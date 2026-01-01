Culture Amp utilise Slack pour privilégier sa culture d'entreprise, à la fois en interne et pour plus de 3 000 clients

La culture d’entreprise ne se résume pas à ouvrir des salles de sieste et à proposer du kombucha à volonté. Culture Amp a conscience qu’une culture d’entreprise forte passe d’abord par l’écoute des employés. L’entreprise australienne a mis en place une plateforme d’analyses de données et d’expérience des employés leader du marché pour aider les dirigeants d’entreprises à réduire le taux de rotation du personnel, à fidéliser les employés et à les aider à s’épanouir. Depuis 2009, Culture Amp a contribué à l’envoi de 31 000 enquêtes regroupant 165 millions de questions aux employés de 3 000 entreprises, allant de startups à des entreprises du Fortune 500. L’entreprise a récemment été évaluée à plus d’un milliard de dollars.

« Notre mission et notre objectif consistent à créer un meilleur monde professionnel en aidant les entreprises à donner la priorité à leurs collaborateurs et leur culture », déclare Damian Fasciani, directeur technique de Culture Amp. « Nous souhaitons y parvenir grâce à notre plateforme, à notre communauté et à notre technologie. » Cela comprend l’introduction de Slack en 2015. À présent, plus de 400 employés (également appelés « campers ») utilisent Slack pour communiquer, enrichir la culture et renforcer les relations interpersonnelles au sein de nos locaux situés à Melbourne, San Francisco, New York et Londres. « Nos équipes se situent à plusieurs endroits du globe. Slack est un outil central pour notre communication et notre collaboration à tous les niveaux », déclare Damian Fasciani. « Avec Slack, nous pouvons parler à nos collaborateurs rapidement. C’est la méthode la plus simple dont nous disposons — contrairement aux e-mails — pour nous organiser et partager des actualités. »

« Nos équipes se situent à plusieurs endroits du globe. Slack est un outil central pour notre communication et notre collaboration à tous les niveaux. Avec Slack, nous pouvons parler à nos collaborateurs rapidement. C’est la méthode la plus simple dont nous disposons — contrairement aux e-mails — pour nous organiser et partager des actualités. » Damian Fasciani Directeur technique, Culture Amp

Améliorer la transparence et agir avec vitesse et agilité

Jo Montanari, directrice des programmes globaux pour la gestion des ressources humaines, était la quinzième employée à rejoindre Culture Amp. À l’époque, ils utilisaient HipChat et les e-mails pour communiquer. Peu après son arrivée, « un collègue du service informatique était très enthousiaste à l’idée que nous utilisions Slack et ce changement nous a paru naturel depuis le début ». Jo Montanari et ses collègues de Culture Amp comptent désormais sur Slack pour rester agiles et produire du travail de qualité en différé. Il s’agit d’un élément crucial, car l’entreprise a des équipes réparties dans le monde entier et notamment dans quatre fuseaux horaires différents.

« Avec Slack, on peut être beaucoup plus réactifs », explique Jo Montanari. « Je trouve cela très utile de pouvoir gérer ses canaux, de désactiver les notifications, d’ajouter des favoris et d’utiliser des dossiers. Je peux travailler en priorité sur les tâches qui comptent. » Damian Fasciani s’accorde à dire que « la simplicité et la facilité d’utilisation sont au cœur du succès de Slack. Je peux hiérarchiser et organiser les tâches importantes ».

Culture Amp a mis en place des conventions d’appellation pour les canaux Slack dont l’objectif est de rationaliser la communication des groupes qui composent son infrastructure : produit (#product), entreprise (#org) et client (#customer). Il existe des canaux pour les équipes et les projets comme #all-camp(#toute-l-entreprise) pour les annonces destinées à l’ensemble des employés et des groupes spécifiques à certaines catégories d’employés comme #women-at-culture-amp-erg(#les-femmes-chez-culture-amp) et #allies-erg (#groupe-alliés). Ils peuvent également inclure des partenaires externes comme invités simples pour pouvoir collaborer. « Nous travaillons en étroite collaboration avec certains partenaires et prestataires par l’intermédiaire de Slack Connect », déclare Damian Fasciani.

