Collaboration en ligne : comment améliorer l’engagement des salariés en télétravail ?

Plus de deux ans après la crise sanitaire qui a engendré la fermeture des bureaux dans le monde entier, les salariés en télétravail ont pris leurs habitudes. Certaines entreprises ont instauré le télétravail complet, tandis que d’autres adoptent un modèle hybride. Une enquête de 2021 menée par PwC indique que les employeurs (83 %) et les salariés (71 %) estiment que la transition vers le travail à distance a été un succès. Dans cette optique, plus de la moitié des employeurs prévoient d’augmenter la part de travail à distance qu’ils proposent à long terme.

Bien sûr, rien n’est parfait. Malgré le succès global du passage au télétravail, il peut être difficile de maintenir les interactions et l’investissement des salariés à distance avec le reste de l’équipe. Pour conserver l’investissement des salariés en télétravail, la direction doit sortir des sentiers battus.

À quoi reconnaît-on une équipe investie ?

L’investissement des salariés peut se traduire par le sentiment d’appartenance à l’équipe. Il s’agit d’un sentiment d’implication, de motivation et d’engagement envers l’entreprise. Une équipe impliquée est productive et travaille ensemble. Elle a une opinion positive de son employeur et de son travail.

Au bureau, il est relativement facile d’évaluer l’investissement des collaborateurs. Vous pouvez parcourir le bâtiment et vous arrêter à chaque poste de travail pour discuter. Vous pouvez voir ce sur quoi les gens travaillent et leur poser des questions en temps réel.

En revanche, il peut être plus difficile de mesurer l’investissement des salariés à distance. Vous pouvez surveiller la productivité, mais vous devrez prendre les devants pour savoir comment se sentent les membres de l’équipe et solliciter leur avis. L’effort en vaut la peine, car des collaborateurs motivés sont davantage susceptibles d’être fidèles et plus productifs.

Comment améliorer l’investissement des salariés à distance ?

Vous aurez besoin d’un ensemble de tactiques et de technologies pour maximiser l’investissement. Voici quelques suggestions :

Utilisez des outils de collaboration. Des plateformes d’intégration telles que Slack et des outils de communication asynchrones comme le chat et la vidéo peuvent aider les équipes à collaborer, où qu’elles se trouvent.

Des plateformes d’intégration telles que Slack et des outils de communication asynchrones comme le chat et la vidéo peuvent aider les équipes à collaborer, où qu’elles se trouvent. Proposez des lieux d’accueil virtuels. La machine à café est un endroit décontracté où les collaborateurs se réunissent et interagissent dans un bureau physique. Les salariés à distance ont besoin de leur propre lieu de rencontre pour discuter et nouer des relations personnelles de manière décontractée. Vous pouvez proposer des vidéoconférences facultatives destinées à s’amuser.

La machine à café est un endroit décontracté où les collaborateurs se réunissent et interagissent dans un bureau physique. Les salariés à distance ont besoin de leur propre lieu de rencontre pour discuter et nouer des relations personnelles de manière décontractée. Vous pouvez proposer des vidéoconférences facultatives destinées à s’amuser. « Humanisez » les travailleurs à distance. Lorsque vous ne recevez que des messages ou des clips vidéo de cinq minutes de l’un de vos collègues, il peut être difficile de se rappeler qu’il s’agit d’une personne à part entière. Faites l’effort d’apprendre à connaître les membres de votre équipe à distance. Fêtez les anniversaires et autres événements marquants. Déterminez leurs points forts et leurs passions et tenez-en compte lorsque vous leur confiez des projets. Renseignez-vous sur les difficultés qu’ils rencontrent et faites ce que vous pouvez pour les aider.

Lorsque vous ne recevez que des messages ou des clips vidéo de cinq minutes de l’un de vos collègues, il peut être difficile de se rappeler qu’il s’agit d’une personne à part entière. Faites l’effort d’apprendre à connaître les membres de votre équipe à distance. Fêtez les anniversaires et autres événements marquants. Déterminez leurs points forts et leurs passions et tenez-en compte lorsque vous leur confiez des projets. Renseignez-vous sur les difficultés qu’ils rencontrent et faites ce que vous pouvez pour les aider. N’hésitez pas à partager des informations. Les salariés font souvent preuve de clairvoyance en ce qui concerne les informations non partagées. Un manque de communication peut attiser les rumeurs au bureau. C’est encore pire pour les salariés à distance qui n’ont pas le contexte nécessaire pour mettre en perspective les changements survenus au bureau. Soyez ouvert et transparent sur les changements et les événements au sein de l’entreprise ou de l’équipe. Il vaut mieux donner trop d’informations à vos collaborateurs à distance que trop peu.

Les salariés font souvent preuve de clairvoyance en ce qui concerne les informations non partagées. Un manque de communication peut attiser les rumeurs au bureau. C’est encore pire pour les salariés à distance qui n’ont pas le contexte nécessaire pour mettre en perspective les changements survenus au bureau. Soyez ouvert et transparent sur les changements et les événements au sein de l’entreprise ou de l’équipe. Il vaut mieux donner trop d’informations à vos collaborateurs à distance que trop peu. Sollicitez les avis. Vous ne pouvez évidemment pas vous rendre au bureau d’un collaborateur en télétravail pour un entretien rapide. À la place, prenez donc des mesures proactives pour obtenir des retours d’expérience réguliers. Envoyez des demandes.

Vous ne pouvez évidemment pas vous rendre au bureau d’un collaborateur en télétravail pour un entretien rapide. À la place, prenez donc des mesures proactives pour obtenir des retours d’expérience réguliers. Envoyez des demandes. Communiquez par chat. Demandez des mises à jour régulières sur les projets. Assurez-vous que chaque membre de votre équipe à distance dispose au moins d’une ligne de communication directe avec la direction pour signaler des problèmes ou demander de l’aide.

Demandez des mises à jour régulières sur les projets. Assurez-vous que chaque membre de votre équipe à distance dispose au moins d’une ligne de communication directe avec la direction pour signaler des problèmes ou demander de l’aide. Partagez les réussites. Au bureau, prendre un moment au cours d’une réunion pour souligner la réussite de quelqu’un ne pose aucun problème. Vous pouvez mettre en place un programme « Employé de la semaine » ou tout autre moyen public de féliciter les personnes qui se distinguent. Envoyez un message Slack à toute l’entreprise. Enregistrez une courte vidéo dans laquelle vous remerciez cette personne et publiez-la dans un canal Slack. Lancez un groupe de discussion pour féliciter les membres d’équipe. Peu importe la manière, il est primordial de célébrer les réussites.

Impliquer les salariés à distance n’est pas difficile

Le passage au télétravail lors de la crise sanitaire a été une réussite. Mais pour maintenir l’investissement des collaborateurs à distance, il est nécessaire de faire preuve de prévoyance. Il suffit d’élaborer un plan, d’établir un contact personnel et de trouver des moyens créatifs pour maintenir les lignes de communication ouvertes.