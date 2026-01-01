自社に Slack を導入する際のコミュニケーションのヒント

Slack を組織に導入する際にカギとなるのは、なんといってもコミュニケーションです。チームが円滑に Slack に移行できるよう、コミュニケーションプランを作成して、適切な期待値を設定し、学習リソースを提供することが重要になります。

Slack 導入時のコミュニケーションプランを作成する



従業員にアナウンスを行う際には、次のような問いへの答えを含めるようにしましょう。



なぜ Slack が選ばれたのか



従業員にとって Slack を使うことのメリットは 何か



従業員が Slack の利用を開始するにはどうすればよいか

そして、チームや組織への Slack の導入を成功させるために、次の 3 つのステップを軸にコミュニケーションプランを策定しましょう。

Slack の導入に関する最初のコミュニケーションを行う、エグゼクティブスポンサー（上級管理職など）を決定します。 Slack の導入に関する最初の社内通知を用意して、エグゼクティブスポンサーから全従業員にアナウンスします。 各部門のリーダーが歓迎するメッセージを発信し、各マネージャーがフォローアップを行って、組織やチームを Slack に迎え入れます。

以下は、コミュニケーションプランの作成に活用できるメールのテンプレートです。ご自身の組織に合わせてカスタマイズしてご利用ください。

Slack 導入ウェビナー Slack に関するコミュニケーション戦略や Slack 導入におけるベストプラクティスについて詳しく知りたい方は、 Slack 導入ウェビナー をぜひご覧ください。Slack の導入を成功させるための重要なステップをご紹介しています。

第 1 段階 : エグゼクティブスポンサーからの最初の社内アナウンス

チームの皆さんへ

今日はすばらしいお知らせがあります。一部の方はすでにご存じかと思いますが、この度、社内のコミュニケーションツールとして Slack を導入することになりました。Slack は、メッセージのやり取りからファイルの共有、共同作業まで、すべてを一元化できるメッセージアプリです。[実際に使っているツールの名前] など、皆さんがすでに利用しているツールをはじめ、何千ものアプリと連携させることも可能です。[日付] に、Slack アカウントが全従業員に提供される予定です。

Slack を導入する理由

私たちは、業務をより快適で有意義なものにするために、最も優れたコミュニケーションツールを導入したいと考えました。Slack なら、1 つのプラットフォームですべての従業員が連携して作業を進められます。メールやテキストメッセージアプリといった、さまざまなツールを切り替える必要がなくなり、時間や手間の節約も期待できます。また、Slack 内で共有された情報はすべて自動的にインデックス化されて保存されるため、業務に関する検索可能なアーカイブが作成されることもメリットです。

ご質問・ご意見をお寄せください

全社的な Slack の導入に関する詳細情報は、近日中にお知らせいたします。当社の Slack ワークスペースに関してご質問がありましたら、Slack 内の [#help-slack など適切なチャンネル名を挿入] チャンネルにメッセージを投稿いただくか、[メールアドレスを挿入] までメールにてお問い合わせください。Slack の使い方に関しては、Slack のヘルプセンターに詳しい説明がありますので、そちらをご確認ください。

第 2 段階 : 幹部や IT リーダーからのフォローアップ

皆さんへ

[VP、CEO など] からのメッセージにあったように、[日付] より、社内のコミュニケーションが Slack に移行される予定です。Slack は、メッセージのやり取りからファイルの共有、共同作業まで、すべてを一元化できるメッセージアプリです。社外とのやり取りはこれまで通りメールで行われますが、[会社] 社内のコミュニケーションは Slack を使って行うようになります。

Slack はとても使いやすいツールですので、ぜひ一度ご自身で使ってみてください。Slack への移行にあたり、以下のトレーニングリソースもご用意しています。

第 3 段階 : 導入日に送信するメッセージ

チームの皆さんへ

[シングルサインオンを利用する組織の場合]

今日から Slack が導入されます！皆さん全員が、指定された [SSO プロバイダ] アプリのいずれかで Slack にアクセスするか、[SSO プロバイダ] の認証情報を使って https://[チーム名].slack.com からログインできるようになっているはずです。

[シングルサインオンを利用しない組織の場合]

今日から Slack が導入されます！皆さん全員が、各自のログイン認証情報を使って Slack にアクセスできるようになっているはずです。slack.com/downloads から Slack アプリをダウンロードするか、slack.com/signin からブラウザで Slack を開くことができます。

Slack の利用をスムーズに始めるためのヒントをいくつかご紹介します。

最後に、Slack へのログイン後に参加できるチャンネルの一部をご紹介します。

#help-it、#help-その他 : これらのチャンネルでリクエストを投稿することで、適切なチームに連絡できます。

#社内通知 : 全社向けのアナウンスがここに投稿されます。

チームや拠点ごとの専用チャンネル

それでは、Slack でお会いしましょう！✨