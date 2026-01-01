Culture Amp utiliza Slack para priorizar su cultura empresarial, interna y externamente, con sus más de 3000 clientes

La cultura de nuestra empresa no solo está representada por las salas para echarse la siesta y la barra libre de kombucha. Culture Amp sabe que una cultura fuerte se consigue escuchando las necesidades de los empleados. La empresa australiana creó una plataforma para empleados y análisis de datos líder para ayudar a los directivos a reducir la rotación, potenciar la retención y garantizar la prosperidad de todo el mundo. Desde 2009, Culture Amp ha ayudado a enviar 31 000 encuestas con 165 millones de preguntas a empleados de 3000 organizaciones, pequeñas, medianas y grandes. Ha sido valorada recientemente en más de 1000 millones de dólares.

“Nuestra misión y objetivo es crear un mundo laboral mejor ayudando a las organizaciones a priorizar las necesidades de sus empleados y de su cultura empresarial”, comenta Damian Fasciani, director de Tecnología de Culture Amp. “Estamos logrando todo eso mediante nuestra plataforma, nuestra comunidad de personas y nuestra tecnología”. Y aquí se incluye la implementación de Slack en 2015. Ahora lo usan más de 400 empleados para comunicarse, enriquecer la cultura de la empresa y estar al tanto de todo en cuatro oficinas: Melbourne, San Francisco, Nueva York y Londres. “Somos un equipo internacional deslocalizado y, para nosotros, Slack es una herramienta esencial a la hora de comunicarnos, trabajar juntos y colaborar en cualquier aspecto”, comenta Fasciani. “Slack nos permite reunir con rapidez a todo el mundo. Es la forma más sencilla de garantizar que todos estamos al tanto de todo y que conocemos todas las novedades, cosa que se nos escapaba con el correo electrónico”.

“Somos un equipo internacional deslocalizado y, para nosotros, Slack es una herramienta esencial a la hora de comunicarnos, trabajar juntos y colaborar en cualquier aspecto. Slack nos permite reunir con rapidez a todo el mundo. Es la forma más sencilla de garantizar que todos estamos al tanto de todo y que conocemos todas las novedades, cosa que se nos escapaba con el correo electrónico”. Damian Fasciani Director de Tecnología, Culture Amp

Mejorar la transparencia y trabajar con velocidad y agilidad

Jo Montanari, directora internacional de Programas de Personas, entró a trabajar en Culture Amp cuando la empresa daba sus primeros pasos. Por aquellos años, usaban HipChat y el correo electrónico para comunicarse. Comenta que, al poco de unirse: “un compañero del departamento de TI sugirió que usáramos Slack y fue todo un acierto. No tuvimos ningún problema desde el principio”. Ahora, Montanari y sus compañeros de Culture Amp confían en Slack para mantener la agilidad de la información y producir un trabajo de calidad de forma asíncrona. Esto es especialmente importante porque la empresa tiene equipos distribuidos en cuatro husos horarios diferentes.

“La capacidad de respuesta es mucho mayor con Slack”, afirma Montanari. “Poder controlar tus carpetas y canales, silenciarlos y añadir contenido a favoritos son funciones muy útiles. Eso me da la posibilidad de priorizar lo que necesito”. Fasciani está de acuerdo:“la simplicidad y facilidad de uso son los secretos del éxito de Slack. Me permiten priorizar y organizar lo que es importante”.

Culture Amp tiene unas reglas para asignar nombres a los canales de Slack, lo que les permite simplificar la comunicación en todos los grupos de producto (#product), organización (#org) y cliente (#customer) que forman su infraestructura. Cuentan con canales de equipo y de proyectos, #all-camp (#empleados-cultureamp) para anuncios que afectan a toda la empresa y grupos de recursos para empleados (ERG) como #women-at-culture-amp-erg (#mujeres-de-culture-amp-erg) y #allies-erg (#aliados-erg). También incluyen a colaboradores externos como invitados monocanal para colaborar. “Tenemos un par de colaboradores y proveedores externos muy cercanos y trabajamos con ellos en Slack Connect”, dice Fasciani.

