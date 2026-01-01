Intercambia mensajes directos de forma seguros con tus socios de confianza

¿Por qué probar los mensajes directos de Slack Connect?

La colaboración con un propósito específico suele suponer un desafío cuando trabajas con gente de fuera de la oficina. Por ejemplo, trabajar en un contrato de ventas o revisar los últimos diseños de una agencia de creatividad potencial requiere una comunicación en tiempo real que no es posible por correo electrónico.

Ahora puedes trabajar de forma rápida y segura con tus compañeros de confianza enviándoles una invitación a un mensaje directo de Slack. Reduce la necesidad de tener que cambiar de contexto entre distintas herramientas moviendo estas conversaciones al lugar en el que ya estás trabajando: Slack.

Trabaja solo con las personas que quieras

Siempre mantienes el control sobre quién te envía mensajes en Slack.

Solo puedes empezar a enviar mensajes en Slack después de aceptar la invitación de tu socio.

Si recibes una invitación de alguien de quien no quieres saber más, puedes optar por dejar de recibir futuras invitaciones de esa persona.

Agiliza la comunicación

Reduce el tiempo de respuesta en comparación con el correo electrónico, comparte actualizaciones y clasifica los problemas por prioridades.

Los gerentes de productos pueden compartir un prototipo rápido con un cliente después de una llamada para intercambiar sugerencias.

Los profesionales de marketing pueden intercambiar rápidamente ideas con su contacto de la agencia de creatividad.

Cuando tienes que mantener informado a algún compañero interno o externo, crea un canal de Slack Connect para que el proyecto siga avanzando.

Ponlo en marcha rápidamente

En su mayoría, los mensajes directos con los socios de confianza tendrán el mismo aspecto que los mensajes de Slack a los que estás acostumbrado.

Para empezar, crea un mensaje nuevo y escribe la dirección de correo electrónico de tu socio para enviarle una invitación. Una vez que tu socio haya aceptado la invitación, puedes empezar a intercambiar mensajes directos en Slack.

Como es habitual, cuanto más se descubre, más dudas pueden surgir. Cuando lo necesites, visita slack.com/connect o nuestra guía de primeros pasos para seguir aprendiendo sobre las nuevas formas en que las empresas están usando Slack Connect con el fin de hacer crecer las relaciones y lograr objetivos juntas.