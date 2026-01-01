Envoyer un message direct à vos partenaires de confiance en toute sécurité

Pourquoi essayer les messages directs Slack Connect ?

La collaboration ad hoc est souvent difficile lorsqu’il s’agit de travailler avec des personnes extérieures à votre entreprise. Par exemple, collaborer sur un contrat de vente ou étudier les derniers travaux d’une agence de création potentielle demande une communication en temps réel, qui n’est pas possible par e-mail.

Désormais, vous pouvez travailler avec vos collègues de confiance rapidement et en toute sécurité. Il vous suffit de leur envoyer une invitation pour un message direct dans Slack. Limitez les changements d’environnement entre différents outils en déplaçant ces conversations sur votre plateforme de travail actuelle : Slack.

Travaillez exclusivement avec les personnes de votre choix

Vous gardez toujours le contrôle sur les personnes qui peuvent vous envoyer un message dans Slack.

Vous ne pouvez envoyer des messages dans Slack qu’après avoir accepté l’invitation de votre partenaire

Si vous recevez une invitation d’une personne avec qui vous ne souhaitez pas communiquer, vous pouvez choisir de ne plus recevoir d’invitations de cette personne

Accélérez la communication

Réduisez les temps de réponse par rapport aux e-mails, partagez des mises à jour, ainsi que des résolutions de problèmes.

Les chefs de produit peuvent partager un prototype rapide avec un client à la suite d’un appel à ce sujet

Les commerciaux peuvent rapidement échanger des idées avec leur contact en agence de création

Lorsqu’il s’agit d’informer des collègues internes ou externes supplémentaires, créez un canal Slack Connect pour continuer à faire avancer le projet

Faites vos premiers pas en toute simplicité

La plupart du temps, les messages directs échangés avec vos partenaires de confiance seront identiques aux messages Slack auxquels vous êtes déjà habitué.

Pour débuter, composez un nouveau message et saisissez l’adresse e-mail de votre partenaire afin de lui envoyer une invitation. Une fois que ce dernier a accepté l’invitation, vous pouvez commencer à échanger des messages directs dans Slack.

Comme pour tout, les questions viendront au fur et à mesure de l’utilisation. N’hésitez pas à consulter la page slack.com/connect ou notre guide de démarrage très utile pour découvrir comment les entreprises utilisent Slack Connect pour renforcer la collaboration avec leurs partenaires et atteindre leurs objectifs.