을 처음 사용하는 날입니다! 이제 모든 사람이 로그인 자격 증명을 통해 Slack에 액세스할 수 있을 것입니다. slack.com/downloads에서 Slack 앱을 다운로드하거나 브라우저에서 slack.com/signin으로 Slack을 열 수 있습니다.
다음은 Slack을 올바르게 시작하는 데 도움이 되는 몇 가지 팁입니다.
- slack.com/download에서 데스크톱 앱을 다운로드하고 로그인합니다.
- 새로운 사용자를 위한 시작하기 가이드에 나온 단계를 따라 Slack 워크샵 기초에 참여하여 대화식 활동으로 Slack의 기초 지식에 대해 배웁니다.
- 여기 인트라넷에서 Slack의 [회사에서 Slack을 사용하는 방법] 가이드를 확인하세요.
마지막으로, 다음은 로그인해서 참여할 수 있는 몇 가지 채널입니다.
- #지원-IT, #기타-지원: 해당 채널에 포스트하여 적절한 팀과 연결되어 보세요.
- #공지: 여기에 회사 전체 공지가 포스트됩니다.
- 팀 채널 및 사무실 채널
Slack에서 뵙겠습니다! ✨
