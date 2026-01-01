Comunicações de lançamento do Slack

A comunicação é um fator primordial para o lançamento do Slack em sua organização. Recomendamos a criação de um plano de comunicação para definir expectativas, fornecer recursos de capacitação e ajudar suas equipes na transição para o Slack.

Como criar um plano de comunicação do Slack



Aqui estão algumas questões importantes a serem consideradas em sua comunicação com os funcionários:



Por que você escolheu usar o Slack?



Qual é o benefício para os funcionários ao usar o Slack?



Como os funcionários podem começar a usar?

Crie o plano de comunicação levando em conta três etapas fundamentais para o sucesso do Slack em toda a sua equipe e organização:

Designe um responsável executivo para realizar as comunicações iniciais sobre o lançamento do Slack. Prepare um anúncio inicial sobre o Slack a ser feito pelo responsável executivo para comunicar a mudança para o Slack e fazer a apresentação da plataforma para todos os funcionários. Finalize com as boas-vindas à equipe enviadas por cada líder de departamento e replicadas pelos gerentes de pessoas, com uma mensagem de acolhimento aos departamentos e equipes no Slack.

Abaixo, você pode verificar alguns modelos de e-mail que poderá usar para iniciar a criação de seu plano de comunicação. Estes são apenas exemplos e recomendamos que sejam personalizados para a sua organização.

Webinar de lançamento do Slack Caso queira saber mais sobre estratégias de comunicação do Slack e práticas recomendadas para o seu lançamento, sinta-se convidado a assistir ao Webinar de lançamento do Slack , um guia acerca das etapas essenciais para um lançamento do Slack bem-sucedido!

Nível 1: comunicação inicial do responsável executivo

Olá, equipe,

Queremos comunicar uma ótima notícia. Como alguns de vocês já sabem, vamos fazer a transição de nossas comunicações internas para o Slack. O Slack é um app de mensagens em que é possível conversar, compartilhar arquivos e trabalhar em equipe. O Slack também pode ser conectado com ferramentas que já usamos, como [adicionar seus exemplos aqui], além de muitos outros apps. Pretendemos disponibilizar as contas do Slack para todos os funcionários a partir de [data].

Por que nós estamos mudando para o Slack?

Queremos usar as melhores ferramentas de comunicação para facilitar nossas vidas e sermos mais produtivos. Ter todos os funcionários reunidos em uma única plataforma vai nos ajudar a trabalhar juntos de uma forma melhor e mais rápida. Além disso, não será mais necessário acessar e-mails, mensagens instantâneas, textos e vários outros programas. Tudo o que você compartilha no Slack é indexado e arquivado automaticamente, criando um arquivo pesquisável de todo o nosso trabalho.

Dúvidas ou feedback?

Mais informações sobre o lançamento do Slack em toda a empresa serão fornecidas nos próximos dias. Se você tiver perguntas sobre o nosso workspace Slack, pode postá-las no canal [#slack-ajuda ou outro canal adequado] no Slack ou envie um e-mail para [endereço de e-mail aqui]. Se você tiver perguntas gerais sobre o Slack, a Central de Ajuda é um ótimo recurso.

Nível 2: comunicações de acompanhamento por parte do responsável executivo ou outro líder de TI

Olá, pessoal,

Como foi indicado na mensagem de [VP/CEO/etc], vamos fazer a transição das nossas comunicações para o Slack em [data]. Recapitulando o comunicado inicial, o Slack é um app de mensagens em que é possível conversar, compartilhar arquivos e trabalhar em equipe. Os e-mails continuarão a ser usados para a maior parte das comunicações externas da empresa, mas o Slack será a ferramenta usada para a comunicação interna na [empresa].

O Slack foi projetado como uma ferramenta extremamente fácil de usar, e encorajamos você a reservar algum tempo para explorar o Slack por si mesmo. Como parte da nossa transição para o Slack, também oferecemos alguns recursos de treinamento para você:

Nível 3: a ser enviado no dia do lançamento

Olá, equipe,

[Se sua organização usa logon único]

Hoje é o nosso primeiro dia de trabalho com o Slack! A partir de agora, todos devem conseguir acessar o Slack com um dos nossos apps atribuídos de [provedor de SSO]. Também é possível entrar pela página https://[nomedaequipe].slack.com com as suas credenciais [provedor de SSO].

[Se sua organização não usa logon único]

Hoje é o nosso primeiro dia de trabalho com o Slack! A partir de agora, todos devem conseguir acessar o Slack usando suas credenciais de login. Você pode baixar o app Slack em slack.com/downloads ou abrir o Slack no navegador em slack.com/signin.

Aqui estão algumas dicas para você começar a usar o Slack:

Baixe o app para computadores em slack.com/download e entre no Slack.

Siga os passos do guia Primeiros passos para novos usuários e participe do Workshop de noções básicas do Slack para aprender os conceitos básicos do Slack com atividades interativas.

Consulte o guia do Slack [Como usamos o Slack na empresa] na nossa intranet, aqui.

Por último, confira alguns dos canais em que você pode entrar depois de fazer o login:

#ajuda-ti, #ajuda-etc: conecte-se com as equipes certas postando nos canais delas.

#comunicados: comunicados para toda a empresa serão postados aqui

canais da sua equipe e do seu escritório

Vejo vocês no Slack! ✨