Um megafone com riscos que denotam barulho em um fundo verde

Trabalhe mais rapidamente com agências parceiras

As agências são extensões da sua equipe. Trabalhe em conjunto em um canal do Slack, assim como você faz com sua equipe interna.

Leitura de 3 minutos

Economize tempo trabalhando em um só lugar

Para as equipes de marketing, a mudança para o trabalho remoto dificulta a colaboração direta com agências parceiras. Compartilhe um canal com suas agências de registro para acabar com a troca interminável de e-mails e reunir suas equipes.

As equipes de marketing usam o Slack Connect para:

  • Discutir informações importantes e mudanças de prioridades. 
  • Colaborar em campanhas, fornecendo feedback em um só lugar.
  • Compartilhar ideias e fazer brainstorming de conceitos para novas campanhas. 

    • 50%

      de redução no tempo de resposta para avaliações e aprovações

    • 80%

      de redução no número de e-mails trocados com agências

    • 3x

      mais rapidez no tempo de resposta após o pedido de um depoimento do cliente

Um canal compartilhado com uma agência é parecido com os canais que você usa com sua equipe interna. Pessoas de até 20 empresas diferentes podem participar dele. Dessa maneira, todas ficam informadas e geram resultados em um espaço compartilhado. 

 

Agende uma chamada gratuita de 20 minutos com um especialista para começar a trabalhar com os seus parceiros externos no Slack.

 

Compartilhar arquivos de design com um fornecedor de impressão era um processo longo de quatro etapas. Agora, isso é feito automaticamente, em uma fração de tempo.

Andrew Coulter EnrightVice-presidente de design de marca, Cole HaanLeia a história

 

Milhares de empresas já usam o Slack Connect para trabalhar melhor em equipe:

Como começar a usar o Slack Connect

1. Crie o canal

Clique no botão + ao lado de Canais, na barra lateral. Dê um nome ao canal e clique em Criar.

Gif animado que mostra um cursor criando um canal no Slack

2. Envie o convite

Siga as instruções para compartilhar o canal fora do seu workspace. Envie ao seu parceiro um convite por e-mail diretamente do Slack ou copie o link fornecido e envie o convite por e-mail.

Gif animado que mostra um cursor copiando um link de convite no Slack e colando-o em um e-mail

3. Espere sua agência parceira aceitar

Sirva-se de uma xícara de chá. Quando sua agência parceira clicar no link, ela será levada até o Slack, onde poderá aceitar o convite e configurar o canal por conta própria.

Gif animado que mostra um cursor clicando em um link de convite dentro de um e-mail, o qual levará até o Slack para que o convite seja aceito

4. Aguarde a aprovação do administrador

Dependendo das configurações, o convite será enviado a um administrador nas duas equipes para aprovação. Os administradores podem gerenciar os convites para canais clicando em nome do workspace > Administração > Gerenciar canais compartilhados.

Gif animado que mostra um cursor aprovando uma solicitação pendente para compartilhar um canal no Slack

Primeiros passos

Participe da rede de empresas globais que colaboram no Slack Connect.

  • Saiba mais sobre os benefícios de trabalhar com parceiros em canais.
  • Para compartilhar um canal, é necessário ter um plano pago. Para saber mais informações, confira nossos preços e planos.

Notas de rodapé

  1. Declarações e valores baseados em equipes específicas que usam o Slack Connect nas suas empresas. Os resultados podem variar na sua organização.

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