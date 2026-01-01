Cómo trabajar más rápido con socios

Cómo ahorrar tiempo mediante el trabajo en un solo lugar
El cambio al trabajo a distancia dificulta para los equipos de marketing colaborar de manera estrecha con los socios de agencias. Elimina el desplazamiento de un lado para otro y reúne a tus equipos al compartir un canal con tu agencia oficial.
Los equipos de marketing usan Slack Connect para lo siguiente:
- Analizar información importante y cambiar prioridades
- Colaborar en campañas con comentarios en un lugar
- Comparte ideas y haz una lluvia de ideas conceptos para campañas nuevas
50 %
Menor tiempo de respuesta para revisiones y aprobaciones
80 %
Menos de correos electrónicos con una agencia
3 veces
Más rapidez de respuesta a una solicitud de testimonio del cliente
Los canales que se comparten con los socios de agencias se asemejan a los canales que usas con tu equipo interno. Se pueden incorporar personas de hasta 20 empresas distintas. De este modo, todos podrán estar alineados y generar resultados en un espacio compartido.
Programa una llamada de 20 minutos con un experto de Slack para que te ayude a dar los primeros pasos para trabajar con tus socios externos en Slack.
Compartir archivos de diseño con un proveedor de impresión solía ser un proceso de cuatro pasos que consumía mucho tiempo. Ahora eso puede realizarse de forma automática, en una fracción del tiempo.
Miles de empresas ya usan Slack Connect para mejorar el trabajo en equipo
Primeros pasos en Slack Connect
1. Crear el canal
Haz clic en el botón "+" junto a Canales en la barra lateral. Define el nombre del canal y haz clic en Crear.
2. Enviar la invitación
Sigue la indicación para compartir el canal fuera de tu espacio de trabajo. Envía una invitación por correo electrónico a tu socio directamente desde Slack o copia el enlace proporcionado y envía la invitación directamente por correo electrónico.
3. Esperar a que el socio de agencia acepte
Sírvete una taza de té. Cuando tu socio de agencia haga clic en el enlace, se le redirigirá a Slack, donde podrá aceptar la invitación y configurar el canal.
4. Permitir que tu administrador realice la aprobación
En función de tus ajustes, la invitación se enviará a un administrador de cada equipo para su aprobación. Para administrar las invitaciones a canales, los administradores pueden hacer clic en el nombre de su espacio de trabajo > Administración > Administrar canales compartidos.
Primeros pasos
Únete a la red de empresas globales que colaboran en equipo en Slack Connect.
Una mejor manera de trabajar con socios externos
Fortalece relaciones con Slack Connect. Ya sea que nunca usaste Slack o lo dominas como los profesionales, podrás mejorar tu manera de trabajar con socios externos fácilmente.Más información
- Obtén más información sobre los beneficios que implica el trabajo conjunto con socios en los canales.
- Para compartir un canal necesitarás un plan de pago. Para obtener más información, revisa nuestros precios y planes.
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