“Slack ha cambiado drásticamente la manera en la que las personas trabajan en equipo y la forma en la que se integra la transparencia en los proyectos o en el grueso del trabajo”, declara Fasciani. Ya sea una consulta sobre una pequeña tarea o una iniciativa mayor, su equipo comienza una conversación en el canal de equipo de Slack #tech-global (#tecnología-global) y, a continuación, deciden si deben asignarle su propio canal de proyecto. Algunos son abiertos y otros cerrados, pero todos siguen las mismas reglas de nomenclatura: #project_example (#proyecto_ejemplo). Esto permite a su equipo trabajar con empleados que no pertenecen a su departamento. “Slack es una herramienta muy buena para gestionar grupos porque muchos de nuestros proyectos no se enmarcan dentro del lugar de trabajo”, afirma. Por ejemplo, si colaboran con el equipo de marketing, pueden invitarles a ese canal y que todo el mundo colabore para buscar una solución. “Si tuviéramos que hacer eso con el correo electrónico, nos cargaríamos la transparencia. Este método no nos deja ver realmente en qué está trabajando el equipo de Tecnología. Los canales de Slack reúnen a las personas de una forma muy intuitiva. Eso es lo que más me gusta”.

Cuando el equipo de Tecnología de Fasciani necesita enfrentarse a problemas graves, “las personas adecuadas se reúnen muy rápido en los canales de Slack”, comenta. Como complemento de Slack, también utilizan las integraciones de Confluence, Jira, Google Drive y PagerDuty. “Usamos integraciones y API para fomentar la habilitación y la automatización. Y Slack juega un papel fundamental en eso. Es una herramienta más eficiente que ninguna otra porque puedes hacer referencia a algo muy rápido y seguir la conversación sin romper el ritmo”, afirma Fasciani.

Globalmente, Culture Amp utiliza las integraciones de Slack para conectar a sus empleados con las herramientas que necesitan, día sí y día también. En el equipo Personas, Google Drive es la clara favorita. “No he vuelto a llegar tarde a ninguna reunión desde que añadí la integración del calendario de Google a Slack”, confiesa Montanari.

“Slack ha cambiado drásticamente la manera en la que las personas trabajan en equipo y la forma en la que se integra la transparencia en los proyectos o en el grueso del trabajo”. Damian Fasciani Director de Tecnología, Culture Amp

Priorizar la cultura empresarial y aumentar la visibilidad de los directivos

Culture Amp utiliza Slack para priorizar su propia cultura, conectar a una comunidad global y conseguir que todo el mundo reme en la misma dirección. Esto empieza con el fundador y director general, Didier Elzinga, que tiene un canal, #ceo (#director-general) donde comparte noticias habitualmente con todos los empleados a través de Slack. Elzinga también usa el canal para responder a las preguntas enviadas a través de las encuestas “Pregúntame lo que quieras” de Culture Amp.

Cuando comenzó la pandemia del coronavirus, Elzinga utilizó el canal #ceo (#director-general) para contactar con todos sus empleados. “Empecé a publicar un vídeo de dos minutos de lunes a viernes en Slack, simplemente con observaciones, novedades y noticias sobre cómo lo estamos llevando y cómo planeamos seguir adelante”. Este pequeño gesto de tranquilidad era sencillo pero, al mismo tiempo, una forma genial de mantener la conexión con todo el mundo en unos momentos tan difíciles. El éxito de la iniciativa ha derivado en una transparencia mayor mientras la empresa sigue navegando por los mares del teletrabajo. “Nos dimos cuenta de que nuestros empleados necesitaban una visibilidad mayor de sus directivos”, afirma Montanari. Elzinga sigue publicando vídeos semanalmente y el equipo ejecutivo se turna para publicar grabaciones y añadir el mismo tipo de vídeos en el canal de Slack #all-camp (#empleados-culture-amp).

