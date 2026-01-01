Cómo trabajar más rápido con socios

Cómo ahorrar tiempo mediante el trabajo en un solo lugar

El cambio al trabajo a distancia dificulta para los equipos de marketing colaborar de manera estrecha con los socios de agencias. Elimina el desplazamiento de un lado para otro y reúne a tus equipos al compartir un canal con tu agencia oficial.

Los equipos de marketing usan Slack Connect para lo siguiente:

Analizar información importante y cambiar prioridades

Colaborar en campañas con comentarios en un lugar

Comparte ideas y haz una lluvia de ideas conceptos para campañas nuevas 50 % Menor tiempo de respuesta para revisiones y aprobaciones 80 % Menos de correos electrónicos con una agencia 3 veces Más rapidez de respuesta a una solicitud de testimonio del cliente



Los canales que se comparten con los socios de agencias se asemejan a los canales que usas con tu equipo interno. Se pueden incorporar personas de hasta 20 empresas distintas. De este modo, todos podrán estar alineados y generar resultados en un espacio compartido.

Programa una llamada de 20 minutos con un experto de Slack para que te ayude a dar los primeros pasos para trabajar con tus socios externos en Slack.

Compartir archivos de diseño con un proveedor de impresión solía ser un proceso de cuatro pasos que consumía mucho tiempo. Ahora eso puede realizarse de forma automática, en una fracción del tiempo. Andrew Coulter Enright Vicepresidente de Diseño de marca, Cole Haan Lee su historia

Miles de empresas ya usan Slack Connect para mejorar el trabajo en equipo

Primeros pasos en Slack Connect

1. Crear el canal

Haz clic en el botón "+" junto a Canales en la barra lateral. Define el nombre del canal y haz clic en Crear.

2. Enviar la invitación

Sigue la indicación para compartir el canal fuera de tu espacio de trabajo. Envía una invitación por correo electrónico a tu socio directamente desde Slack o copia el enlace proporcionado y envía la invitación directamente por correo electrónico.

3. Esperar a que el socio de agencia acepte

Sírvete una taza de té. Cuando tu socio de agencia haga clic en el enlace, se le redirigirá a Slack, donde podrá aceptar la invitación y configurar el canal.

4. Permitir que tu administrador realice la aprobación

En función de tus ajustes, la invitación se enviará a un administrador de cada equipo para su aprobación. Para administrar las invitaciones a canales, los administradores pueden hacer clic en el nombre de su espacio de trabajo > Administración > Administrar canales compartidos.

Primeros pasos

Únete a la red de empresas globales que colaboran en equipo en Slack Connect.