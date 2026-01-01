Un megáfono con rayas que indican sonido contra un fondo verde

Cómo trabajar más rápido con socios

Las agencias son extensiones de tu equipo. Trabaja en equipo en un canal de Slack, tal como lo haces con tu equipo interno.

3 min de lectura

Cómo ahorrar tiempo mediante el trabajo en un solo lugar

El cambio al trabajo a distancia dificulta para los equipos de marketing colaborar de manera estrecha con los socios de agencias. Elimina el desplazamiento de un lado para otro y reúne a tus equipos al compartir un canal con tu agencia oficial.

Los equipos de marketing usan Slack Connect para lo siguiente:

  • Analizar información importante y cambiar prioridades 
  • Colaborar en campañas con comentarios en un lugar
  • Comparte ideas y haz una lluvia de ideas conceptos para campañas nuevas 

    • 50 %

      Menor tiempo de respuesta para revisiones y aprobaciones

    • 80 %

      Menos de correos electrónicos con una agencia

    • 3 veces

      Más rapidez de respuesta a una solicitud de testimonio del cliente

Los canales que se comparten con los socios de agencias se asemejan a los canales que usas con tu equipo interno. Se pueden incorporar personas de hasta 20 empresas distintas. De este modo, todos podrán estar alineados y generar resultados en un espacio compartido. 

 

Programa una llamada de 20 minutos con un experto de Slack para que te ayude a dar los primeros pasos para trabajar con tus socios externos en Slack.

 

Compartir archivos de diseño con un proveedor de impresión solía ser un proceso de cuatro pasos que consumía mucho tiempo. Ahora eso puede realizarse de forma automática, en una fracción del tiempo.

Andrew Coulter EnrightVicepresidente de Diseño de marca, Cole HaanLee su historia

 

Miles de empresas ya usan Slack Connect para mejorar el trabajo en equipo

Primeros pasos en Slack Connect

1. Crear el canal

Haz clic en el botón "+" junto a Canales en la barra lateral. Define el nombre del canal y haz clic en Crear.

GIF animado que muestra una marca de cursor que crea un nuevo canal en Slack

2. Enviar la invitación

Sigue la indicación para compartir el canal fuera de tu espacio de trabajo. Envía una invitación por correo electrónico a tu socio directamente desde Slack o copia el enlace proporcionado y envía la invitación directamente por correo electrónico.

GIF animado que muestra una marca de cursor que copia el enlace de una invitación en Slack y lo pega en un correo electrónico

3. Esperar a que el socio de agencia acepte

Sírvete una taza de té. Cuando tu socio de agencia haga clic en el enlace, se le redirigirá a Slack, donde podrá aceptar la invitación y configurar el canal.

GIF animado que muestra una marca de cursor que hace clic en el enlace de una invitación en un correo electrónico, el cual lleva a Slack para aceptar la invitación

4. Permitir que tu administrador realice la aprobación

En función de tus ajustes, la invitación se enviará a un administrador de cada equipo para su aprobación. Para administrar las invitaciones a canales, los administradores pueden hacer clic en el nombre de su espacio de trabajo > Administración > Administrar canales compartidos.

GIF animado que muestra una marca de cursor que aprueba una solicitud pendiente para compartir un canal en Slack

Primeros pasos

Únete a la red de empresas globales que colaboran en equipo en Slack Connect.

  • Obtén más información sobre los beneficios que implica el trabajo conjunto con socios en los canales.
  • Para compartir un canal necesitarás un plan de pago. Para obtener más información, revisa nuestros precios y planes.

Notas al pie

  1. Afirmaciones y cifras basadas en equipos específicos que usan Slack Connect en sus empresas. Los resultados pueden variar según la organización.

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