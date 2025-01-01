Slack 倡导者 Mathis Bogens 借助 Slack 让全公司的生产力、效率和文化建设实现全面提升

Bolt 的内部沟通主管 Mathis Bogens 荣获 Slack 年度最佳倡导者奖，获奖理由：他充分发挥平台的转型价值，推动变革，着力打造透明文化，并随着 Bolt 规模的扩大，增强团队影响力。

作为全球发展最迅猛的移动出行公司之一，Bolt 为 45 个国家/地区超过 1 亿的客户提供车辆共乘、电动滑板车和自行车租赁，以及食品和杂货配送服务。欧洲的第一款“超级应用”自 2017 年起就一直在使用 Slack，当时它的超速增长导致急需一个可扩展的解决方案，既要支持高效沟通，又要受到新员工的喜爱。

自从 Bogens 加入 Bolt 以来，他一直都是 Slack 的倡导者，他和团队在实施工作效率管理平台方面不断努力，以满足大家的沟通需求。随后，他们很快意识到这个平台可以用于更多的用途：打造成一个灵活的全球工作区。Bogens 的协作让高管级别的利益相关者能够以身作则，全力支持 Slack。

随着 Bolt 团队的成长，Bogens 知道减少背景信息切换的一个重要方法是：确保每一个额外的集成和应用都能在 Slack 中运行。这种思维方式带来了 175% 的业务增长，且不需要部署任何新的生产力工具或协作平台。

事实上，得益于 Bogens 对 Slack 的热情和对细节的一丝不苟，公司 90% 以上的员工（遍布许多不同国家/地区的 3,000 多名员工）都采用了 Slack。正如 Bolt 的各位所说：“如果不使用 Slack，就无法开展工作。”

该公司的 Slack 工作区每天处理的消息超过 155,000 条，平均每位员工 36 条，这让电子邮件成为了“过时之需”。公司的大部分对话都发生在有全员加入的全球 Slack 频道中，如 #all-hands 、 #1-important （帮助团队确定频道优先级的命名规则的一部分）和 #flea-market （员工互换好物的地方）。有过半的消息发生在频道中，这也证明了 Bolt 在构建频道框架方面的用心之处。

Bogens 致力于概述最佳实践和规矩，包括有效使用表情（几乎每个员工都有自己的脸部表情，有 16,500 个自定义表情，而且还在不断增加！），这些都是 Bolt 成功的关键。在任何一天中，员工都可能使用以下某一项：

325 个工作流程

5,900 个Slack 抱团

将近 700 个 Slack Connect 频道

2,500 个公共频道

193 个应用和集成

在负责内部沟通的工作中，Bogens 的得意之举就是让 Bolt 通过使用 Slack 来减少日常工作中不必要的噪音。通过提供培训和改进公司的频道系统，团队的行为发生了转变，不再会出现过度分享，沟通也不再过于依赖私信。事实上，在员工每天发送的 155,000 条消息中，有 43,000 条是通过公共频道发送的，这有助于实现公开透明和协同工作。

Slack 的影响力随着每一位新员工的加入而扩大。Bogens 说道：“我们在 Slack 中建立了一个完整的入职流程，让新员工一下子就能融入公司文化。”无论是开创新流程，确保最佳实践，还是与领导层保持一致，Bogens 深知 Slack 才是 Bolt 的核心，而且从一开始他就是 Slack 的倡导者。