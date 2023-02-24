La technologie s’insinue dans nos vies. Chaque mois, nous ajoutons de nouveaux gadgets et de nouvelles applications à notre environnement de travail, sans vraiment réfléchir. Mais sans stratégie ni coordination, ces applications peuvent causer autant de problèmes qu’elles n’en résolvent.

De nombreuses entreprises disposent de tout un arsenal de solutions numériques robustes, mais éprouvent des difficultés à les intégrer dans une vision d’ensemble. D’autres se reposent sur quelques applications et font appel aux mauvais logiciels pour effectuer diverses tâches (en utilisant Excel comme base de données, par exemple). Aucune de ces deux méthodes n’est véritablement transformative. Chacune d’elles bénéficierait de la combinaison d’une stratégie à la fois commerciale et technologique, connue sous le terme de transformation digitale.

En quoi consiste la transformation des entreprises ?

Une transformation se produit lorsque vous apportez des changements stratégiques aux méthodes de travail de votre entreprise. La stratégie de transformation de votre entreprise commence par un examen approfondi de vos processus de communication et de prise de décision. Cette stratégie peut avoir divers résultats :

Accélération des processus

Réduction des coûts

Stimulation de la productivité

Amélioration de la responsabilité et de la transparence

Ces éléments peuvent être des objectifs à part entière. Ils peuvent constituer la base d’une transformation plus importante, comme l’expansion des activités, la restructuration ou l’emménagement dans de nouveaux locaux. Peut-être souhaitez-vous savoir comment votre entreprise peut améliorer ses opérations après le chaos de l’année 2020.

Pour beaucoup, cela implique de comprendre l’évolution de l’infrastructure numérique de votre entreprise pendant le confinement, et comment exploiter et améliorer les nouveaux processus numériques maintenant que l’urgence est derrière nous.

Le cabinet de conseil Gartner a révélé que 91 % des entreprises ont amorcé leur processus de numérisation, à un niveau ou un autre. Cependant, tous ces efforts ne rentrent pas dans le cadre d’une stratégie de transformation digitale de l ’entreprise. Vous devez être analytique et stratégique pour réussir. Gartner indique également que seulement 40 % des entreprises ont « franchi un palier » dans leur transformation digitale.

Qu’est-ce que la transformation digitale ?

Voyons déjà ce qu’elle n’est pas. La transformation digitale n’impacte pas l’activité de votre entreprise en soi. Elle n’implique pas de modifier la nature de vos produits, de vos services et de vos valeurs. Elle ne consiste pas non plus à équiper votre entreprise de nouvelles machines et applications sophistiquées.

La transformation digitale d’une entreprise concerne son fonctionnement : vous transformez les opérations de votre entreprise et intégrez de nouveaux outils numériques dans vos processus.

Suite à la crise sanitaire, les entreprises utilisent la transformation digitale pour faciliter l’instauration durable du télétravail.

Cependant, de nombreuses entreprises opèrent leur transformation digitale pour atteindre d’autres objectifs. Elles veulent améliorer la collaboration de leurs équipes. Elles cherchent à optimiser leur approche marketing et à tirer parti de toutes les informations disponibles. Elles veulent échanger avec leurs clients là où ils sont, dans leur environnement numérique et mobile.

Selon le cabinet de conseil McKinsey, 11 % des cadres estiment que leur modèle économique ne sera plus viable d’ici 2023, à moins d’opérer un changement. Mais en quoi doit consister ce changement ? La réponse à cette question varie d’une entreprise à l’autre.

Vous pouvez :

mettre en place une série d’outils de communication interne ;

commencer à conserver vos fichiers dans le cloud ;

intégrer des outils de collaboration numérique dans le flux de travail de votre entreprise et amener ces différentes applications à interagir les unes avec les autres ;

proposer des formations à vos collaborateurs et automatiser les processus dans la mesure du possible ;

développer une application mobile pour vos clients ainsi qu’une stratégie pour analyser les données que vous recevez.

Ce changement peut également passer par la création de postes, de méthodes marketing et d’options de livraison afin de tirer parti des informations fournies par votre transformation digitale.

Dans tous les cas, les solutions technologiques et la stratégie commerciale vont de pair.

En quoi est-ce important ?

Vos collègues et votre clientèle sont habitués au numérique, et les membres de la génération Y constituent la majeure partie de la population active américaine depuis 2016. En d’autres termes, ces actifs ont besoin d’outils numériques de pointe qui se complètent les uns les autres, et de données qui éclairent leurs décisions. Ils aspirent également à une culture d’entreprise qui leur permette de s’exprimer et favorise la collaboration ainsi que la transparence. Des effectifs ainsi équipés sont sûrs d’augmenter le chiffre d’affaires et la rentabilité.

