Découvrez la recherche de canaux dans Slack

Chaque jour, des millions de personnes travaillent dans les canaux Slack. Cependant, au fur et à mesure que le nombre de canaux dans une entreprise augmente, jusqu’à atteindre parfois plus d’un millier, retrouver le bon canal devient un véritable casse-tête. Même si les conventions de nommage claires aident à organiser les canaux, il reste difficile de trouver les canaux publics dont vous avez besoin mais dont vous ne faites pas encore partie, surtout si vous en ignorez le nom exact.

Dès aujourd’hui, les recherches dans Slack vous aideront non seulement à trouver des conversations et fichiers clés, mais également à repérer les canaux où trouver ces informations.

La recherche de canaux, comment ça fonctionne ?

La recherche de canaux fonctionne comme vos autres recherches dans Slack. Vous devez simplement saisir les termes que vous recherchez dans la barre de recherche, puis lancer la requête. En plus des onglets « Messages » et « Fichiers » déjà visibles avec les résultats, vous verrez apparaître un nouvel onglet appelé « Canaux ». C’est ici que vous trouverez les canaux publics, ainsi que les canaux privés auxquels vous appartenez. Ce sont les plus pertinents pour votre recherche.



Pour affiner davantage votre requête, vous pouvez filtrer et trier les résultats par type de canal (public, privé ou archivé) ou par espace de travail. Un clic suffit pour obtenir un aperçu ou rejoindre les canaux qui vous intéressent.

Les résultats des canaux, personnalisés selon vos besoins

Une recherche ne se limite pas au nom du canal. Désormais, elle intègre d’autres éléments utiles comme l’objectif du canal ou les sujets fréquemment abordés. En outre, elle tient compte de la pertinence des résultats pour vous, mais aussi pour ceux avec qui vous travaillez en étroite collaboration. Vous augmentez donc vos chances de trouver le bon canal.



Vous êtes un nouveau salarié à la recherche de canaux pour vous mettre à jour dans votre travail ? Vous souhaitez simplement vérifier si un canal existe déjà avant d’en créer un nouveau ? Grâce à ces améliorations de recherche, ça devient simple !

La recherche de canaux sera déployée dans les prochains jours pour les utilisateurs sur ordinateur. Des commentaires ? Tous vos retours sont les bienvenus ! N’hésitez pas à nous envoyer un message ou à nous contacter sur Twitter via le compte @SlackHQ.