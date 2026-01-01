Culture Amp utiliza Slack para poner a la cultura en primer lugar, tanto internamente como para sus más de 3000 clientes

La cultura empresarial es mucho más que las salas de descanso y café o té ilimitado. Culture Amp reconoce que los cimientos de una cultura fuerte se basan en escuchar a los empleados. La empresa, con sede en Australia, creó una plataforma líder de análisis y experiencia de los empleados para ayudar a la dirección a reducir la rotación, aumentar la retención y contribuir a la prosperidad de las personas. Desde 2009, Culture Amp ha contribuido a enviar 31 000 encuestas compuestas por 165 millones de preguntas a empleados de 3000 empresas, desde empresas emergentes hasta empresas incluidas en la lista Fortune 500, y recientemente se ha tasado por un valor superior a mil millones de dólares.

“Nuestra misión y nuestro objetivo es ayudar a las organizaciones a priorizar a las personas y a la cultura para crear un mundo laboral mejor”, afirma Damian Fasciani, director de tecnología de Culture Amp. “Nos esforzamos para conseguirlo a través de nuestra plataforma, nuestra comunidad de personas y nuestra tecnología”. Dicho esfuerzo incluye la adopción de la plataforma de Slack en 2015. Ahora la utilizan más de 400 empleados, o “campers”, para comunicarse, enriquecer su cultura y potenciarse mutuamente en cuatro oficinas situadas en Melbourne, San Francisco, Nueva York y Londres. “Nuestro equipo está repartido por todo el mundo y, para nosotros, Slack es una herramienta clave a la hora de comunicarnos, cooperar y colaborar en todos los frentes”, afirma Fasciani. “Slack nos permite reunir a personas rápidamente y, a diferencia del correo electrónico, es la alternativa más sencilla para mantenernos al día y compartir actualizaciones”.

“Nuestro equipo está repartido por todo el mundo y, para nosotros, Slack es una herramienta clave a la hora de comunicarnos, cooperar y colaborar en todos los frentes. Slack nos permite reunir a personas rápidamente y, a diferencia del correo electrónico, es la alternativa más sencilla para mantenernos al día y compartir actualizaciones”. Damian Fasciani Director de tecnología, Culture Amp

Mejorar la transparencia y avanzar con agilidad y velocidad

Jo Montanari, la directora de programas para personas a nivel internacional, fue la “camper” número 15 de Culture Amp cuando todavía se utilizaban HipChat y el correo electrónico para comunicarse. Poco después, uno de sus compañeros del departamento de informática se interesó en que comenzasen a utilizar Slack y empezaron a hacerlo de manera natural. Actualmente, tanto Montanari como sus compañeros de Culture Amp confían en Slack para mantener su agilidad y producir un trabajo de calidad de manera asíncrona. Esto es fundamental porque los equipos de la empresa están ubicados globalmente en lugares en cuatro zonas horarias diferentes.

“Slack te permite alcanzar un nivel de respuesta mucho mejor”, afirma Montanari. “Poder controlar los canales, utilizar la función de silenciar, estrellas y carpetas resulta muy útil. Me permite dar prioridad exactamente a lo que necesito hacer”. Además, Fasciani coincide en que “la simplicidad y la facilidad de uso son las claves del enorme éxito de Slack. Me permite establecer prioridades y organizarme por orden de importancia”.

Culture Amp ha desarrollado una nomenclatura para los canales de Slack con el fin de agilizar la comunicación relacionada con los grupos del producto (#producto), la organización (#org) y el cliente (#cliente) que componen su infraestructura. Existen canales de proyectos y equipos: #todo-camp para las comunicaciones a nivel empresarial y grupos de recursos de empleados, por ejemplo, #mujeres-de-culture-amp y #aliados-de-culture-amp. Además, invitan a socios externos para colaborar como invitados monocanales. “Tenemos algunos socios y colaboradores externos de confianza, y trabajamos con ellos en Slack Connect”, comenta Fasciani.

“Slack ha cambiado significativamente el modo en el que las personas se reúnen y crean transparencia tanto para los proyectos como para los procesos completos”, indica Fasciani. Tanto si se trata de una tarea rápida como si es una iniciativa más grande, su equipo inicia la conversación en su canal de Slack (#tecnología-global) y decide si debe realizarse en su propio canal de proyecto. Algunos son privados y otros son públicos, pero todos siguen la misma nomenclatura de #ejemplo_de_proyecto. Esto también permite a su equipo colaborar con campers que no pertenecen a su departamento. “Slack es una herramienta perfecta para administrar las partes interesadas porque muchos de nuestros proyectos se orientan hacia fuera del lugar de trabajo”, comenta. Por ejemplo, si colaboran con el departamento de marketing, pueden invitarlo al canal y todos pueden dar aportaciones para llegar a la solución. “Si lo hiciéramos por correo electrónico, se generaría una especie de opacidad que no permite ver en qué está trabajando el departamento de tecnología. Los canales de Slack reúnen a las personas de manera muy intuitiva. Y eso me encanta”.

En palabras de Fasciani: “cuando el equipo de tecnología debe enfrentarse a asuntos críticos, las personas adecuadas se reúnen muy rápidamente en los canales de Slack”. Complementan Slack con integraciones de Confluence, Jira, Google Drive y PagerDuty. “Utilizamos integraciones y una API para generar capacitación y automatización. Slack es una parte importante de eso. En términos de tiempo, es más eficiente que cualquier otra solución, ya que te permite hacer referencia a algo muy rápido y, a continuación, seguir la conversación sin interrupciones”, comenta Fasciani.

