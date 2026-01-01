Wahi combine le pouvoir de Slack et de l'IA pour révolutionner l'achat immobilier

Lors de l'achat ou de la vente d'une maison, de nombreuses discussions et échanges ont lieu entre les agents immobiliers, les acheteurs, les vendeurs, les inspecteurs, les prêteurs et bien d'autres encore. Dans un environnement aussi complexe, des réponses rapides sont essentielles. Or, les moyens de communication traditionnels comme les e-mails et les appels téléphoniques peuvent vite être cloisonnés et retarder la transmission d'informations cruciales, causant ainsi des occasions manquées, des malentendus et un stress inutile.

C'est là qu'intervient Wahi. Wahi, entreprise digitale du secteur immobilier au Canada, propose une plateforme complète qui offre aux acquéreurs contrôle et choix au moment d'acheter ou de vendre leur logement. Wahi apporte de la transparence tout au long du processus de vente et donne ainsi aux consommateurs les connaissances – et la confiance – dont ils ont besoin pour faire le meilleur choix, en toute connaissance de cause. L'entreprise propose un ensemble d'outils comprenant des alertes immobilières en temps réel, des informations sur les quartiers, le marché de l'immobilier et les tendances en matière de prix, y compris les données historiques.

Pour aller vite avec une équipe réduite de 60 personnes, Wahi utilise Slack pour faciliter la collaboration et la communication au sein d’un système d’exploitation professionnel centralisé et conversationnel. L'entreprise a développé un chatbot intelligent nommé Jean-Michel, qui vient en complémentarité des agents immobiliers humains, et permet d'agir directement sur Slack pour tenir les clients informés en temps réel et doper les ventes. «Une fois que vous avez réuni tout le monde sur Slack, la vie de tous devient beaucoup plus facile», assure Rishi Vaswani, responsable de la livraison des produits chez Wahi. « Pour le secteur de l'immobilier, qui n'a jamais utilisé ce genre d'outils, Slack est une révolution. Quand les gens peuvent interagir rapidement sans avoir à passer des coups de fil ou envoyer des mails, on gagne du temps et on reste efficaces »

L'utilisation de Slack aide également à intégrer les personnes les moins familiarisées avec la technologie. « Il n'y a pas de temps d'apprentissage ni de délai de mise en route nécessaire », a déclaré Dan Miller, responsable de la réussite des clients de Wahi. « Slack est instantané et intuitif, c'est pourquoi c'est notre hub opérationnel »

À chaque fois que nous avons besoin de nous concentrer, nous ouvrons un canal, un message ou un appel d’équipe Slack pour trouver la solution, ce qui rend les réunions superflues et nous fait gagner beaucoup de temps. Rishi Vaswani Responsable de la livraison des produits, Wahi

Centraliser le travail dans Slack pour gagner du temps et augmenter la productivité

L'application Wahi offre aux acquéreurs une expérience immobilière fluide, en mettant en relation les clients et les agents immobiliers de Wahi à distance. Une fois qu’ils sont prêts, les clients peuvent aussi venir visiter les biens avec les assistants de Wahi sur place. L'application propose la possibilité de consulter les annonces des provinces canadiennes comme l'Ontario, la Colombie-Britannique, l'Alberta et la Nouvelle-Écosse.

L’équipe de la relation client de Wahi, qui gère des centaines de clients à tout moment, utilise les canaux Slack pour rester réactive. « Lorsque quelqu'un remplace un collègue ou lorsqu'un client souhaite faire une offre le jour où son agent immobilier n'est pas disponible, la communication et la coordination sont essentielles », a expliqué Miller.

Cette réactivité est essentielle à la satisfaction de la clientèle. Par exemple, lorsqu'un client est prêt à faire une offre, l'intégration avec HubSpot notifie immédiatement le canal #realtor-team de Slack, ce qui permet à l’équipe de Miller d’être au bon endroit au bon moment. « Slack nous permet d’être très impliqués », a-t-il déclaré. « Si un client clique sur “oui” pour passer une offre, nous recevons une notification sur Slack et savons exactement où concentrer nos efforts. »

Pour Lydia Ku, responsable marketing des campagnes et de l'expérience client de Wahi, un projet récent majeur portait sur le lancement de leur application d'achat immobilier à deux, qui permet aux couples de communiquer, de suivre leurs annonces immobilières préférées et de planifier des visites en un seul et même endroit. « Pour réussir le lancement de notre application d'achat immobilier à deux, nous nous sommes appuyés sur les canaux Slack pour maintenir une collaboration ciblée et fluide », a-t-elle déclaré.

Même après le lancement réussi de notre application pour acquéreurs, nous continuons à recevoir des alertes sur Slack lorsqu'un co-acquéreur est connecté. Ainsi, l’équipe peut continuer à célébrer son travail. Lydia Ku Responsable marketing des campagnes et de l'expérience client, Wahi

Améliorer la cohésion d’équipe et réduire les changements d’application

Slack joue un rôle crucial dans la centralisation des projets, des communications et des tâches. Grâce aux intégrations tout-en-un déjà disponibles, comme Google Workspace et HubSpot intégrées directement dans Slack, les équipes peuvent collaborer sur différents projets à travers plusieurs services. L'une des intégrations les plus utilisées par Wahi est Asana, qui permet à l’équipe marketing de recevoir des alertes, de visualiser l’état d'avancement des projets et de répondre aux commentaires.

