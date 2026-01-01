Slack으로 사내 생산성과 효율성, 문화의 가치를 끌어올린 Slack 챔피언 Mathis Bogens

Bolt의 내부 커뮤니케이션 책임자인 Mathis Bogens는 Bolt가 확장함에 따라 변화를 주도하고 투명한 문화를 최우선으로 두며, 팀의 영향력을 강화하기 위한 플랫폼의 혁신적인 가치를 이끌어 낸 공로로 올해의 Slack 챔피언 어워드를 수상했습니다.

세계에서 가장 빠르게 성장하고 있는 모빌리티 회사인 Bolt는 45개국에서 1억 명 이상의 고객에게 카풀, 스쿠터 및 자전거 대여뿐만 아니라 음식과 식료품 배달 서비스까지 제공하고 있습니다. 유럽 최초의 이 ‘슈퍼 앱’은 초고속으로 성장함에 따라 신규 직원들이 애용하며 또 그만큼 효과적인 확장도 가능한 솔루션이 필요해진 2017년 이후부터 Slack을 계속 사용하고 있습니다.

Bolt에 입사한 이후 쭉 Slack의 지지자였던 Bogens와 팀은 커뮤니케이션 요구 사항에 꼭 맞는 생산성 플랫폼을 계속 구현했으며, 유연한 글로벌 업무 환경으로서 훨씬 더 많은 용도로 사용할 수 있다는 것을 이내 깨달았습니다. Bogens와의 협업을 통해 임원급 관계자들이 모범을 보이며 Slack에 모든 것을 맡길 수 있었습니다.

Bolt의 팀이 성장하면서 Bogens는 업무의 맥락 전환을 줄이는 한 가지 중요한 방법은 추가될 각 통합과 앱이 Slack에서 작동하게 만드는 것임을 알고 있었습니다. 이런 사고의 전환을 통해 새로운 생산성 및 협업 플랫폼을 사용하지 않고도 175%나 성장하게 되었습니다.

실제로 Slack에 대한 Bogens의 열정과 디테일에 대한 그의 철두철미한 관심을 통해 회사의 90% 이상, 즉 다른 국가들에서 근무하는 3,000명 이상의 직원이 Slack을 채택하게 되었습니다. Bolt에서 직원들이 이제 “만약 Slack을 사용하고 있지 않다면, 일하고 있지 않은 것입니다.”라고 말합니다.

Bolt의 Slack 워크스페이스에서는 직원 한명당 36개씩 총 155,000개 이상의 일간 메시지를 입력하며 이메일은 이미 시대에 뒤떨어진 유물이 되었습니다. #all-hands , 팀이 채널의 우선순위를 정하는 이름 규칙 중 하나인 #1-important , 직원들이 서로의 중요한 물건을 교환하는 #flea-market 과 같은 투명한 글로벌 Slack 채널에서 상당량의 사내 소통이 이루어집니다. 절반 이상의 메시지가 채널 내에 있다는 것은 Bolt가 얼마나 의도적으로 채널 프레임워크를 구축했는지 보여주는 증거입니다.

효율적인 이모티콘 사용을 포함하여(거의 모든 직원이 자신의 얼굴 이모티콘과 16,500개의 사용자 지정 이모티콘을 갖고 있으며, 이 수는 점점 늘고 있습니다!) 모범 사례와 에티켓을 알려 주려는 Bogens의 노력이 바로 Bolt가 성공할 수 있었던 핵심 요소입니다. 언제든 직원은 업무를 진행하며 다음 중 하나를 사용할 겁니다.

내부 커뮤니케이션에 있서 특히 Bogens는 근무 시간 동안 불필요한 마찰을 줄이기 위해 Slack을 사용하는 자신의 헌신을 자랑스럽게 생각합니다. 교육을 실시하고 회사의 채널 시스템을 개선하니 팀이 과하게 무언가를 공유하거나 다이렉트 메시지에 지나치게 의존하지 않는 행동 변화가 일어났습니다. 직원들이 하루에 보내는 155,000개의 메시지 중 43,000개는 공개 채널에 있기에 투명하고 참여율이 높은 협업이 가능합니다.

Slack의 영향력은 신규 직원을 채용할 때마다 더 커집니다. Bogens는 “Slack에 전체적인 온보딩 프로세스를 구축하여 신규 직원을 저희 문화에 즉시 융화시킬 수 있습니다.”라고 말합니다. 새로운 프로세스를 개척하든, 모범 사례를 만들든, 리더십의 기대에 부합하든, Bogens는 Slack이 Bolt의 중심에 있다는 것을 알았으며, 처음부터 Slack의 진정한 챔피언이었습니다.