Envie mensagens diretas com segurança para seus parceiros confiáveis

Por que experimentar as mensagens diretas do Slack Connect?

Ao trabalhar com pessoas de fora da sua empresa, frequentemente é difícil estabelecer colaborações específicas. Por exemplo, a colaboração em um contrato de venda ou a análise dos últimos projetos de uma agência de criação exige a realização de comunicação em tempo real, o que não é possível por e-mail.

A partir de agora, você pode trabalhar rapidamente e de forma segura com seus colegas de confiança, convidando-os para uma mensagem direta no Slack. Diminua a alternância entre diferentes ferramentas transferindo as conversas para o local onde você já está trabalhando: o Slack.

Trabalhe somente com quem você quer

Você sempre mantém o controle sobre quem pode enviar mensagens para você no Slack.

Você começa a receber mensagens no Slack somente depois de aceitar o convite do seu parceiro

Se você receber um convite de alguém com quem não quer trocar mensagens, é possível optar por deixar de receber futuros convites enviados por essa pessoa.

Acelere o ritmo da comunicação

Reduza o tempo de resposta em comparação com e-mails, compartilhe atualizações e faça a triagem de problemas.

Os gerentes de produto podem compartilhar com um cliente um protótipo simples depois de uma chamada de feedback

Os profissionais de marketing podem trocar ideias rapidamente com a pessoa de contato de uma agência de criação

Quando for necessário manter colegas internos e externos atualizados, crie um canal do Slack Connect para facilitar o andamento do projeto

É muito fácil começar

Em geral, trocar mensagens diretas com parceiros confiáveis é uma experiência muito parecida com o uso do Slack com o qual você já está acostumado.

Para começar, escreva uma nova mensagem e digite o endereço de e-mail do seu parceiro para enviar um convite. Quando o seu parceiro aceitar o convite, vocês podem começar a trocar mensagens diretas no Slack.

Como acontece com tudo, quanto mais aprendemos, mais perguntas podem surgir. Sempre que precisar, acesse o site slack.com/connect ou o nosso guia de primeiros passos para continuar a aprender sobre novas formas através das quais as empresas estão usando o Slack Connect para desenvolver relações e alcançar metas em conjunto.