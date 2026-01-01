Le spécialiste Slack Mathis Bogens renforce la productivité, l’efficacité et la culture de toute l’entreprise dans Slack

En tant que responsable de la communication interne de Bolt, Mathis Bogens reçoit le Prix du spécialiste Slack de l’année pour avoir libéré la valeur transformative de la plateforme afin d’engager le changement, de favoriser une culture d’entreprise transparente et de renforcer l’efficacité de l’équipe à mesure de la croissance de Bolt.

Bolt est l’une des entreprises du secteur de la mobilité dont la croissance est la plus rapide à l’échelle mondiale. Elle propose des services de covoiturage, de location de trottinette et de vélos, ainsi que de livraison de plats et de produits d’épicerie à plus de 100 millions de clients dans 45 pays. La première « super-appli » européenne a choisi Slack en 2017, lorsque son hypercroissance a nécessité l’adoption d’une solution évolutive aussi efficace qu’appréciée par les nouvelles recrues.

Adepte de Slack depuis qu’il a rejoint Bolt, Mathis Bogens a d’abord déployé avec son équipe la plateforme de productivité pour répondre à leurs besoins en matière de communication. Ils ont rapidement envisagé qu’elle pouvait être utilisée de façon plus large : en tant qu’espace de travail international flexible. La collaboration de Mathis Bogens a permis aux parties prenantes de l’équipe dirigeante de donner l’exemple et d’optimiser l’utilisation élargie de Slack.

Au cours de la croissance des équipes de Bolt, Mathis Bogens a compris qu’il réduirait efficacement les changements d’environnement en s’assurant que chaque intégration et application supplémentaire fonctionne dans Slack. Cette logique a permis d’augmenter la croissance de 175 %, sans nécessiter la mise en place de nouvelles plateformes de productivité ou de collaboration.

L’enthousiasme de Mathis Bogens pour Slack et l’ attention qu’il prête aux détails ont conduit à l’adoption de Slack par plus de 90 % de l’entreprise, soit plus de 3 000 collaborateurs dans de nombreux pays différents. Comme on dit chez Bolt, « si vous n’êtes pas sur Slack, c’est que vous ne travaillez pas ».

Plus de 155 000 messages quotidiens sont échangés dans l’espace de travail de l’entreprise, soit 36 par salarié en moyenne, ce qui rend les e-mails obsolètes. La plupart des conversations au sein de l’entreprise se déroulent dans des canaux Slack internationaux et transparents comme #réunion-générale , #1-important (dans le cadre d’une convention de dénomination qui aide les équipes à hiérarchiser les canaux) et #marché-aux-puces (où les salariés échangent leurs petits trésors personnels). Un peu plus de la moitié des messages sont transmis dans les canaux, ce qui témoigne de la pertinence avec laquelle Bolt a construit son infrastructure de canaux.

Les efforts de Mathis Bogens pour définir les meilleures pratiques et le règlement d’usage , y compris l’utilisation des émojis (presque chaque salarié possède son propre émoji, soit pas moins de 16 500 émojis), sont essentiels à la réussite de Bolt. Au quotidien, les collaborateurs peuvent utiliser l’un des éléments suivants :

Dans le cadre de ses fonctions au sein de la communication interne, Mathis Bogens est particulièrement fier de l’engagement de Bolt à utiliser Slack pour réduire les interférences superflues tout au long de la journée de travail. En proposant des formations et en améliorant le système de canaux de l’entreprise, l’entreprise a constaté un changement de comportement des équipes, qui ont réduit les partages d’informations superflus et le recours aux messages directs. Sur les 155 000 messages envoyés chaque jour par les salariés, 43 000 le sont sur des canaux publics, ce qui facilite une collaboration transparente et dynamique.

L’impact de Slack est amplifié avec chaque nouvelle embauche. « Nous avons mis en place tout un processus d’intégration dans Slack qui nous permet de familiariser immédiatement les nouveaux collaborateurs avec notre culture », explique Mathis Bogens. Qu’il soit à l’origine de nouveaux processus, qu’il vérifie l’utilisation des meilleures pratiques ou qu’il communique avec la direction, il sait que Slack est central à Bolt, ce qui l’a d’office désigné comme spécialiste.