De manera global, Culture Amp confía en las integraciones de Slack para conectar a los campers con las herramientas en las que confían día tras día. En el equipo de personal, Google Drive es una de las herramientas favoritas. “Desde que agregué la integración de Google Calendar a Slack, no he llegado tarde a ninguna reunión”, dice Montanari.

“Slack ha cambiado significativamente el modo en el que las personas se reúnen y crean transparencia tanto para los proyectos como para los procesos completos”. Damian Fasciani Director de tecnología, Culture Amp

Poner la cultura en primer lugar y aumentar la visibilidad de liderazgo

Culture Amp utiliza Slack para priorizar su propia cultura, reunir a una comunidad global y mantener la alineación empresarial. Esto comienza en las esferas más altas de la empresa, ya que el fundador y director general, Didier Elzinga, dispone de un canal llamado #ceo en el que proporciona actualizaciones regulares a los campers mediante Slack. Elzinga también utiliza el canal para responder dudas enviadas mediante las encuestas tipo “pregúntame lo que quieras” de Culture Amp.

Cuando empezó la pandemia del coronavirus, Elzinga utilizó el canal #ceo para comunicarse con los campers. “Al principio publicaba un video de dos minutos cada día de trabajo en Slack en el que comunicaba observaciones, información sobre la situación, nuestro estado y nuestro progreso según el plan”. Esta comunicación se traducía en una especie de consuelo sencillo y poderoso, que mantenía a todo el mundo en contacto durante aquellos momentos tan difíciles. Además, el éxito de la iniciativa ha fomentado la transparencia, ya que la empresa sigue trabajando de manera remota. “Nos dimos cuenta de que los campers necesitaban poder ver más de equipo de liderazgo”, afirma Montanari. Elzinga sigue publicando videos cada semana, el equipo ejecutivo toma turnos para publicar grabaciones y agregan el mismo tipo de videos al canal #todo-camp de Slack.

Cuando se unen, los campers nuevos comienzan a utilizar Slack inmediatamente. “Slack te integra de inmediato en Culture Amp”, indica Fasciani. “A mí me preparó al instante para trabajar con eficacia, a diferencia de lo que sucede con el correo electrónico, que es un poco rígido”. Un canal de Slack para cada ciudad conecta a las oficinas internacionales y fomenta la camaradería local; los canales de tipo “club” permiten a los campers comunicarse también fuera del trabajo:

#tejedores para los amantes de todo tipo de manualidades, entre las que se incluye el punto

para los amantes de todo tipo de manualidades, entre las que se incluye el punto #juegos para hablar de diversos juegos como las trivias y por supuesto, jugar a ellos

para hablar de diversos juegos como las trivias y por supuesto, jugar a ellos #cocina para compartir recetas y fotos de platillos nuevos

para compartir recetas y fotos de platillos nuevos #club-de-niños , #club-de-perros y #club-de-gatos para compartir imágenes

, y para compartir imágenes #si-me-conocieras-de-verdad , donde los campers comparten anécdotas personales

, donde los campers comparten anécdotas personales #genial-nos-equivocamos, donde los campers se basan en dos de los valores empresariales: “tener el valor de mostrar vulnerabilidad” y “aprender más rápido mediante los comentarios de los demás”

“Tenemos un montón de canales en Slack para animar a las personas a que sean ellas mismas en el trabajo y a que se relacionen con sus compañeros”, indica Montanari.

“Slack te integra de inmediato en Culture Amp. A mí me preparó al instante para trabajar con eficacia, a diferencia de lo que sucede con el correo electrónico, que es un poco rígido”. Damian Fasciani Director de tecnología, Culture Amp

Animar a los campers y mantenernos unidos frente a las adversidades

“Potenciar a los demás” es otro de los valores de Culture Amp que Slack ayuda a mantener. Entre otras buenas noticias, en #éxitos-de-todos-los-campers, los campers celebran los ascensos, los cumpleaños, los aniversarios y los aniversarios laborales. Con ayuda de Slackbot de para las felicitaciones, cualquiera puede publicar un mensaje con “Felicidades a” o “Muchas felicidades a” dirigido a otro camper. “Es una forma muy amable de ofrecer reconocimiento a otras personas en Slack”, comenta Montanari. “Además, a medida que crece la empresa, ha aumentado el uso de Slackbot para las felicitaciones”. Todos los viernes, el bot anuncia las felicitaciones de la semana. “Pone todos los reconocimientos en un único canal y así nos permite celebrar los éxitos”, comenta Fasciani. “Es una manera muy sencilla de felicitar a las personas y de vivir de acuerdo con los valores de la empresa, lo que es genial”.

Gracias a que Slack permite administrar los flujos de trabajo de manera eficiente y mantener a los campers en comunicación en todo el mundo, Culture Amp ha conseguido reducir el trabajo a distancia a 30 horas durante los momentos más complejos de la pandemia. “La tecnología para el trabajo que nos ofrecían Zoom y Slack nos permitió separarnos sin ningún problema y trabajar desde casa inmediatamente”, afirma Fasciani. Los líderes pudieron centrarse en sus equipos y garantizar una comunicación coherente. “Ahora, confiamos en Slack más que nunca porque nos conecta a todos”.

Como pilar clave en el lugar de trabajo de Culture Amp, Slack ayuda a los campers a ser fieles a sus valores durante el día a día. Además, ofrece una plataforma que empodera a millones de empleados en todo el mundo para que desarrollen sus propias culturas empresariales.