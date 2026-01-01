Trabaja más rápido con agencias

Ahorra tiempo trabajando en un lugar

Para los equipos de marketing, el cambio al teletrabajo hace que sea más difícil colaborar estrechamente con las agencias. Elimina las idas y venidas y junta a tus equipos compartiendo un canal con tu agencia principal.

Los equipos de marketing utilizan Slack Connect para lo siguiente:

Hablar de la información importante y las prioridades cambiantes

Colaborar en campañas ofreciendo comentarios en un lugar

Compartir ideas y realizar lluvias de ideas de conceptos para campañas nuevas 50 % de disminución en el plazo de entrega de revisiones y aprobaciones 80 % de disminución en los correos electrónicos con una agencia 3 veces más velocidad en las solicitudes de testimonios de clientes



Un canal que compartes con una agencia tiene el mismo aspecto que un canal que utilizas con tu equipo interno. Los empleados de hasta 20 empresas diferentes pueden unirse, para que todos puedan estar en sintonía y generar resultados en un espacio compartido.

Programa una llamada de 20 minutos gratuita con un experto de Slack para que te ayude a dar los primeros pasos para trabajar con tus socios externos en Slack.

“Compartir archivos de diseño con un proveedor de impresión solía ser un proceso de cuatro pasos que llevaba tiempo. Ahora puede ser automático, en menos tiempo”. Andrew Coulter Enright Vicepresidente de Diseño de marca, Cole Haan Leer su historia

Miles de empresas ya utilizan Slack Connect para trabajar mejor juntas

Cómo dar los primeros pasos en Slack Connect

1. Crear el canal

Haz clic en el botón “+” junto a Canales en la barra lateral. Define el nombre del canal y haz clic en Crear.

2. Enviar la invitación

Sigue las indicaciones para compartir el canal fuera del espacio de trabajo. Envía a tu socio una invitación por correo electrónico desde Slack o copia el enlace proporcionado y envíaselo directamente por correo electrónico.

3. Esperar a que la agencia acepte

Sírvete una taza de té. Cuando tu agencia haga clic en el enlace, se le redirigirá a Slack, donde podrá aceptar la invitación y configurar el canal por su cuenta.

4. Pedir a tu administrador que lo apruebe

En función de tus ajustes, la invitación se enviará a un administrador de cada equipo para su aprobación. Para gestionar las invitaciones a canales, los administradores pueden hacer clic en el nombre de su espacio de trabajo > Administración > Gestionar canales compartidos.

Primeros pasos

Únete a la red de empresas globales que colaboran juntas en Slack Connect.