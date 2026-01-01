Travaillez avec des agences partenaires plus rapidement

Gagnez du temps en centralisant votre travail

Pour les équipes marketing, le passage au télétravail a compliqué la collaboration étroite avec des agences partenaires. Éliminez le va-et-vient et rassemblez vos équipes en partageant un canal Slack avec votre agence de coordination.

Les équipes marketing peuvent utiliser Slack Connect pour :

traiter les informations importantes et modifier les priorités ;

collaborer sur des campagnes en centralisant les commentaires ;

partager des idées et réfléchir aux concepts pour les nouvelles campagnes 50 % de diminution du délai d’examen et d’approbation 80 % de réduction du nombre d’e-mails échangés avec une agence 3x Temps de réponse trois fois plus rapide aux demandes de témoignage client



Un canal partagé avec une agence partenaire ressemble à un canal utilisé avec votre équipe interne et fonctionne de la même manière. Les personnes de 20 entreprises différentes au maximum peuvent le rejoindre pour que tout le monde reste coordonné et progresse dans un seul et même endroit.

Réservez un entretien gratuit de 20 minutes avec un expert Slack afin de vous aider à débuter la collaboration avec vos partenaires extérieurs.

Le partage de fichiers de design avec notre imprimeur était un processus long en quatre étapes. Maintenant, cela se fait automatiquement en l’espace d’un instant. Andrew Coulter Enright Vice-président du design de la marque, Cole Haan Découvrez leur histoire

Des milliers d’entreprises utilisent déjà Slack Connect pour renforcer leur collaboration

Comment démarrer dans Slack Connect

1. Créez le canal

Cliquez sur le bouton + à côté de Canaux dans la barre latérale. Donnez un nom au canal et cliquez sur Créer.

2. Envoyez une invitation

Suivez l’invite pour partager le canal en dehors de votre espace de travail. Envoyez un e-mail d’invitation à votre partenaire directement à partir de Slack ou encore copiez le lien fourni et envoyez l’invitation par e-mail.

3. Attendez l’acceptation de votre agence partenaire

Servez-vous un café. Lorsque votre agence partenaire clique sur le lien, elle est redirigée vers Slack, où elle peut alors accepter l’invitation et configurer le canal.

4. Approbation d’un administrateur

Selon vos paramètres, l’invitation peut être envoyée à un administrateur de chaque équipe pour être approuvée. Les administrateurs peuvent gérer les invitations au canal en cliquant sur le nom de leur espace de travail > Administration > Gérer les canaux partagés.

Premiers pas

Rejoignez le réseau d’entreprises internationales qui collaborent dans Slack Connect.