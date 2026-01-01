신뢰하는 파트너와 안전하게 다이렉트 메시지 주고받기

Slack Connect 다이렉트 메시지를 사용해야 하는 이유

회사 외부의 사람들과 일하는데 갑작스럽게 협업해야 할 경우에는 종종 어려움이 따릅니다. 예를 들어 판매 계약을 위해 협업하거나 유망한 광고 대행사의 최신 디자인을 검토하려는 경우에는 이메일로는 불가능한 실시간 협업이 필요합니다.

이제 신뢰하는 동료에게 Slack의 다이렉트 메시지 초대를 보내 동료와 빠르고 안전하게 협업할 수 있습니다. 이미 사용하고 계신 Slack으로 이러한 대화를 옮겨 여러 도구 간 전환을 줄이세요.

원하는 사람들과만 협업하기

Slack에서는 나에게 메시지를 보낼 수 있는 사람을 언제든지 관리할 수 있습니다.

파트너의 초대를 수락한 후에만 Slack에서 메시지를 주고받으세요

대화하고 싶지 않은 사람으로부터 초대를 받은 경우, 앞으로 그 사람이 보내는 초대를 받지 않도록 선택할 수 있습니다.

커뮤니케이션 속도 향상

이메일보다 빠르게 응답하고, 업데이트 사항을 공유하고, 사안을 분류하세요.

제품 관리자는 피드백 통화 후 고객과 빠르게 견본을 공유할 수 있습니다.

마케터는 광고 대행사 담당자와 빠르게 아이디어를 교환할 수 있습니다.

내부 또는 외부의 다른 동료를 참여시켜야 할 때 Slack Connect 채널을 만들어 프로젝트를 원활하게 진행해보세요.

간편하게 시작하기

대부분의 경우 신뢰하는 파트너와 다이렉트 메시지를 주고받는 것은 이미 익숙한 Slack 사용법과 같습니다.

대화를 시작하려면 새 메시지를 작성하고 초대를 보낼 파트너의 이메일 주소를 입력하세요. 파트너가 초대를 수락하면 Slack에서 다이렉트 메시지를 주고받을 수 있습니다.

뭐든지 알아갈수록 궁금한 것이 많아지는 것은 당연합니다. 도움이 필요한 경우 slack.com/connect 또는 유용한 시작 가이드를 살펴보고 여러 기업들이 Slack Connect를 통해 관계를 형성하고 함께 목표를 달성하는 새로운 방법들을 알아보세요.