« Slack a apporté un changement radical à la manière dont nous nous rassemblons et dont nous améliorons la transparence de nos projets et nos travaux », indique Damian Fasciani. Qu’il s’agisse d’un projet de courte durée ou d’un chantier de plus grande envergure, son équipe commence par en discuter dans le canal Slack de l’équipe technique, #tech-global (#technique-global), et il peut ensuite choisir de créer un canal exclusivement dédié au projet en question. Certains canaux sont privés tandis que d’autres sont publics, mais ils suivent tous la même convention d’appellation, à savoir #proj_exemple. Cela permet à son équipe de travailler avec d’autres campers en dehors de leur service. « Slack est vraiment génial pour la gestion des parties prenantes, car de nombreux projets sont tournés vers l’extérieur », déclare-t-il. Par exemple, si son équipe travaille avec le service marketing, celui-ci peut être invité dans le canal et tout le monde peut participer et trouver des solutions. « Si on devait faire la même chose par e-mail, cela créerait une réalité déformée et le service marketing ne saurait pas ce sur quoi l’équipe technique travaille. Les canaux Slack rapprochent les collaborateurs de façon intuitive. Et j’adore ce concept ! »

Lorsque l’équipe technique qui est sous la responsabilité de Damian Fasciani doit travailler sur des problèmes majeurs, « les bonnes personnes entrent en contact rapidement dans les canaux Slack », dit-il. Slack peut être personnalisé avec des intégrations Confluence, Jira, Google Drive et PagerDuty. « Nous utilisons des intégrations et une approche API pour favoriser l’autonomisation et l’automatisation. Slack y joue un grand rôle. Il n’existe pas d’autre outil qui nous fasse gagner autant de temps, car il est possible de renvoyer vers quelque chose très rapidement et de continuer la conversation sans interruption », déclare Damian Fasciani.

De manière générale, Culture Amp s’appuie sur les intégrations de Slack pour donner accès aux campers aux outils dont ils ont constamment besoin. Pour l’équipe RH, l’intégration Google Drive est la meilleure. « Il n’y a pas une réunion que j’ai commencée en retard depuis que j’ai ajouté l’intégration Google Agenda à Slack », indique Jo Montanari.

« Slack a apporté un changement radical à la manière dont nous nous rassemblons et dont nous améliorons la transparence de nos projets et nos travaux. » Damian Fasciani Directeur technique, Culture Amp

Donner la priorité à la culture et accroître la visibilité de la direction

Culture Amp utilise Slack pour donner la priorité à sa propre culture, renforcer les liens d’une communauté mondiale et conserver un alignement organisationnel. Cela commence au sommet avec le fondateur et PDG Didier Elzinga qui utilise un canal #ceo (#pdg) lui permettant de régulièrement partager des actualités avec les campers via Slack. Didier Elzinga utilise également ce canal pour répondre aux questions soumises dans le cadre des sondages « ask me anything » (demandez-moi ce que vous voulez) de Culture Amp.

Au début de la crise sanitaire, il a utilisé le canal #ceo (#pdg) pour s’adresser aux campers. « J’ai commencé à publier sur Slack des vidéos de deux minutes chaque jour contenant quelques observations, des actualités, notre situation, notre position par rapport à notre plan. » Ces messages étaient un moyen simple et efficace de garder le contact dans une période aussi difficile, et le succès de cette initiative a conduit à une plus grande transparence à un moment où l’entreprise continue à recourir au télétravail. « Nous nous sommes rendu compte de la nécessité pour les campers d’avoir une meilleure visibilité du leadership », déclare Jo Montanari. Didier Elzinga continue de poster des vidéos chaque semaine, l’équipe de direction se relayant pour poster des enregistrements et ajouter le même type de vidéos sur le canal Slack #all-camp (#toute-l-entreprise).

