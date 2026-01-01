代理店パートナーとの仕事をスピードアップ

1 か所から作業して時間を節約

リモートワークへの移行により、マーケティングチームでは、代理店パートナーとの密接なコラボレーションが難しくなっています。代理店とチャンネルを共有することで、いちいちメールを交換する必要がなくなり、チームをひとつにまとめることができます。

Slack コネクトを使うと、マーケティングチームは以下のことができます。

重要な情報について検討し、優先順位を変更する

1 か所でフィードバックを提供することでキャンペーンに協力して取り組む

新しいキャンペーンのためにアイデアを共有し、さまざまな概念をブレインストーミングする 50% レビューと承認の所要時間の短縮 80% 代理店とのメール件数の減少 3 倍 顧客ユーザーのリクエストに対する対応のスピードアップ



代理店パートナーと共有するチャンネルの外観と使い心地は、社内チームで使うチャンネルと変わりません。最大 20 社のメンバーが参加できるため、全員が 1 つの共有スペースで情報を共有し、成果を生み出すことができます。

これまでは、デザインファイルを印刷業者と共有するために、時間のかかる 4 つのプロセスを実行する必要がありました。それが、今では自動的に行えるようになり、時間が大幅に短縮されました。 Cole Haa ブランドデザイン担当 VP Andrew Coulter Enright 氏 カスタマーストーリーを読む

1.チャンネルを作成する

サイドバーの「チャンネル」の横にある +（プラスアイコン）ボタンをクリックします。チャンネルに名前をつけ、「作成」をクリックします。

2.招待を送る

表示される指示に従って、ワークスペースの外部にチャンネルを共有します。パートナーに Slack からメールでの招待を送信します。または、提供されたリンクをコピーしてメールに記載し、招待をメールで直接送ることもできます。

3.代理店パートナーの承諾を待つ

お茶でも入れてのんびり待ちましょう。代理店パートナーがリンクをクリックすると、Slack のサイトが開きます。そこで招待を承諾してチャンネルを設定してもらいます。

4.管理者に承認してもらう

設定によっては、両チームの管理者に承認のための招待が送られます。管理者が共有チャンネルの招待を管理するには、ワークスペース名 > 「管理」 > 「共有チャンネルを管理する」をクリックします。