Cuando se incorporan nuevos empleados, empiezan a usar Slack desde el primer día. “Slack te sumerge en Culture Amp al instante”, dice Fasciani. “Para mí supuso todo un éxito desde el principio, al contrario de lo que suele pasar con el correo electrónico, que es una opción menos flexible”. Un canal de Slack para cada ciudad sirve de nexo de unión para las oficinas globales y fomenta el compañerismo. Además, los canales de “ocio” permiten a los empleados hablar de asuntos que van más allá del trabajo.

#knitters (#tejedores) es el lugar de los amantes de las manualidades, donde se incluye, por supuesto, el punto.

(#tejedores) es el lugar de los amantes de las manualidades, donde se incluye, por supuesto, el punto. #games (#juegos) se utiliza para hablar y jugar a varios juegos, como el trivial.

(#juegos) se utiliza para hablar y jugar a varios juegos, como el trivial. #cooking (#cocinar) es el lugar donde se comparten recetas y fotos de platos exquisitos.

(#cocinar) es el lugar donde se comparten recetas y fotos de platos exquisitos. En #club-kiddos (#ocio-niños), #club-doggos (#ocio-perros) y #club-cats (#ocio-gatos) se comparten fotos monísimas.

(#ocio-niños), (#ocio-perros) y (#ocio-gatos) se comparten fotos monísimas. #if-you-really-knew-me (#anécdotas-e-historias) es el canal que utilizan los empleados para compartir historias personales graciosas que les hayan ocurrido

(#anécdotas-e-historias) es el canal que utilizan los empleados para compartir historias personales graciosas que les hayan ocurrido #yay-we-failed (#todos-somos-humanos) sirve a los empleados para fomentar dos de los valores más importantes de la empresa: “ser lo suficientemente valiente para mostrarse vulnerable” y “aprender más rápido gracias a las críticas constructivas de los demás”.

“Tenemos muchos canales de ocio en Slack para animar a todo el mundo a ser ellos mismos y conectar realmente con los compañeros de trabajo”, afirma Montanari.

“Slack te sumerge en Culture Amp al instante. Para mí supuso todo un éxito desde el principio, al contrario de lo que suele pasar con el correo electrónico, que es una opción menos flexible”. Damian Fasciani Director de Tecnología, Culture Amp

Animar a los empleados y mantenerse conectados durante tiempos difíciles

“Sacar lo mejor de los demás” es otro de los valores de Culture Amp que Slack nos ayuda a desarrollar. En #all-camper_yays (#celebraciones-en-equipo), los empleados celebran ascensos, cumpleaños, aniversarios, “cultureampiversarios” y cualquier otra buena noticia. El Slackbot de felicitaciones permite a cualquier persona iniciar una publicación para dar la enhorabuena a otro empleado. “Es una forma muy agradable de mostrar a la gente nuestro reconocimiento en Slack”, comenta Montanari. “Aunque la empresa ha crecido, también lo ha hecho el uso de este Slackbot”. Cada viernes, el bot anuncia las felicitaciones correspondientes de esa semana. “Reúne todo el reconocimiento en un mismo canal y nos permite celebrarlo como es debido”, afirma Fasciani. “Es fantástico: una forma muy sencilla de felicitar a las personas y aplicar los valores de la empresa”.

Slack ya permitía a Culture Amp habilitar flujos de trabajo eficientes y mantener a los empleados conectados desde todos los rincones del mundo. Con todo eso, consiguieron establecer el cambio hacia el teletrabajo en tan solo 30 horas desde el primer golpe de la pandemia. “La tecnología del lugar de trabajo que ya teníamos creada con Zoom y Slack nos permitió alejarnos físicamente sin problemas y trabajar desde casa desde el minuto uno”, confirma Fasciani. Los directivos pudieron así centrarse en sus empleados y garantizar una comunicación uniforme. “Confiamos en Slack todavía más ahora que antes. Es la opción perfecta para que todo el mundo se mantenga unido”.

Slack se ha convertido en uno de los pilares más importantes del lugar de trabajo de Culture Amp y les permite aplicar sus valores empresariales todos los días con el fin de ofrecer una plataforma que ayude a muchos empleados de todo el mundo a integrar su propia cultura empresarial.