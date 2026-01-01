El promotor de Slack, Mathis Bogens, activa la productividad, la eficiencia y la cultura de toda la empresa en Slack

Como jefe de comunicaciones internas de Bolt, Mathis Bogens recibe el Premio al promotor del año de Slack por sacar partido del potencial transformador de la plataforma para impulsar el cambio, priorizar una cultura transparente y fortalecer el impacto del equipo a medida que Bolt escala.

Bolt, una de las empresas de movilidad de más rápido crecimiento en el mundo, ofrece viajes compartidos, alquiler de scooters y bicicletas, y entrega alimentos y abarrotes a más de 100 millones de clientes en 45 países. La primera “súper aplicación” de Europa ha usado Slack desde 2017, cuando su crecimiento generó la necesidad de una solución escalable que fuera tan efectiva como amada por los nuevos empleados.

Defensor de Slack desde que se unió a Bolt, Bogens y su equipo continuaron implementando la plataforma de productividad para sus necesidades de comunicación y pronto se dieron cuenta de que podía usarse para mucho más: como un lugar de trabajo global flexible. La colaboración de Bogens empoderó a las partes interesadas de alto nivel para liderar con el ejemplo y participar en Slack.

A medida que crecían los equipos de Bolt, Bogens sabía que una forma importante de reducir el cambio de contexto sería asegurarse de que cada integración y aplicación adicionales funcionaran en Slack. Esta forma de pensar ha impulsado el crecimiento en un 175 %, sin necesidad de nuevas plataformas de productividad o colaboración.

De hecho, el entusiasmo de Bogens por Slack y la meticulosa atención a los detalles han motivado que más del 90 % de la empresa adopte Slack: más de 3000 empleados en muchos países diferentes. Como se dice en Bolt, “Si no estás usando Slack, no estás trabajando”.

El espacio de trabajo de Slack de la empresa recibe más de 155 000 mensajes diarios (36 por empleado), lo que hace que el correo electrónico sea una opción obsoleta. Gran parte de las conversaciones de la empresa se llevan a cabo en canales globales transparentes de Slack como #reunión-general , #1-importante (parte de una convención de nomenclatura que ayuda a los equipos a priorizar los canales) y #mercado-persa (donde los empleados intercambian sus tesoros). Un poco más de la mitad de los mensajes están en el canal, lo que es un testimonio de cuán deliberadamente Bolt ha construido su marco de canal.

Los esfuerzos de Bogens para delinear las mejores prácticas y la etiqueta, incluido el uso eficiente de emojis (casi todos los empleados tienen su propio emoji de cara, con 16 500 emojis personalizados y suma y sigue), son fundamentales para el éxito de Bolt. En un día cualquiera, un empleado puede usar uno de estos:

En su rol de comunicaciones internas, Bogens está particularmente orgulloso de la dedicación de Bolt al uso de Slack para reducir las distracciones innecesarias durante la jornada laboral. Al ofrecer capacitación y mejorar el sistema de canales de la empresa, ha habido un cambio de comportamiento en los equipos que no comparten en exceso ni confían demasiado en los mensajes directos. De hecho, de los 155 000 mensajes que los empleados envían al día, 43 000 de ellos son en los canales públicos, lo que facilita una colaboración transparente y agradable.

El impacto de Slack se amplía con cada empleado nuevo. “Construimos todo un proceso de incorporación en Slack que nos permite integrar a los nuevos empleados en nuestra cultura de inmediato”, dice Bogens. Si es pionero en los procesos nuevos, garantiza las mejores prácticas o se alinea con el liderazgo, Bogens sabe que Slack está en el corazón de Bolt y ha sido su promotor desde el comienzo.