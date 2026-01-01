Trabaja más rápido con agencias

Ahorra tiempo trabajando en un lugar
Para los equipos de marketing, el cambio al teletrabajo hace que sea más difícil colaborar estrechamente con las agencias. Elimina las idas y venidas y junta a tus equipos compartiendo un canal con tu agencia principal.
Los equipos de marketing utilizan Slack Connect para lo siguiente:
- Hablar de la información importante y las prioridades cambiantes
- Colaborar en campañas ofreciendo comentarios en un lugar
- Compartir ideas y realizar lluvias de ideas de conceptos para campañas nuevas
50 %
de disminución en el plazo de entrega de revisiones y aprobaciones
80 %
de disminución en los correos electrónicos con una agencia
3
veces más velocidad en las solicitudes de testimonios de clientes
Un canal que compartes con una agencia tiene el mismo aspecto que un canal que utilizas con tu equipo interno. Los empleados de hasta 20 empresas diferentes pueden unirse, para que todos puedan estar en sintonía y generar resultados en un espacio compartido.
Programa una llamada de 20 minutos gratuita con un experto de Slack para que te ayude a dar los primeros pasos para trabajar con tus socios externos en Slack.
“Compartir archivos de diseño con un proveedor de impresión solía ser un proceso de cuatro pasos que llevaba tiempo. Ahora puede ser automático, en menos tiempo”.
Miles de empresas ya utilizan Slack Connect para trabajar mejor juntas
Cómo dar los primeros pasos en Slack Connect
1. Crear el canal
Haz clic en el botón “+” junto a Canales en la barra lateral. Define el nombre del canal y haz clic en Crear.
2. Enviar la invitación
Sigue las indicaciones para compartir el canal fuera del espacio de trabajo. Envía a tu socio una invitación por correo electrónico desde Slack o copia el enlace proporcionado y envíaselo directamente por correo electrónico.
3. Esperar a que la agencia acepte
Sírvete una taza de té. Cuando tu agencia haga clic en el enlace, se le redirigirá a Slack, donde podrá aceptar la invitación y configurar el canal por su cuenta.
4. Pedir a tu administrador que lo apruebe
En función de tus ajustes, la invitación se enviará a un administrador de cada equipo para su aprobación. Para gestionar las invitaciones a canales, los administradores pueden hacer clic en el nombre de su espacio de trabajo > Administración > Gestionar canales compartidos.
Primeros pasos
Únete a la red de empresas globales que colaboran juntas en Slack Connect.
Una forma mejor de trabajar con socios externos
Fortalece tus relaciones mediante Slack Connect. Ya seas nuevo en Slack o todo un profesional de la plataforma, mejorarás la forma de trabajar con tus socios con solo unos clics.Más información.
- Obtén más información sobre las ventajas de trabajar con socios en canales.
- Para compartir un canal, tendrás que estar en un plan de pago. Para obtener más información, consulta nuestros precios y planes.
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