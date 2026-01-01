Kommunikation zur Einführung von Slack

Kommunikation ist bei der Einführung von Slack in deiner Organisation das A und O. Wir empfehlen die Aufstellung eines Kommunikationsplans, um die Erwartungen zu verdeutlichen, Ressourcen für die Umsetzung bereitzustellen und deine Teams bei der Umstellung auf Slack zu unterstützen.

Aufstellen eines Slack-Kommunikationsplans



Bei der Kommunikation mit deinen Mitarbeitenden sind einige wichtige Fragen zu beantworten:



Warum hast du dich für Slack entschieden?



Welche Vorteile bietet Slack deinen Mitarbeitenden?



Wie sehen die ersten Schritte für Mitarbeitende aus?

Baue den Kommunikationsplan auf drei wichtigen Säulen auf, damit Slack in deinem gesamten Team und deiner gesamten Organisation ein Erfolg wird:

Weise eine Person als Sponsor:in der Führungsetage zu, um die ersten Mitteilungen zur Einführung von Slack zu senden. Bereite eine erste Ankündigung von Slack vor, die von deinem:deiner Sponsor:in der Führungsetage übermittelt wird, um den Wechsel zu Slack anzukündigen und Slack allen Mitarbeitenden vorzustellen. Bereite einen Willkommensgruß an die Teams vor, der von den einzelnen Abteilungsleiter:innen gesendet und durch Personal-Führungskräfte ergänzt wird und die Abteilungen und Teams bei Slack willkommen heißt.

Hier unten findest du einige E-Mail-Vorlagen, mit denen du damit beginnen kannst, deinen Kommunikationsplan aufzustellen. Es handelt sich dabei um Beispiele, und wir empfehlen, sie für deine Organisation anzupassen.

Webinar zur Einführung von Slack Wenn du mehr über die Kommunikationsstrategien von Slack und die bewährten Methoden zur Einführung von Slack erfahren möchtest, sieh dir das Webinar zur Einführung von Slack an, das dir die wichtigsten Schritte für eine erfolgreiche Slack-Einführung zeigt.

Welle 1: Erste Kommunikation durch den:die Sponsor:in der Führungsetage

Hallo Team,

heute möchte ich euch eine spannende Neuigkeit mitteilen. Wie einige von euch bereits wissen, werden wir ab jetzt Slack für unsere interne Team-Kommunikation benutzen. Slack ist eine Kollaborations-App, in der wir Unterhaltungen führen, Dateien teilen und zusammenarbeiten können. Slack lässt sich auch mit den Tools verknüpfen, die wir bereits verwenden, wie z. B. [Beispiele hier einfügen] – und mit Tausenden weiterer Apps. Wir planen, am [Datum] Slack-Accounts für alle Mitarbeitenden bereitzustellen.

Warum wechseln wir zu Slack?

Wir möchten die besten Kollaborations-Tools einsetzen, um unser Arbeitsleben einfacher und produktiver zu gestalten. Wenn alle Mitarbeitenden auf einer Plattform zusammenkommen, können wir besser und effektiver zusammenarbeiten und müssen nicht mehr zwischen E-Mails, IMs, SMS und anderen Programmen hin- und herspringen. Alles, was in Slack geteilt wird, wird automatisch gesammelt und archiviert. So entsteht ein durchsuchbares Archiv unserer gesamten Arbeit.

Habt ihr Fragen oder Feedback?

In den nächsten Tagen gibt es weitere Informationen zur unternehmensweiten Einführung von Slack. Wenn ihr Fragen zu unserem Slack-Workspace habt, postet sie bitte im Channel [#slack-hilfe oder ein anderer entsprechender Channel] in Slack oder sendet eine E-Mail an [E-Mail-Adresse]. Wenn ihr allgemeine Fragen zu Slack habt, ist auch das Support-Center von Slack eine hervorragende Informationsquelle.

Welle 2: Kommunikation zur Nachverfolgung von Führungskraft oder anderer leitenden Person in der IT

Hallo Leute,

wie ihr schon aus der Nachricht von [VP/CEO/usw.] wisst, verlagern wir unsere Kommunikation am [Datum] zu Slack. Ich möchte die erste Ankündigung noch einmal kurz zusammenfassen: Slack ist eine Kollaborations-App, in der wir Unterhaltungen führen, Dateien teilen und zusammenarbeiten können. Für den größten Teil der externen Kommunikation nutzen wir weiterhin E-Mail, aber innerhalb von [Unternehmen] werden wir über Slack kommunizieren.

Slack ist als ausgesprochen benutzerfreundliches Tool konzipiert, und wir möchten euch herzlich bitten, euch etwas Zeit zu nehmen, um es kennenzulernen. Im Rahmen unseres Wechsels zu Slack haben wir auch einige Schulungsressourcen für euch zusammengestellt:

Welle 3: Zum Versenden am Tag der Einführung

Hallo Team,

[Wenn deine Organisation das Einmalige Anmelden verwendet]

heute ist unser erster Tag als Unternehmen bei Slack! Ihr solltet jetzt alle in der Lage sein, auf Slack als eine eurer zugewiesenen [SSO-Anbieter]-Apps zuzugreifen. Ihr könnt euch auch mit euren Anmeldeinformationen für [SSO-Anbieter] bei https://[Teamname].slack.com anmelden.

[Wenn deine Organisation das Einmalige Anmelden nicht verwendet]

heute ist unser erster Tag als Unternehmen bei Slack! Ihr solltet jetzt alle in der Lage sein, mit euren Anmeldeinformationen auf Slack zuzugreifen. Ihr könnt die Slack App unter slack.com/downloads herunterladen oder Slack im Browser unter slack.com/signin öffnen.

Hier einige Tipps, wie ihr in Slack direkt richtig loslegen könnt:

Ladet die Desktop-App von slack.com/downloads herunter und meldet euch an.

Befolgt die Schritte im Leitfaden Erste Schritt für Slack-Einsteiger und nehmt am Workshop zu Slack teil, um die Grundlagen von Slack mit interaktiven Aktivitäten kennenzulernen.

Seht euch den Leitfaden [Wie wir Slack in unserem Unternehmen verwenden] in unserem Intranet an.

Und hier sind noch einige der Channels, denen ihr nach eurer Anmeldung beitreten könnt:

#hilfe-it, #hilfe-sonstiges: Hier habt ihr Kontakt zu den richtigen Teams, indem ihr in den entsprechenden Channels schreibt.

#mitteilungen: Hier werden Mitteilungen gepostet, die das ganze Unternehmen betreffen.

Eure Team-Channels und Büro-Channels.

Bis bald in Slack! ✨