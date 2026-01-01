Bolt 車輛，前方放著滑板車、腳踏車和雜貨配送袋

極力推廣 Slack 的 Mathis Bogens 有效解放全公司的生產力、效率和文化

「在 Bolt 中，Slack 是日常營運和整合的中心。每一個上班的日子裡，員工一進到公司就是打開筆電登入 Slack，以此拉開一天的序幕。如果你在 Slack 是上線狀態，代表你正在工作。」

Bolt內部溝通主管Mathis Bogens

在 Bolt 不斷擴編的過程中，Bolt 內部溝通主管 Mathis Bogens 充分發揮平台的轉型價值，有效推動變革、優先營造透明的企業文化，並強化團隊的影響力，因此獲頒 Slack 的年度冠軍獎

Bolt 是全球成長速度數一數二的交通服務公司，為 45 個國家/地區超過 1 億名客戶提供共乘、滑板車和腳踏車租賃，以及食物和雜貨配送服務。這個歐洲的第一個「超級應用程式」，自從 2017 年起就開始使用 Slack，當時的高速成長觸發了該公司對可擴充解決方案的需求，而這個解決方案不僅有效，也備受新進人員喜愛。

Bogens 加入 Bolt 後就大力推廣 Slack，他和團隊持續使用這個生產力平台來滿足溝通需求，而且很快就發現平台的功用遠遠不僅如此，還能化身成為極具彈性的全球工作空間。在 Bogens 的協調及鼓勵下，高階主管願意以身作則，全數投入使用 Slack。

隨著 Bolt 團隊不斷成長，Bogens 深知，確保所增加的每一個整合和應用程式都能在 Slack 中運作，是減少作業環境切換的重要方法。憑藉著這樣的思考模式，他在不使用任何新生產力或協作平台的情況下繳出成長率 175% 的亮眼成績。

事實上，Bogens 對 Slack 的熱情和對細節一絲不苟的要求，讓公司的 Slack 採用率超過 90%，跨多個國家/地區共有超過 3,000 名員工使用。就像 Bolt 的員工所說：「如果你沒有在使用 Slack，表示你沒有在工作。」

該公司的 Slack 工作空間每天發送超過 155,000 則訊息，平均每位員工發送 36 則；在公司中，電子郵件形同過時的產物。公司內的許多對話都發生於透明的全球 Slack 頻道，例如 #全員大會#重要事務 1 (命名慣例有助於團隊瞭解頻道的優先順序) 以及 #跳蚤市場 (員工可以在此交換彼此的珍藏)。大約一半的訊息都在頻道中發送，這證明了 Bolt 是刻意建立這樣的頻道架構。

Bogens 盡力列出最佳實務作法和使用規則，包括如何有效率地使用表情符號 (幾乎每位員工都有自己專屬的表情符號，目前共有 16,500 個自訂表情符號，而且持續增加中！)，這對 Bolt 的成功相當重要。在任何一個工作天，員工可能透過以下任一管道溝通：

Bogens 負責內部溝通的職務，尤其對 Bolt 善用 Slack 減少工作環境中不必要的干擾感到自豪。他為員工提供訓練並改善公司的頻道編制，使團隊不再分享過多資訊或過度仰賴私訊，在使用行為上發生改變。事實上，員工一天內傳送的 155,000 則訊息中，有 43,000 則訊息是在公開頻道中傳送，這可促進公開透明的企業文化，同時提高協作的參與程度。

Slack 的影響在每個新進人員身上尤其明顯。Bogens 表示：「我們在 Slack 上建立了完整的就職流程，讓新員工立即融入我們的文化。」無論是開創新流程、確保最佳實務，還是與領導階層確認工作方向，Bogens 明白 Slack 是 Bolt 的核心，從一開始就極力推廣 Slack。

客戶摘要

產業

科技

公司規模

企業

部門

營運

精選 Slack 整合

