Cómo enviar mensajes directos de forma segura a tus socios de confianza

¿Por qué debes probar los mensajes directos de Slack Connect?

La colaboración ad hoc suele ser un desafío cuando se trabaja con personas ajenas a la empresa. Por ejemplo, colaborar en un contrato de venta o revisar los últimos diseños de una potencial agencia creativa requiere una comunicación en tiempo real que no es posible por correo electrónico.

Ahora puedes trabajar de forma rápida y segura con tus colegas de confianza enviándoles una invitación a un mensaje directo en Slack. Disminuye el cambio de contexto entre diferentes herramientas al mover estas conversaciones al lugar en el que ya estás trabajando: Slack.

Trabaja solo con las personas que quieras

Siempre tienes el control sobre quién puede enviarte mensajes en Slack.

Comienza a enviar mensajes en Slack solo después de aceptar la invitación de tu socio

Si recibes una invitación de una persona con la que no quieres intercambiar mensajes, puedes elegir dejar de recibir futuras invitaciones de esa persona

Agiliza la comunicación

Reduce los tiempos de respuesta en comparación con el correo electrónico, comparte actualizaciones y clasifica los problemas.

Los gerentes de producto pueden compartir un prototipo rápido con un cliente después de una llamada de comentarios

Los especialistas en marketing pueden intercambiar ideas rápidamente con el contacto de su agencia creativa

Cuando sea el momento de incorporar más colegas internos o externos, crea un canal de Slack Connect para que el proyecto siga avanzando

Comienza fácilmente

En su mayor parte, los mensajes directos con socios de confianza se verán y se sentirán como el Slack al que ya está acostumbrado.

Para comenzar, redacta un mensaje nuevo y escribe la dirección de correo electrónico de tu socio para enviarle una invitación. Una vez que tu socio haya aceptado la invitación, puedes comenzar a enviar mensajes directos en Slack.

Como ocurre con todas las cosas, cuanto más aprendas, más preguntas tendrás. Cuando lo necesites, consulta slack.com/connect o nuestra práctica guía de inicio rápido para seguir aprendiendo sobre las nuevas formas en que las empresas utilizan Slack Connect para fortalecer las relaciones y lograr metas, juntos.