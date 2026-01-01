La comunicación es fundamental para lanzar Slack en tu organización. Te recomendamos elaborar un plan informativo para definir las expectativas, proporcionar recursos de capacitación y ayudar a tus equipos a afrontar la transición a Slack.

Cómo diseñar un plan informativo de Slack



A la hora de informar a tu personal, debes responder a estas importantes preguntas:



Por qué te has decantado por usar Slack.



Cuáles son las ventajas de usar Slack para el personal.



Cómo puede el personal ponerse manos a la obra.

Diseña el plan informativo en torno a tres pasos fundamentales para que tu equipo y tu organización obtengan buenos resultados con Slack:

Nombra a un promotor ejecutivo para que envíe las primeras comunicaciones sobre el lanzamiento de Slack. Prepara un primer anuncio de Slack, que deberá enviar tu promotor ejecutivo para comunicar la migración a Slack y presentar la plataforma a todo el personal. Por último, el responsable de cada departamento tendrá que enviar una bienvenida al equipo, de la que deberán hacerse eco todos los responsables de personal para dar la bienvenida a sus departamentos y equipos a Slack.

A continuación encontrarás varias plantillas de correo electrónico con las que podrás empezar a diseñar tu plan informativo. Se trata de ejemplos que te recomendamos adaptar a tu organización.

Webinario de lanzamiento de Slack Si quieres obtener más información sobre las estrategias de comunicación de Slack y las buenas prácticas para lanzar la plataforma, puedes ver el webinario de lanzamiento de Slack , que te guiará por los pasos más importantes para que el lanzamiento sea todo un éxito.

Paso 1: primera comunicación por parte del promotor ejecutivo

Hola, equipo:

Quería anunciaros algo magnífico. Como algunos ya sabéis, vamos a trasladar las comunicaciones internas de nuestro equipo a Slack. Slack es una aplicación de mensajería que podemos utilizar para hablar, compartir archivos y trabajar en equipo. También nos permite incorporar herramientas que ya utilizamos, como [añade algunos ejemplos aquí] y miles de aplicaciones adicionales. Tenemos previsto asignar cuentas de Slack a todo el personal el [fecha].

¿Por qué hemos decidido trasladarnos a Slack?

Queremos utilizar las mejores herramientas disponibles para comunicarnos, con el objetivo de hacernos la vida más fácil y al mismo tiempo aumentar nuestra productividad. Reunir a todo el equipo en una misma plataforma nos ayudará a colaborar mejor y más rápido, en vez de tener que estar alternando constantemente entre correos electrónicos, mensajes instantáneos, mensajes de texto y un montón de programas. Todo lo que compartamos en Slack se indexará y archivará automáticamente, de modo que se generará un repositorio de todo nuestro trabajo, en el que podremos buscar información en cualquier momento.

¿Tienes preguntas o comentarios?

Durante los próximos días, proporcionaremos más información sobre el lanzamiento de Slack en toda la empresa. Si tienes cualquier pregunta sobre el espacio de trabajo de Slack, publícala en el canal [#ayuda-con-Slack o en otro canal que te parezca adecuado] de Slack o manda un correo electrónico a [dirección de correo electrónico]. Si tienes preguntas generales sobre Slack, el Centro de Ayuda es un recurso excelente.

Paso 2: comunicación de seguimiento por parte del director ejecutivo u otro responsable de TI

Hola a todo el mundo:

Como ya se os informó en el mensaje del [vicepresidente/director general/etc.], vamos a trasladar nuestras comunicaciones a Slack el [fecha]. Para resumir el primer anuncio, Slack es una aplicación de mensajería que podemos utilizar para hablar, compartir archivos y trabajar en equipo. Aunque seguiremos usando el correo electrónico para la mayoría de las comunicaciones externas de la empresa, Slack será la herramienta que utilizaremos para comunicarnos dentro de [empresa].

Slack está diseñada para ser una herramienta muy fácil de usar, y os animamos a dedicar un rato a explorarla por vuestra cuenta. Como parte de nuestra transición a Slack, también tenemos un par de recursos formativos para la plantilla:

Paso 3: para su envío el día del lanzamiento

Hola, equipo:

[Si en tu organización se usa el inicio de sesión único]

Es el primer día de nuestra empresa en Slack. Toda la plantilla debería poder acceder ya a Slack como una de las aplicaciones de vuestro [proveedor de SSO] asignado, o bien iniciar sesión desde https://[nombre del equipo].slack.com con las credenciales de vuestro [proveedor de SSO].

[Si en tu organización no se usa el inicio de sesión único]

Es el primer día de nuestra empresa en Slack. Toda la plantilla debería poder acceder ya a Slack a través de sus credenciales de inicio de sesión. Podéis descargar la aplicación de Slack desde slack.com/downloads o abrir Slack en vuestro navegador desde slack.com/signin.

Estos son algunos consejos para poder empezar con buen pie en Slack:

Descargad la aplicación de ordenador desde slack.com/download e iniciad sesión.

Seguid los pasos de la guía de primeros pasos para nuevos usuarios de Slack y acceded al taller de introducción a Slack para conocer la información básica de la plataforma con actividades interactivas.

Consultad la guía [Cómo usamos Slack en nuestra empresa] de Slack desde nuestra intranet aquí.

Por último, estos son algunos de los canales a los que podéis uniros cuando hayáis iniciado sesión:

#ayuda-ti, #ayuda-etc.: para poneros en contacto con los equipos adecuados publicando en sus canales.

#anuncios: aquí se publicarán los anuncios para toda la empresa.

Los canales de vuestro equipo y vuestra oficina.

¡Nos vemos en Slack! ✨