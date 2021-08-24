Renforcez la collaboration dans un environnement de travail hybride grâce à Slack.

L’un des aspects les plus enrichissants de la vie de bureau, c’est de pouvoir discuter d’objectifs et d’intérêts communs avec les collègues. Mais dans un environnement de travail hybride avec des salariés en télétravail, les repas d’équipe, les apéros virtuels, les événements organisés à l’extérieur et toutes les occasions d’apprendre à mieux connaître ses collègues se font plus rares, et ont souvent été remplacés par des visioconférences.

D’après l’étude du Future Forum réalisée auprès de 10 000 salariés, une infrastructure numérique robuste sera essentielle pour booster le sentiment d’appartenance des collaborateurs après la pandémie. Avec Slack, les salariés peuvent apprendre à se connaître, organiser des activités d’équipe, témoigner leur reconnaissance à leurs collègues et mettre en valeur les points de vue et les contributions de chacun au-delà du cadre habituel du travail.

Que votre entreprise ait opté pour la reprise du travail en présentiel pour une généralisation du télétravail ou pour une approche hybride, voici quelques manières dont vous pouvez utiliser Slack pour renforcer la cohésion au sein de votre équipe.

Fêtez les réussites, même les plus petites

Lorsque les équipes gèrent de front plusieurs projets et priorités, elles peuvent avoir l’impression que tout le travail fourni passe inaperçu. Et pour les collègues en télétravail, il est fréquent d’avoir l’impression de se sentir ignoré.

Slack permet de développer facilement une culture de la reconnaissance en célébrant les réussites ou les anniversaires dans des canaux publics. Quelques étapes simples suffisent pour mettre en place ces gestes d’appréciation, aussi modestes soient-ils pour renforcer votre culture d’équipe.

Regroupez automatiquement les félicitations hebdomadaires

Lorsque vous avez la tête dans le guidon et que vous gérez plusieurs échéances, vous pouvez facilement oublier de partager vos retours et félicitations. Laissez Slack vous envoyer des rappels automatiques, par exemple pour vous inviter à fêter les réussites de la semaine chaque vendredi.

Tout d’abord, choisissez un canal que votre équipe pourra utiliser pour les activités participatives, partager des félicitations et publier des réactions émojis pour fêter une réussite (nous utilisons #marketing-équipe ou #marketing-social). Ensuite, paramétrez le générateur de flux de travail, un outil visuel qui permet d’automatiser les tâches répétitives directement dans Slack, sans écrire une seule ligne de code. Grâce au générateur de flux de travail, vous pouvez paramétrer des messages récurrents, qui inviteront automatiquement votre équipe à faire part d’annonces, organisées dans un fil de discussion. Vous pouvez également utiliser la commande barre oblique /rappeler et Slackbot enverra le rappel récurrent dans votre canal.

Vous souhaitez développer une culture de la reconnaissance de manière plus approfondie ? Certaines applications ajoutent une dimension ludique afin de promouvoir l’investissement personnel au sein de l’équipe, comme :

Renforcez les liens avec des canaux et des applications

Que vous soyez une nouvelle recrue ou un collaborateur de longue date, il est fréquent de se sentir déconnecté de ses collègues dans un environnement numérique. Slack vous aide à créer des programmes visant à renforcer les liens au sein des équipes.

Faites automatiquement connaissance avec vos nouveaux collègues

Vous n’avez pas le temps d’organiser une réunion Zoom pour faire connaissance avec les nouvelles recrues ? L’application Donut est faite pour vous ! Donut met en contact par message direct les collègues qui ne se connaissent pas particulièrement bien, et les encourage à se retrouver pour diverses activités :

Activités sociales : pauses-café virtuelles, loteries ou déjeuner avec un collègue tiré au hasard

pauses-café virtuelles, loteries ou déjeuner avec un collègue tiré au hasard Salariés en télétravail ou en mode hybride : organisez des repas d’équipe en distanciel, des pauses-café quotidiennes ou des rencontres entre services

organisez des repas d’équipe en distanciel, des pauses-café quotidiennes ou des rencontres entre services Apprentissage : organisez des programmes de mentorat en associant par exemple des collègues du marketing ou de l’informatique

organisez des programmes de mentorat en associant par exemple des collègues du marketing ou de l’informatique Groupes de discussion : organisez des discussions sur des sujets comme la diversité, l’équité et l’inclusion, et encouragez les groupes de partage de ressources entre salariés

organisez des discussions sur des sujets comme la diversité, l’équité et l’inclusion, et encouragez les groupes de partage de ressources entre salariés Nouvelles recrues : intégrez les nouvelles recrues en leur attribuant un parrain ou en organisant des déjeuners de présentation ou des séances d’observation

Créez un canal comme #ventes-machine-à-café ou des canaux regroupant plusieurs départements, comme #ingé-et-ventes, et Donut s’occupera de mettre des collègues en contact via messages directs.

