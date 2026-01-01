Mathis Bogens promove a produtividade, a eficiência e a cultura em toda a empresa como defensor do Slack

Como chefe de comunicação interna da Bolt, Mathis Bogens está recebendo o Prêmio Defensor do Ano por aproveitar o potencial transformador da plataforma para promover mudanças, priorizar uma cultura transparente e fortalecer o impacto da equipe conforme a empresa cresce.

A Bolt, uma das empresas de mobilidade que mais cresce no mundo, oferece caronas, aluguéis de scooters e bicicletas e entrega de compras e alimentos para mais de 100 milhões de clientes em 45 países. O primeiro “superapp” da Europa usa o Slack desde 2017, quando o crescimento rápido criou a necessidade de uma solução adaptável que fosse eficiente e querida entre as novas contratações.

Defensor do Slack desde que entrou na Bolt, Bogens e sua equipe continuaram a implementar a plataforma de produtividade para fins de comunicação e rapidamente perceberam que ela poderia ser usada para muito mais: como um local de trabalho flexível e global. O trabalho de Bogens levou os executivos da empresa a liderarem pelo exemplo e apostarem todas as fichas no Slack.

Com o crescimento das equipes da Bolt, Bogens sabia que uma forma importante de reduzir a troca de contexto era garantir que cada integração e app funcionasse no Slack. Esse jeito de pensar aumentou o crescimento em 175% (sem necessidade de novas plataformas de produtividade ou colaboração).

Na verdade, o entusiasmo de Bogens pelo Slack e a atenção minuciosa aos detalhes levou a uma adoção por mais de 90% da empresa: mais de 3 mil funcionários em vários países diferentes. É como costuma-se dizer na Bolt: “Se você não está no Slack, não está trabalhando”.

O workspace da empresa no Slack gera 155 mil mensagens diárias (36 por funcionário), o que torna o e-mail uma ferramenta antiquada. Grande parte das conversas na empresa ocorrem em canais do Slack globais e transparentes, como #all-hands , #1-important (uma convenção de nomenclatura que ajuda as equipes a priorizar canais) e #flea-market (onde as pessoas trocam objetos e produtos). Um pouco mais da metade das mensagens são trocadas em canais, o que mostra que a Bolt desenvolveu uma estrutura para isso.

Os esforços de Bogens para descrever as práticas recomendadas e a etiqueta na plataforma, incluindo o uso eficiente de emojis (quase todos os funcionários têm um emoji personalizado com o próprio rosto, ou seja, mais de 16.500 emojis), são fundamentais para o sucesso da Bolt. Em um dia normal, um funcionário pode usar:

Em seu cargo nas comunicações internas, Bogens tem orgulho da dedicação da Bolt para usar o Slack a fim de eliminar ruídos desnecessários durante o dia de trabalho. Ao oferecer treinamento e melhorar o sistema de canais da empresa, houve uma mudança comportamental nas equipes, que pararam de compartilhar de forma excessiva ou usar muito as mensagens diretas. Na verdade, das 155 mil mensagens trocadas entre funcionários por dia, 43 mil são em canais públicos, o que facilita uma colaboração transparente e participativa.

O impacto do Slack cresce ainda mais a cada nova contratação. “Criamos todo um processo de integração no Slack que permite incorporar novos funcionários em nossa cultura de forma imediata”, diz Bogens. Seja na criação de novos processos, ao garantir o cumprimento das práticas recomendadas ou no alinhamento com a liderança, Bogens sabe que o Slack é fundamental para a Bolt e defende a plataforma desde o início.