Trabalhe mais rapidamente com agências parceiras

Economize tempo trabalhando em um só lugar
Para as equipes de marketing, a mudança para o trabalho remoto dificulta a colaboração direta com agências parceiras. Compartilhe um canal com suas agências de registro para acabar com a troca interminável de e-mails e reunir suas equipes.
As equipes de marketing usam o Slack Connect para:
- Discutir informações importantes e mudanças de prioridades.
- Colaborar em campanhas, fornecendo feedback em um só lugar.
- Compartilhar ideias e fazer brainstorming de conceitos para novas campanhas.
50%
de redução no tempo de resposta para avaliações e aprovações
80%
de redução no número de e-mails trocados com agências
3x
mais rapidez no tempo de resposta após o pedido de um depoimento do cliente
Um canal compartilhado com uma agência é parecido com os canais que você usa com sua equipe interna. Pessoas de até 20 empresas diferentes podem participar dele. Dessa maneira, todas ficam informadas e geram resultados em um espaço compartilhado.
Agende uma chamada gratuita de 20 minutos com um especialista para começar a trabalhar com os seus parceiros externos no Slack.
Compartilhar arquivos de design com um fornecedor de impressão era um processo longo de quatro etapas. Agora, isso é feito automaticamente, em uma fração de tempo.
Milhares de empresas já usam o Slack Connect para trabalhar melhor em equipe:
Como começar a usar o Slack Connect
1. Crie o canal
Clique no botão + ao lado de Canais, na barra lateral. Dê um nome ao canal e clique em Criar.
2. Envie o convite
Siga as instruções para compartilhar o canal fora do seu workspace. Envie ao seu parceiro um convite por e-mail diretamente do Slack ou copie o link fornecido e envie o convite por e-mail.
3. Espere sua agência parceira aceitar
Sirva-se de uma xícara de chá. Quando sua agência parceira clicar no link, ela será levada até o Slack, onde poderá aceitar o convite e configurar o canal por conta própria.
4. Aguarde a aprovação do administrador
Dependendo das configurações, o convite será enviado a um administrador nas duas equipes para aprovação. Os administradores podem gerenciar os convites para canais clicando em nome do workspace > Administração > Gerenciar canais compartilhados.
Primeiros passos
Participe da rede de empresas globais que colaboram no Slack Connect.
Um jeito melhor de trabalhar com parceiros externos
Fortaleça relacionamentos com o Slack Connect. Seja iniciante no Slack, seja especialista nele, seu trabalho com parceiros melhorará com alguns cliques.Saiba mais
- Saiba mais sobre os benefícios de trabalhar com parceiros em canais.
- Para compartilhar um canal, é necessário ter um plano pago. Para saber mais informações, confira nossos preços e planos.
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