De très nombreuses entreprises ont eu recours au télétravail lors de la pandémie de la COVID-19. Les collaborateurs ont alors découvert cette nouvelle approche du travail et l’ont pour la plupart plébiscité. Pour cette raison, le travail à distance s’est aujourd’hui largement répandu. C’est un changement bénéfique, car l’impact du télétravail sur la productivité est positif. Par quel moyen et pour quelles raisons les salariés en télétravail sont-ils productifs ? C’est que vous allez découvrir dans cet article.

Quel est l’impact du télétravail sur la productivité ?

Dès 2021, la question de la flexibilité du travail et de ses conséquences sur la productivité a été étudiée. Une étude concernant le télétravail et sondant des collaborateurs issus des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne, du Japon et de l’Australie était à cet égard très pertinente.

En effet, d’après cette étude, par comparaison avec les collaborateurs en présentiel, ceux en télétravail déclaraient :

Être moins épuisés par leur travail ;

Considérer que la charge de travail était gérable ;

S’estimer satisfait de la quantité de travail accompli.

Selon ce questionnaire, nous pouvons en déduire que le ressenti des salariés vis-à-vis du télétravail était très positif. La productivité objective semble elle aussi impactée par le télétravail. D’après un rapport du CNP (Conseil National de la productivité), l’adoption à long terme du télétravail serait ainsi positive pour les entreprises.

En effet, un point de pourcentage de salariés en télétravail améliore la productivité globale d’environ 0,45 %. Dans le cadre de ce rapport, le CNP déclare par ailleurs que l’Hexagone pourrait gagner entre 5 % et 9 % de productivité nette d’ici 20 ans si 25 % des collaborateurs passaient en télétravail.

La nécessité d’un cadre adapté

Toutefois, il serait illusoire de penser que le télétravail ne comporte aucun point négatif. En effet, pour tirer pleinement profit de cette organisation du travail, des règles doivent être définies.

Ainsi, la mise en place du travail à distance ne doit pas aller de pair avec un allongement du temps de travail. Au contraire, les contraintes légales doivent s’appliquer et le bien-être des collaborateurs doit être au centre des préoccupations.

L’ensemble de l’équipe doit pouvoir échanger sur le sujet. Certains collaborateurs peuvent par exemple ne pas être à l’aise avec le télétravail. Pour développer et conserver une productivité optimale, chaque acteur doit donc participer aux prises de décisions liées au télétravail et aux modalités d’application du travail à distance.

Une note de la Banque de France en 2021 déclarait à ce sujet que « les effets du télétravail sur la productivité seront d’autant plus positifs et importants que cette forme de travail suscite à la fois l’adhésion des travailleurs concernés et celle du management, que l’ensemble des acteurs sont préparés et formés à ce mode d’organisation, et que le matériel et l’environnement de travail à domicile sont appropriés. »

Télétravail et productivité vont donc de pair si tant est qu’un management participatif soit mis en place. Lorsque la voix de chaque collaborateur est prise en compte et que des outils collaboratifs sont utilisés, alors le télétravail renforce la productivité.

Est-ce que le télétravail est un facteur de motivation ?

Le télétravail est un élément important d’une productivité accrue. C’est un point intéressant à mettre au profit de cette nouvelle organisation du travail. Cependant, il est aussi incontournable de se poser la question de la motivation. De nombreuses entreprises hésitent en effet à sauter le pas, car elles craignent que la motivation ou l’engagement des collaborateurs finissent par s’éroder.

Concilier vie professionnelle et vie privée

Le premier facteur de motivation en télétravail est la facilité à allier travail et vie privée. Il est en effet plus simple d’organiser son temps de travail à distance. Pour cette raison, certains collaborateurs ont le plaisir d’aller chercher leur enfant à l’école ou reprendre une activité extra-professionnelle.

Et dans ce contexte, télétravail et productivité ne s’opposent pas. Si les chefs d’équipe encadrent les collaborateurs tout en leur faisant confiance, chacun peut préserver sa performance tout en gagnant en liberté d’action.

De plus, il est évident qu’un salarié moins stressé est un salarié plus heureux au travail. Son engagement sera renforcé et la fidélisation des talents sera accrue.

Réduire le stress des transports

Une publication de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) a conclu qu’en moyenne, le temps perdu dans les transports en Île-de-France peut aller jusqu’à 2 heures par jour.

Bien que ce stress varie en fonction des régions ou de la taille des agglomérations, il est évident que les transports sont une source de stress importante. Qu’il s’agisse de transports en commun ou de transport personnel, ils font perdre inutilement du temps au collaborateur. Ce dernier doit se lever plus tôt, s’assurer de ne pas perdre de temps lors du trajet et peut arriver en retard sur son lieu de travail.

Éliminer les distractions inutiles

Bien que le travail présentiel offre l’opportunité d’échanger avec ses collaborateurs, il peut aussi soumettre à certaines nuisances. Celles-ci peuvent être des sonneries de téléphone, des échanges entre collègues ou des collaborateurs qui se déplacent.

Si cela définit un lieu vivant et animé, c’est aussi un point négatif pour la concentration des collaborateurs. En travaillant à distance, il est beaucoup plus facile de se focaliser sur son travail pour associer pleinement télétravail et productivité.

Comment augmenter sa productivité en télétravail ?

Mettre en place une organisation en télétravail est donc idéal pour améliorer la productivité et le bien-être des collaborateurs. Toutefois, à titre individuel, il n’est pas toujours aisé de savoir comment maintenir sa productivité pour atteindre les objectifs fixés. En suivant quelques bonnes pratiques, les jours de télétravail deviennent aussi agréables qu’efficaces.

Établir une routine de travail

Un cadre stable et reposant va vous permettre de gagner en productivité. Cela va aussi permettre de concilier vie privée et vie professionnelle.

Pour préserver votre concentration :

Fixez des horaires de début et de fin de travail ;

Prévoyez vos temps de pause ;

Éteignez votre téléphone personnel ;

Conservez votre bureau rangé et ordonné.

Définir ses priorités du jour

Ensuite, pour ne pas vous disperser et vous assurer de remplir vos objectifs quotidiens, vous devez prioriser les tâches. La première chose à faire est de mettre en place un planning ainsi qu’une liste de tâches à réaliser dans la journée.

Cette approche est importante pour garantir que télétravail et productivité s’influencent positivement. Vous serez moins perdu et aurez moins de chances de vous éparpiller et de prendre du retard. D’autant qu’une accumulation de retards en télétravail pourrait être un facteur de stress important.

Utiliser des outils collaboratifs

Enfin, la condition essentielle pour réunir télétravail et productivité est la communication interne. À tout instant, vous devez être en mesure de :

Vous renseigner sur les tâches à réaliser ;

Contacter votre chef d’équipe ;

Échanger avec vos collègues ;

Participer à des réunions en ligne.

L’utilisation d’un outil de travail collaboratif en ligne permet ainsi de conserver un lien avec votre entreprise. Vous serez moins isolé et tenu à jour des évolutions dans les projets ou les tâches à réaliser.

De plus, un outil collaboratif est idéal pour centraliser les échanges, mais aussi pour faciliter le partage des documents. Quelques secondes suffisent pour envoyer ou recevoir des éléments importants pour votre travail. En utilisant les outils appropriés, chaque collaborateur en télétravail peut associer la sérénité du travail à distance et la performance du travail en équipe.