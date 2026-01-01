Slack을 통해 내부 및 3천 곳 이상의 고객 모두의 문화를 우선시하는 Culture Amp

회사 문화는 수면실과 콤부차가 다가 아닙니다.Culture Amp에서는 튼튼한 문화는 직원의 의견을 듣는 것으로부터 시작한다는 사실을 잘 알고 있습니다.호주에 본사를 둔 이 회사는 경영진이 이직률을 낮추고, 유지율을 높이고, 사람들이 성공하도록 돕기 위해 최고의 직원 경험 및 분석 플랫폼을 구축했습니다. Culture Amp는 2009년 이래로 스타트업에서부터 Fortune 500대 기업에 이르는 조직 3,000곳의 직원에게 1억 6,500만 개의 질문에 달하는 31,000개의 설문조사를 실시하도록 도왔으며, 이는 최근 10억 달러 이상의 가치를 지닌 것으로 평가 받았습니다.

Culture Amp의 기술 디렉터인 Damian Fasciani는 “저희의 미션과 목적은 조직이 사람과 문화를 우선시하도록 도와 일하기에 더 나은 세상을 만드는 것입니다.”라고 말합니다.“저희의 플랫폼, 직원 커뮤니티와 기술을 통해 이 목적을 달성하려고 노력하고 있습니다.”이런 노력 중 하나는 2015년에 Slack을 도입한 것입니다. Slack은 현재 ‘캠퍼’라고도 불리는 400명 이상의 직원이 소통하고, 문화를 풍부하게 만들고, 멜버른, 샌프란시스코, 뉴욕 및 런던에 있는 4곳의 사무실에서 사기를 진작하는 데 사용되고 있습니다.“저희 팀은 전 세계적으로 분산되어 있으며, Slack은 저희가 소통하고, 함께 일하고, 모든 측면에서 협업하도록 해주는 중요한 도구입니다.”라고 Fasciani는 말합니다. “Slack은 사람들을 한곳으로 빠르게 모으도록 도와주며, 이메일과는 달리 일관성을 유지하고 업데이트를 공유하기 가장 쉬운 방법입니다.”

투명성을 개선하고 신속하고 민첩하게 움직이기

글로벌 인력 프로그램 디렉터인 Jo Montanari는 예전에 HipChat과 이메일을 사용하여 소통하던 시절 Culture Amp의 15번째 캠퍼였습니다. 입사한 후 얼마 지나지 않아 “한 IT 직원이 Slack을 권유했는데 사용 처음부터 맞춘 듯 매끄럽다는 느낌이 들었어요.”이제 Montanari와 Culture Amp의 직원들은 민첩성을 유지하고 제각기 높은 품질의 결과물을 만들어내는 데 Slack을 활용합니다.회사의 팀은 4개의 시간대에 걸쳐 분산되어 있기 때문에 이는 특히 중요합니다.

Montanari는 “Slack을 사용하면 반응성을 크게 개선할 수 있습니다.”라고 말합니다. “채널을 제어할 수 있다는 것과 알림 끄기, 즐겨찾기 및 폴더 기능은 정말 유용합니다. 해야 할 일의 우선순위를 정확하게 지정할 수 있습니다.” Fasciani는 “Slack을 성공적으로 만들어주는 것은 그 단순성과 유용성이며, 우선순위를 설정하고 중요한 일을 정리할 수 있다”는 점에 동의합니다.

Culture Amp는 커뮤니케이션을 간소화하기 위해 Slack 채널에서 인프라를 구성하는 제품(#product), 조직(#org) 및 고객(#customer) 그룹에 따라 채널 이름을 지정합니다. 회사 전체 공지를 위한 팀 및 프로젝트 채널인 #all-camp(#전직원), 그리고 #women-at-culture-amp-erg(#여직원-erg) 및 #allies-erg(#연합-erg) 등의 직원용 리소스 그룹이 있습니다. 또한 협업을 위해 외부 파트너를 단일 채널 게스트로 초대하기도 합니다. “저희와 가까운 외부 파트너 및 공급업체가 몇 곳 있으며, 저희는 Slack Connect를 통해 협업합니다.”라고 Fasciani는 말합니다.

