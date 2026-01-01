El campeón de Slack Mathis Bogens da rienda suelta a la productividad, la eficiencia y la cultura de toda la empresa en Slack

Como responsable de comunicaciones internas de Bolt, Mathis Bogens ha recibido el Premio al campeón de Slack del año por dar rienda suelta al valor transformador de la plataforma para impulsar el cambio, priorizar una cultura transparente y reforzar el impacto del equipo a medida que Bolt crece.

Bolt, una de las empresas de movilidad de más rápido crecimiento del mundo, ofrece viajes compartidos, alquiler de patinetes y bicicletas, así como la compra y comida a domicilio a más de 100 millones de clientes en 45 países. La primera “superaplicación” de Europa lleva utilizando Slack desde 2017, cuando su inmenso crecimiento desató la necesidad de una solución escalable que fuera eficaz y gustara a los nuevos empleados a partes iguales.

Bogens, defensor de Slack desde que se unió a Bolt, y su equipo siguieron implementando la plataforma de productividad para sus necesidades de comunicación y pronto se dieron cuenta de que podía usarse para mucho más: como un lugar de trabajo flexible y global. La colaboración de Bogens animó a las partes interesadas de la dirección ejecutiva a predicar con el ejemplo y apostar por Slack.

A medida que los equipos de Bolt crecían, Bogens sabía que una buena forma de minimizar el cambio entre aplicaciones sería asegurarse de que cada integración y aplicación adicional funcionara en Slack. Esta mentalidad ha impulsado el crecimiento en un 175 %, sin necesidad de nuevas plataformas de productividad o colaboración.

De hecho, el interés de Bogens por Slack y su meticulosa atención al detalle han llevado a que más del 90 % de la empresa adopte Slack: más de 3000 empleados en muchos países distintos. Como dicen en Bolt: “Si no estás en Slack, no estás trabajando”.

En el espacio de trabajo de Slack de la empresa, se envían más de 155 000 mensajes diarios (36 por cada empleado), lo que convierte el correo electrónico en algo obsoleto. Gran parte de las conversaciones de la empresa tienen lugar en canales de Slack globales y transparentes, como #todo-el-mundo , #1-importante (parte de una convención de nomenclatura que ayuda a los equipos a establecer las prioridades de los canales) y #mercadillo (donde los empleados hacen trueques por preciados artículos de los demás compañeros). Algo más de la mitad de los mensajes se envían en los canales, lo que demuestra la intención con la que Bolt ha creado su marco de canales.

Los esfuerzos de Bogens por definir las mejores prácticas y la etiqueta, incluido el uso eficiente de los emojis (casi todos los empleados tienen un emoji propio con su cara, con 16 500 emojis personalizados y la cifra sigue aumentando), son fundamentales para el éxito de Bolt. En un día determinado, un empleado puede utilizar una de las siguientes alternativas:

En su rol de comunicaciones internas, Bogens se enorgullece especialmente de la dedicación de Bolt al uso de Slack para reducir el ruido innecesario durante la jornada laboral. Al ofrecer formación y mejorar el sistema de canales de la empresa, se ha producido un cambio de comportamiento en los equipos, que no comparten en exceso ni dependen demasiado de los mensajes directos. De hecho, de los 155 000 mensajes que los empleados envían al día, 43 000 de ellos son en canales abiertos, lo que facilita una colaboración transparente y atractiva.

El impacto de Slack se amplifica con cada nuevo empleado. “Hemos desarrollado todo un proceso de incorporación en Slack que nos permite integrar al instante a los nuevos empleados en nuestra cultura”, comenta Bogens. Ya sea pionero en nuevos procesos, garantice las mejores prácticas o se coordine con los altos directivos, Bogens sabe que Slack ocupa un lugar destacado en Bolt y ha sido su promotor desde el principio.