Vous ne savez pas comment engager la conversation avec votre partenaire Donut ? Complétez votre profil Donut en indiquant ce que vous préférez pour trouver plus facilement des sujets de discussion, partager des anecdotes ou parler de vos plats préférés ou de vos hobbies.

« Grâce à Donut, nous faisons peu à peu disparaître les limites entre équipes et services pour faciliter la cohésion entre collègues, malgré tous les défis posés par notre développement à l’international. » Ellen Liu Ingénieure logiciel, PagerDuty

Nouez contact avec l’équipe dirigeante via des sessions de questions/réponses

Si vous avez une bonne compréhension de votre rôle dans l’entreprise, vous gagnerez en détermination et en motivation. Vous pouvez organiser des sessions de questions-réponses dans Slack afin de permettre à votre équipe de nouer des liens avec l’équipe dirigeante. Chaque participant peut facilement envoyer ses questions directement dans Slack, sans le stress d’une prise de parole lors d’un appel vidéo.

McAfee organise des sessions de questions-réponses pour permettre à l’équipe de faire une pause dans leurs activités quotidiennes et de mieux comprendre la stratégie globale de l’entreprise. Plus de 1 000 salariés ont rejoint le canal #exec-ama pour suivre la présentation de l’un des cadres et apprendre à mieux le connaître.

« Le générateur de flux de travail est facile à utiliser, et l’intervenant n’a pas eu de problèmes pour s’occuper de la modération de la session de questions-réponses de son côté », explique David Newell, directeur en charge des paiements et de la stratégie de rétention chez McAfee. « Ce fut une très bonne expérience, en particulier pour les salariés qui ont utilisé des flux de travail pour soumettre leurs questions. »

Cela vous intéresse ? Organisez vos propres sessions de questions-réponses grâce au générateur de flux de travail. Créez un formulaire privé pour soumettre une question, qui sera automatiquement transmise à l’équipe en charge de la session. Une fois que l’équipe a passé en revue les questions, en filtrant les questions redondantes et en privilégiant les plus pertinentes, elle peut envoyer les questions retenues dans un canal #cadredir-questions-réponses pour que le cadre dirigeant en charge de la présentation puisse y répondre en direct.

Instaurez des rituels pour maintenir le lien à distance

Dans Slack, vous pouvez créer des espaces qui permettent à votre équipe de maintenir le lien en continu, en partageant par exemple des enquêtes pour déterminer si vos collègues ont envie de participer à des activités plus légères pour rompre avec le côté sérieux du travail. Ces petits rituels peuvent booster le moral, optimiser la communication et renforcer la confiance au sein de l’équipe au fil du temps.

Évaluez le ressenti de votre équipe avec des sondages rapides

Remplacez les longues enquêtes trimestrielles par des enquêtes plus courtes et plus fréquentes afin de comprendre le ressenti de votre équipe. Avec des applications comme Polly, Culture Amp ou Officevibe dans Slack, vous pouvez sonder votre équipe, repérer les tendances et prendre rapidement des mesures pour booster le moral. Ces applications permettent d’automatiser l’envoi récurrent d’enquêtes.

« Tout le monde apprécie le taux de réponse [obtenu avec Polly] et à quel point cette application est facile à utiliser, sans même avoir à quitter Slack », se réjouit Laura Zhang, directrice de l’analyse des données chez DraftKings. « Elle permet aux participants de gagner du temps, et est beaucoup plus facile à utiliser pour eux. »

Si vous souhaitez sonder efficacement votre équipe, il est préférable de vous limiter à trois, quatre ou cinq questions. Pour encourager les réponses honnêtes, n’oubliez pas de les anonymiser.

Échangez avec votre équipe au-delà du cadre habituel de travail

Même si vous avez beaucoup de travail, vous pouvez quand même faire une pause pour vous amuser. À l’heure de la distanciation sociale, resserrez les liens avec vos collègues en organisant des activités ludiques ou en lançant des sujets de conversation. Il vous suffit par exemple de créer un canal #aléatoire dans lequel vous pouvez partager vos GIF, publier des photos de votre chat, partager des articles ou vous lancer dans des conversations sur des sujets plus légers.

Avec Donut, vous pouvez également publier automatiquement des invites de conversations informelles et débats amicaux, qu’il s’agisse de parler de la dernière série que vous avez regardée ou de votre chanson préférée.

Slack n’est pas uniquement réservé au travail. C’est un outil collaboratif puissant, qui permet de développer une culture d’équipe et de bonne entente. À l’heure où nous sommes tous en manque de contact humain, toutes les petites choses qui nous aident à mieux connaître nos collègues contribuent également à améliorer la satisfaction au travail.