“Slack은 사람들이 함께 모이고 프로젝트나 업무에서 투명성을 구축하는 방식에 큰 변화를 주었습니다.”라고 Fasciani는 말합니다. 빠른 작업이거나 큰 이니셔티브 중 어떤 것이든, Fasciani의 팀은 팀 채널인 #tech-global(#기술-전체)에서 대화를 시작한 후 자체 프로젝트 채널을 만들어야 하는지 결정합니다.채널의 공개 및 비공개 여부와 관계 없이 모든 프로젝트 채널은 #proj_example(#프로젝트_예시)과 같은 이름 작성 관례를 따릅니다. 이를 통해 팀은 소속 부서 외의 캠퍼들과 협업할 수도 있습니다. “저희의 프로젝트 중 다수는 업무 환경을 기준으로 외부 중심적이기 때문에, Slack은 이해관계자를 관리하는 데 아주 좋습니다.”라고 그는 말합니다. 예를 들어, 마케팅팀과 협업하는 경우 해당 채널에 초대하면 모두가 해결책에 기여할 수 있습니다. “이메일을 사용했다면, 어떤 기술이 진행 중인지 알 수 없는 서리에 덮인 유리창 같은 현상이 나타납니다. Slack 채널은 아주 직관적인 방식으로 사람들을 한곳으로 모읍니다. 아주 마음에 듭니다.”

Fasciani는 기술팀이 중요한 문제를 해결해야 할 때 “적절한 사람들이 Slack 채널에 아주 빠르게 모인다”고 말합니다. 이들은 Slack을 Confluence, Jira, Google Drive 및 PagerDuty 통합으로 보완합니다. “저희는 지원 및 자동화를 구축하기 위해 통합과 API 사고방식을 활용하고 있습니다. Slack은 여기에서 큰 역할을 합니다. 필요한 것을 아주 빠르게 참조하고 흐름을 깰 필요 없이 대화를 계속할 수 있기 때문에, 다른 어떤 것보다도 시간 효율적입니다.”라고 Fasciani는 말합니다.

전체적으로, Culture Amp는 Slack 통합을 사용하여 매일같이 캠퍼를 신뢰하는 도구와 연결해 줍니다. 인사팀의 경우, Google Drive를 가장 많이 사용합니다. “Slack에서 Google 캘린더 통합을 추가한 후로는 회의에 늦은 적이 없습니다.”라고 Montanari는 말합니다.

문화를 우선시하고 경영진의 가시성 높이기

Culture Amp는 Slack을 사용하여 자체적인 문화를 우선시하고, 글로벌 커뮤니티를 연결하고, 조직적인 일관성을 유지합니다. 이는 설립자이자 CEO인 Didier Elzinga로부터 시작하며, #ceo(#최고경영자) 채널을 활용하여 Slack을 통해 캠퍼들에게 정기적인 업데이트를 제공합니다.Elzinga는 Culture Amp의 ‘무엇이든 물어보세요’ 설문조사를 통해 제출된 질문에 답하는 데에도 채널을 사용합니다.

코로나바이러스 대유행이 시작되었을 때 Elzinga는 #ceo(#최고경영자) 채널을 사용하여 캠퍼들에게 다가갔습니다. “저는 Slack에서 주말을 제외하고 매일 진행 상황, 그리고 계획을 얼마나 실행했는지 알아보는 2분짜리 동영상을 게시하기 시작했습니다.”이렇게 다시 확인하는 것은 어려운 시기에 연결된 상태를 유지하는 데 간단하지만 강력한 방법이 되어주었으며, 이니셔티브의 성공은 회사가 계속하여 원격 근무를 탐색해 나감에 따라 더 높은 투명성으로 이어졌습니다. “캠퍼에게 더 높은 경영진 가시성이 필요하다는 점을 깨달았습니다.”라고 Montanari는 말합니다. Elzinga는 아직도 매주 동영상을 게시하며, 경영 팀은 돌아가면서 녹화본을 게시하여 #all-camp(#전직원) Slack 채널에 같은 유형의 동영상을 추가합니다.