Lorsque de nouveaux campers rejoignent l’équipe, ils se mettent directement à utiliser Slack. « Slack nous intègre instantanément au sein de Culture Amp », déclare Damian Fasciani. « Cela nous prépare directement au succès, sans utiliser la communication par e-mails qui est une méthode plutôt rigide. » Un canal Slack pour chaque ville relie les bureaux du monde entier et encourage la cohésion au niveau local et les canaux « club » permettent aux campers de renforcer leurs liens au-delà du travail :

#knitters (#tricot) pour les passionnés de loisirs créatifs comme le tricot

(#tricot) pour les passionnés de loisirs créatifs comme le tricot #games (#jeux) pour les discussions autour de jeux comme les quiz de culture générale

(#jeux) pour les discussions autour de jeux comme les quiz de culture générale #cooking (#cuisine) pour le partage de recettes et de photos de nouveaux plats

(#cuisine) pour le partage de recettes et de photos de nouveaux plats #club-kiddos (#club-enfants), #club-doggos (#club-chiens), et #club-cats (#club-chats) pour que les collègues puissent partager des photos de leurs enfants ou de leurs animaux de compagnie

(#club-enfants), (#club-chiens), et (#club-chats) pour que les collègues puissent partager des photos de leurs enfants ou de leurs animaux de compagnie #if-you-really-knew-me (#si-vous-me connaissiez-vraiment) pour le partage d’anecdotes personnelles

(#si-vous-me connaissiez-vraiment) pour le partage d’anecdotes personnelles #yay-we-failed (#youpi-on-a-échoué) pour que les campers puissent partager des histoires relatives à deux des valeurs de l’entreprise : « avoir le courage d’être vulnérables » et « apprendre plus rapidement grâce au feedback »

« Nous avons quelques canaux “club” dans Slack pour encourager les collaborateurs à venir au travail comme ils sont et à entrer en contact avec leurs collègues », indique Jo Montanari.

« Slack nous intègre instantanément au sein de Culture Amp. Cela nous prépare directement au succès, sans utiliser la communication par e-mails qui est une méthode plutôt rigide. » Damian Fasciani Directeur technique, Culture Amp

Soutenir les campers et rester connectés dans la difficulté

Slack permet de souligner une autre valeur de Culture Amp : « mettre les autres à l’honneur ». Dans le canal #all-camper_yays (#youpi-tous-les-campers), les campers fêtent les promotions, les anniversaires personnels et professionnels ainsi que d’autres bonnes nouvelles. Grâce au Props Slackbot, n’importe qui peut commencer une publication par « props to » (merci à) ou « mad props to » (vraiment merci à) en s’adressant à un camper. « C’est une méthode sympa pour la reconnaissance du travail de chacun dans Slack », déclare Jo Montanari. « Même avec la montée en puissance de l’entreprise, Props Slackbot est de plus en plus utilisé. » Tous les vendredis, le bot annonce les props de la semaine. « Cela centralise les accomplissements au sein d’un même canal, ce qui permet de saluer les succès », indique Damian Fasciani. « C’est un moyen simple de féliciter ses collègues et de s’imprégner des valeurs de l’entreprise, ce qui est vraiment génial. »

Étant donné que Slack permettait déjà de disposer de flux de travail efficaces et de connecter les campers à travers le monde, Culture Amp a pu basculer vers le télétravail en 30 heures lorsque la pandémie est survenue. « La technologie que nous avions mise en place avec Zoom et Slack sur le lieu de travail nous a permis de recourir au télétravail très simplement », explique Damian Fasciani. L’équipe de direction a pu se concentrer sur les collaborateurs et communiquer de manière efficace. « Nous n’avons jamais autant dépendu de Slack qu’à l’heure actuelle, car cela nous permet de renforcer les liens humains. »

Devenu un pilier essentiel de l’environnement de travail de Culture Amp, Slack aide les campers à incarner les valeurs de l’entreprise au quotidien et à proposer une plateforme permettant à des millions d’employés du monde entier d’adopter la culture unique de leur entreprise.