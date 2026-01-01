Vertrauenswürdigen Partnerinnen und Partnern sicher Direktnachrichten senden

Warum solltest du Slack Connect-Direktnachrichten unbedingt ausprobieren?

Ad-hoc-Zusammenarbeit ist oft eine Herausforderung, wenn du mit Leuten außerhalb deines Unternehmens zusammenarbeiten möchtest. Die Zusammenarbeit an einem Kaufvertrag oder die Überprüfung der neuesten Entwürfe einer potenziellen Kreativagentur erfordert beispielsweise eine Echtzeit-Kommunikation, die über E-Mail nicht möglich ist.

Jetzt kannst du schnell und sicher mit deinen vertrauenswürdigen Kolleginnen und Kollegen arbeiten, indem du ihnen eine Einladung zu einer Direktnachricht in Slack schickst. Du kannst den Kontextwechsel zwischen verschiedenen Tools reduzieren, indem du diese Unterhaltungen an den Ort überträgst, an dem du eh schon arbeitest: Slack.

Nur mit denen arbeiten, mit denen du willst

Du hast immer die volle Kontrolle darüber, wer dir in Slack Nachrichten senden kann.

Beginne erst dann mit dem Schreiben von Nachrichten in Slack, wenn du die Einladung deiner Partnerin bzw. deines Partners angenommen hast

Wenn du eine Einladung von jemandem erhältst, von dem du keine Nachricht erhalten möchtest, kannst du festlegen, dass du in Zukunft keine Einladungen mehr von dieser Person bekommst

Schnellere Kommunikation

Du kannst die Reaktionszeiten im Vergleich zu E-Mails verkürzen, Updates teilen und Probleme triagieren.

Produkt-Manager können nach einem Feedback-Gespräch einen schnellen Prototyp mit einem Kunden teilen

Marketing-Experten können ihre Ideen schnell mit ihren Ansprechpartnern in der Kreativagentur teilen

Wenn weitere interne oder externe Kolleginnen oder Kollegen eingebunden werden sollen, kannst du einen Slack Connect-Channel erstellen , um das Projekt weiter voranzubringen

Ein einfacher Einstieg

Im Großen und Ganzen entspricht der Ablauf mit Direktnachrichten mit vertrauenswürdigen Partnerinnen und Partnern dem, was du bereits von Slack gewohnt bist.

Um loszulegen, erstelle eine neue Nachricht und gib die E-Mail-Adresse deiner Partnerin oder deines Partners ein, um ihr oder ihm eine Einladung zu senden. Sobald deine Partnerin bzw. dein Partner die Einladung angenommen hat, kannst du Direktnachrichten mit ihr bzw. ihm austauschen.

Wie bei allem anderen, gilt auch hier: Je mehr Informationen es gibt, desto mehr Fragen können entstehen. Bei Bedarf kannst du dir slack.com/connect oder unseren praktischen Guide für die ersten Schritte anschauen. Dort erhältst du weitere Informationen darüber, wie Unternehmen Slack Connect einsetzen, um ihre Zusammenarbeit zu intensivieren und gemeinsame Ziele zu erreichen.