새 캠퍼가 입사하면 즉시 Slack 사용을 시작합니다.“Slack을 사용하면 Culture Amp에 즉시 합류할 수 있습니다.”라고 Fasciani는 말합니다.“이메일 같은 약간 경직된 방식과는 다르게 업무를 성공적으로 해내기 위한 모든 것을 바로 준비해주죠.” 모든 도시를 위한 Slack 채널은 전 세계의 사무실을 하나로 연결하고 현지에서 동료애를 북돋우며, ‘club’ 채널은 캠퍼들이 업무 외에도 다음과 같이 서로 연결될 수 있도록 해줍니다.

#knitters (#뜨개질애호가): 뜨개질을 비롯한 모든 종류의 공예 애호가

#games (#게임): 퀴즈 등의 여러 게임을 토론하고 플레이

#cooking (#요리): 레시피 및 새로운 요리 사진 공유

#club-kiddos (#키즈-클럽), #club-doggos (#멍멍이-클럽), 및 #club-cats (#고양이-클럽): 사진 공유

#if-you-really-knew-me (#수다방): 캠퍼들의 재미있는 이야기 공유

#yay-we-failed(#앗싸-실패했다): '약해질 용기 갖기' 및 '피드백을 통해 더 빠르게 배우기'라는 두 가지 회사 가치를 몸소 실천하는 채널

“사람들이 직장에서 자아를 완전히 드러내고 동료들과 소통할 수 있도록 장려하기 위해 Slack에 여러 클럽 채널이 있습니다.”라고 Montanari는 말합니다.

직원의 사기를 높이고 역경 속에서도 연결된 상태 유지하기

Slack이 지원하는 또 다른 Culture Amp 가치는 ‘서로 칭찬하기’입니다. #all-camper_yays(#전직원_축하)에서 캠퍼들은 승진, 생일, 기념일, ‘캠퍼 기념일’ 및 기타 좋은 소식을 축하합니다. 누구든지 칭찬 Slackbot을 사용하여 캠퍼를 ‘칭찬’ 또는 ‘매우 칭찬’하는 게시물을 작성할 수 있습니다.“Slack에서 직원들을 칭찬할 수 있는 아주 좋은 방법입니다.”라고 Montanari는 말합니다. “회사가 확장하는 동안에도 칭찬 Slackbot의 사용은 증가했습니다.” 봇은 매주 금요일에 그 주의 칭찬을 공지합니다. “이 모든 칭찬을 하나의 채널에 모아 성공을 축하할 수 있습니다.”라고 Fasciani는 말합니다. “사람들을 칭찬하고 회사의 가치를 따를 수 있는 아주 쉽고 멋진 방법입니다.”

이미 Slack을 사용하여 효율적인 워크플로를 진행하고 전 세계의 캠퍼들이 연결된 상태로 유지하고 있는 Culture Amp는 코로나 대유행이 시작되고 30시간 이내로 원격 근무로 전환할 수 있었습니다.“Zoom 및 Slack으로 마련해 두었던 업무 환경 기술을 통해 원활하게 분산되고 즉시 재택근무를 할 수 있었습니다.”라고 Fasciani는 말합니다. 경영진은 사람에게 집중하고 지속적인 커뮤니케이션을 보장할 수 있었습니다. “Slack은 모두를 한곳으로 모아주므로 저희는 그 어느 때보다도 Slack에 대한 의존도가 높습니다.”

이제 Culture Amp의 업무 환경에서 중요한 버팀목이 된 Slack은 캠퍼들이 매일 가치를 실현하도록 도우며, 전 세계에 있는 수백만 명의 직원에게 각자의 고유한 회사 문화를 포용할 수 있는 플랫폼을 제공합니다.