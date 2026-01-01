Un megáfono con unos garabatos que implican ruido sobre un fondo de color verde

Trabaja más rápido con agencias

Las agencias son extensiones de tu equipo. Trabajad juntos en un canal de Slack, al igual que haces con tu equipo interno.

3 min de lectura

Ahorra tiempo trabajando en un lugar

Para los equipos de marketing, el cambio al teletrabajo hace que sea más difícil colaborar estrechamente con las agencias. Elimina las idas y venidas y junta a tus equipos compartiendo un canal con tu agencia principal.

Los equipos de marketing utilizan Slack Connect para lo siguiente:

  • Hablar de la información importante y las prioridades cambiantes 
  • Colaborar en campañas ofreciendo comentarios en un lugar
  • Compartir ideas y realizar lluvias de ideas de conceptos para campañas nuevas 

    • 50 %

      de disminución en el plazo de entrega de revisiones y aprobaciones

    • 80 %

      de disminución en los correos electrónicos con una agencia

    • 3

      veces más velocidad en las solicitudes de testimonios de clientes

Un canal que compartes con una agencia tiene el mismo aspecto que un canal que utilizas con tu equipo interno. Los empleados de hasta 20 empresas diferentes pueden unirse, para que todos puedan estar en sintonía y generar resultados en un espacio compartido. 

 

Programa una llamada de 20 minutos gratuita con un experto de Slack para que te ayude a dar los primeros pasos para trabajar con tus socios externos en Slack.

 

“Compartir archivos de diseño con un proveedor de impresión solía ser un proceso de cuatro pasos que llevaba tiempo. Ahora puede ser automático, en menos tiempo”.

Andrew Coulter EnrightVicepresidente de Diseño de marca, Cole HaanLeer su historia

 

Miles de empresas ya utilizan Slack Connect para trabajar mejor juntas

Cómo dar los primeros pasos en Slack Connect

1. Crear el canal

Haz clic en el botón “+” junto a Canales en la barra lateral. Define el nombre del canal y haz clic en Crear.

Gif animado que muestra el puntero creando un nuevo canal en Slack

2. Enviar la invitación

Sigue las indicaciones para compartir el canal fuera del espacio de trabajo. Envía a tu socio una invitación por correo electrónico desde Slack o copia el enlace proporcionado y envíaselo directamente por correo electrónico.

Gif animado que muestra el puntero del ratón copiando el enlace de una invitación en Slack y pegándolo en un correo electrónico

3. Esperar a que la agencia acepte

Sírvete una taza de té. Cuando tu agencia haga clic en el enlace, se le redirigirá a Slack, donde podrá aceptar la invitación y configurar el canal por su cuenta.

Gif animado que muestra el puntero del ratón haciendo clic en el enlace de una invitación en un correo electrónico, que te lleva a Slack para aceptar la invitación

4. Pedir a tu administrador que lo apruebe

En función de tus ajustes, la invitación se enviará a un administrador de cada equipo para su aprobación. Para gestionar las invitaciones a canales, los administradores pueden hacer clic en el nombre de su espacio de trabajo > Administración > Gestionar canales compartidos.

Gif animado que muestra el puntero del ratón aprobando una solicitud pendiente para compartir un canal en Slack

Primeros pasos

Únete a la red de empresas globales que colaboran juntas en Slack Connect.

  • Obtén más información sobre las ventajas de trabajar con socios en canales.
  • Para compartir un canal, tendrás que estar en un plan de pago. Para obtener más información, consulta nuestros precios y planes.

Notas a pie de página

  1. Las afirmaciones y las cifras se basan en equipos específicos que usan Slack Connect en sus empresas. Los resultados pueden ser diferentes en tu organización.

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