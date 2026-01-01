Communications lors du lancement de Slack

Une bonne communication est essentielle pour réussir le lancement de Slack dans votre entreprise. Nous vous conseillons d’élaborer un plan de communication afin de définir les attentes, de fournir des ressources d’aide et d’aider vos équipes à adopter Slack.

Comment créer un plan de communication Slack



Vos communications avec vos collaborateurs doivent répondre aux questions importantes suivantes :



Pourquoi avons-nous choisi d’utiliser Slack ?



Quels avantages Slack apporte-t-il aux collaborateurs ?



Comment les collaborateurs peuvent-ils commencer à utiliser Slack ?

Pour une adoption réussie de Slack au sein de votre équipe et de votre entreprise, développez un plan de communication autour de ces trois étapes clés :

Désignez un référent du projet, qui enverra les premières communications concernant le lancement de Slack. Préparez l’annonce initiale sur le déploiement de Slack, qui devra être envoyée par le référent du projet afin d’annoncer le passage à Slack et de présenter cet outil à tous les collaborateurs. Terminez par un message de bienvenue destiné à l’équipe, envoyé par chaque chef de service et repris par les chefs d’équipe, afin de souhaiter la bienvenue dans Slack aux services et aux équipes.

Vous trouverez ci-dessous des modèles d’e-mail pour vous aider à créer votre plan de communication. Nous vous recommandons d’adapter ces exemples à votre entreprise.

Conférence en ligne sur le lancement de Slack Si vous souhaitez en savoir plus sur les stratégies de communication et les bonnes pratiques à adopter pour le lancement de Slack, nous vous invitons à regarder la conférence en ligne sur le lancement de Slack , qui présente les étapes clés d’un lancement réussi.

Phase 1 : Communication initiale du référent du projet

Bonjour à tous,

Je souhaitais vous annoncer une nouvelle importante. Comme certains d’entre vous le savent déjà, nous avons décidé d’adopter Slack pour faciliter notre communication en interne. Slack est une application de messagerie professionnelle qui nous permettra de discuter, de partager des fichiers et de travailler ensemble. L’application est compatible avec les outils que nous utilisons déjà, comme [ajoutez des exemples ici], ainsi qu’avec des milliers d’autres applications. Notre objectif consiste à fournir des comptes Slack à tous les collaborateurs d’ici le [date].

Pourquoi avons-nous décidé d’adopter Slack ?

Nous souhaitons nous doter des meilleurs outils de communication pour être plus productifs et simplifier notre vie professionnelle. Rassembler tous les collaborateurs sur une seule plateforme nous aidera à travailler ensemble plus efficacement. Nous n’aurons plus besoin de jongler entre nos boîtes de réception, nos applications de messagerie instantanée, nos SMS ou d’autres programmes. Tout ce que vous partagez sur Slack est automatiquement indexé et archivé, créant ainsi une archive consultable de tout notre travail.

Vous avez des questions ou des commentaires ?

Nous vous communiquerons des informations supplémentaires sur le lancement de Slack au sein de l’entreprise dans les prochains jours. Si vous avez des questions sur notre espace de travail Slack, publiez-les sur le canal [#slack-aide ou un autre canal approprié] sur Slack ou envoyez un e-mail à [votre adresse e-mail]. Pour des questions d’ordre général, veuillez consulter le Centre d’assistance Slack.

Phase 2 : Message de suivi de la direction ou autre responsable informatique

Bonjour à tous,

Comme notre [VP/PDG/etc.] vous l’a précédemment annoncé, nous allons utiliser Slack pour toutes nos communications à partir du [date]. Slack est une application de messagerie professionnelle qui nous permettra de discuter, de partager des fichiers et de travailler ensemble. Bien que nous continuerons à utiliser les e-mails pour la plupart des communications externes, nous utiliserons Slack pour communiquer entre nous au sein de [entreprise].

Slack est un outil très convivial. Nous vous invitons à prendre un peu de temps pour le découvrir vous-même. Dans le cadre de notre transition vers Slack, nous avons également conçu quelques ressources pédagogiques pour vous :

Phase 3 : À envoyer le jour du lancement

Bonjour à tous,

[Si votre entreprise utilise l’authentification unique]

Notre entreprise fait aujourd’hui ses premiers pas sur Slack ! Tout le monde doit désormais avoir accès à Slack via l’une de vos applications [fournisseur SSO] attribuées. Vous pouvez aussi vous connecter depuis https://[nom de l’équipe].slack.com avec vos identifiants [fournisseur SSO].

[Si votre entreprise n’utilise pas l’authentification unique]

Notre entreprise fait aujourd’hui ses premiers pas sur Slack ! Tout le monde doit désormais avoir accès à Slack avec ses identifiants de connexion. Vous pouvez télécharger l’application Slack à l’adresse slack.com/downloads ou ouvrir Slack dans votre navigateur en accédant à slack.com/signin.

Voici quelques conseils pour bien démarrer avec Slack :

Téléchargez l’application pour ordinateur depuis slack.com/download et connectez-vous.

Suivez les étapes du guide Premiers pas sur Slack et rejoignez l’atelier de présentation de Slack pour apprendre à vous servir des fonctionnalités de base de Slack grâce à des activités interactives.

Consultez le guide [Utilisation de Slack au sein de l’entreprise] disponible sur notre intranet.

Pour terminer, voici quelques canaux que vous pouvez rejoindre après votre connexion :

#aide-informatique, #aide-etc : interagissez avec les bonnes équipes en publiant des questions dans leurs canaux respectifs.

#annonces : les annonces concernant l’ensemble de l’entreprise seront publiées ici.

Canaux de votre équipe et de votre service

À bientôt dans Slack ! ✨