Que votre entreprise soit actuellement prospère ou non, sa transformation digitale vous permettra de rester agile et adaptable. La prochaine grande tendance n’est pas toujours prévisible. Mais la présence croissante d’objets connectés dans nos vies (et l’imminence du métavers) démontre l’intérêt de rester en phase avec l’évolution du numérique.

Parmi les transformations réussies, citons celle de Walmart, dont la transition vers le cloud et un logiciel d’apprentissage automatique lui ont permis de mettre en place un nouveau système de caisse automatique, le reliant à un « lac de données ». Ces données sont utilisées pour optimiser les opérations du magasin et l’expérience client, réguler les flux de stock et rationaliser les processus automatisables pour le personnel.

Comment élaborer une stratégie de transformation digitale

Votre stratégie digitale commence par une analyse de votre activité. Commencez par faire le point sur votre situation actuelle.

Que pensent vos collègues et votre clientèle de vos processus ?

Quels sont les avantages de vos processus actuels ?

Quels sont les problèmes rencontrés ?

Quelles tâches pourriez-vous automatiser avec les outils appropriés ?

Une fois que vous avez clairement dressé le bilan de votre situation actuelle, vous pouvez déterminer la voie à suivre.

Que voulez-vous faire ?

Pourquoi ?

Quels objectifs visez-vous, et quand voulez-vous les atteindre ?

Comment comptez-vous mesurer la réussite de votre stratégie ?

Vous allez avoir besoin de l’ensemble de votre équipe pour vous projeter. Formez un groupe de travail avec des tâches et des responsabilités claires. Faites appel à une aide extérieure le cas échéant, sans écarter vos collègues du le processus de transformation digitale.

N’oubliez pas de laisser une marge d’évolution à mesure que les étapes de la transformation digitale se déploient. Il n’y a pas de retour en arrière : vous devez régulièrement évaluer, ajuster et développer votre stratégie commerciale digitale.

4 conseils et outils essentiels pour une transformation digitale réussie

1. Interopérabilité

Choisissez des outils numériques compatibles entre eux. Il existe quantité d’excellentes intégrations permettant d’automatiser les processus entre les programmes. Grâce à elles, vous bénéficiez de plusieurs outils sans rencontrer de problèmes de compatibilité.

Prenons l’exemple de Slack. Notre plateforme de communication se trouve au cœur de la stratégie de transformation digitale de nombreuses entreprises. Avec elle, les collaborateurs et les clients s’envoient des idées, des fichiers et des émojis à longueur de journée. Slack est conçue pour fonctionner avec d’autres outils populaires et de niche, tels que Google Drive, le wiki de gestion de projets Notion, et des logiciels de visioconférence comme Zoom et Around.

2. Priorisez les personnes

Les applications, les ordinateurs et l’intelligence artificielle ont beau être des outils puissants, ils ont besoin des individus pour fonctionner.

Échangez avec vos clients avant de concevoir une nouvelle expérience client. Identifiez leurs attentes, tenez compte de leurs inquiétudes concernant leurs données, et veillez à utiliser la technologie pour améliorer leur expérience, et pas uniquement pour répondre à vos propres besoins.

3. Écoutez votre équipe

Personne ne connaît mieux le fonctionnement de votre entreprise que votre équipe. Elle est à même de proposer des ajustements permettant d’optimiser les flux de travail et de satisfaire les clients.

L’expertise de votre équipe en matière de solutions numériques peut s’avérer particulièrement utile. Peut-être même utilise-t-elle des applications dont vous ignoriez l’existence (et n’avez jamais approuvées !) pour effectuer ses tâches quotidiennes. Faites preuve d’ouverture d’esprit. Écoutez. Définissez des stratégies digitales qui rendront son travail plus facile, plus agréable et plus épanouissant.

4. Assurez une transformation continue

Les opérations numériques participent à l’agilité de votre entreprise. Mais vous devez recueillir les commentaires et vous informer des derniers développements. Consultez régulièrement vos collègues afin d’identifier ce qui fonctionne ou non, et ne ratez aucune opportunité de faire passer votre transformation digitale au niveau supérieur.

En conclusion

Toute votre entreprise sera impactée par votre transformation digitale. Cependant, chaque décision que vous prenez doit soutenir vos objectifs finaux concernant votre produit ou service ainsi que la culture de votre entreprise. À quoi voulez-vous que ressemble votre entreprise une fois votre transformation terminée et à l’avenir ?