Au sein de l’équipe d'ingénierie, les intégrations aident à améliorer des indicateurs clés comme la vitesse et la prévisibilité. « Si je propose une date de livraison, je tiens à respecter ce délai », a déclaré Rémi Flament, directeur technique de Wahi et premier collaborateur de l'entreprise dans ce domaine. L'utilisation d'un canal Slack par équipe permet une collaboration en temps réel, tandis que Jira suit les incidents internes et Datadog surveille la stabilité de la production. « Lorsque nous recevons un commentaire ou un changement d’état dans Jira, un message est automatiquement envoyé sur Slack, afin que tout le monde puisse suivre la situation », a expliqué Flament. Pour déployer fréquemment du code, l’équipe utilise GitLab. Ces intégrations permettent aux équipes de Flament de rester sur la même longueur d'ondes et de résoudre rapidement les problèmes.

En plus de la gestion de projet, Wahi utilise les appels d’équipes de Slack et les canevas pour des discussions rapides et pour suivre les listes de choses à faire et les notes de réunion. « Si nous avons besoin d'une bonne discussion, nous nous réunissons rapidement dans un appel d’équipe pour gagner du temps », a déclaré Vaswani. « Je peux ouvrir un canvas pour prendre des notes, ajouter les personnes présentes à la réunion, et hop, la conversation est instantanément partagée. »

Grâce aux intégrations, je peux vérifier des éléments, les déplacer et planifier sans jamais quitter Slack. Tout ce dont j'ai besoin est juste sous mes yeux, donc je peux vraiment me concentrer sur mon travail. Lydia Ku Responsable du marketing pour les campagnes et l'expérience client, Wahi

Les agents immobiliers et les agents IA travaillent ensemble pour offrir la meilleure expérience client possible

L'un des objectifs de Wahi est d'augmenter le nombre de prospects par 10 dans l'année qui vient — sans pour autant augmenter les effectifs dans les mêmes proportions. Pour y parvenir, l’équipe a recours à l'automatisation et à l'intelligence artificielle : elle a créé son propre bot IA personnalisé, Jean-Michel, et l'a intégré à Slack pour envoyer des mises à jour immobilières en temps réel, augmentant ainsi les chances de satisfaire les clients et de conclure des ventes.

Jean-Michel utilise la RAG (génération augmentée de récupération) pour fournir rapidement des informations urgentes aux agents immobiliers et aux clients. Par exemple, lorsqu'une offre est faite sur un bien qui intéresse l'un des clients de Wahi, tout le monde doit être informé immédiatement. « Au lieu de compter sur un travail manuel, nous faisons appel à Jean-Michel pour lire les informations dès qu'elles sont disponibles, et les transmettre automatiquement à la discussion entre l'agent immobilier et le client dans l'application Wahi », a expliqué Flament. « Grâce à Jean-Michel et à Slack, les clients sont informés dès que nous sommes au courant. » Plus besoin d'attendre un coup de téléphone ou un texto.

Flament a insisté sur le fait qu'il était beaucoup plus facile de concevoir Jean-Michel que d'essayer d'apprendre aux agents immobiliers les complexités de la gestion du changement et de la technologie. « Même si cela semble compliqué, concevoir Jean-Michel dans Slack a été très facile pour nous », a-t-il dit. Sur le terrain, un agent n'a besoin que de taper le sigle du bien immobilier, les noms des personnes à prévenir et le mot « offre » dans un message Slack — et Jean-Michel s'occupe du reste.

Jean-Michel est prêt à faire bien plus encore, comme proposer des réponses suggérées aux agents humains dans Slack, automatiser encore plus les tâches courantes et améliorer les délais de réponse. « Tout ce que nous pouvons faire pour automatiser dans Slack et ainsi gagner du temps, nous prévoyons de le développer dans Jean-Michel ou d'autres bots IA dans Slack », a ajouté Flament.

Jean-Michel est un bot IA dans Slack qui aide à notifier instantanément les clients dès qu'une offre est faite sur un bien qu'ils ont visité. Il leur indique : «Au fait, si vous êtes intéressé par ce bien, il va falloir réagir vite.» Rémi Flament Responsable de l'ingénierie, Wahi

Coordonner le travail à travers le monde et sur le terrain avec Slack Connect

Alors que Wahi s'attaque à des projets toujours plus ambitieux, une collaboration sans faille avec les partenaires et fournisseurs externes est devenue indispensable. Avec Slack Connect",Wahi a trouvé un moyen simple et puissant de travailler efficacement avec plusieurs équipes réparties sur divers fuseaux horaires. «Nous travaillons avec de nombreuses sociétés partenaires, et elles ont toutes leurs propres espaces de travail dans Slack. Slack Connect permet aux bonnes personnes de travailler ensemble au bon moment, ce qui nous fait gagner un temps précieux», a déclaré Vaswani.

Lorsque Ku a commencé en novembre 2022, on lui a confié la mission de mener à bien la migration du SGC de Wahi pour décembre. «Nous avons travaillé avec plusieurs sociétés et partenaires externes du monde entier, mais Slack Connect nous a permis de communiquer et de tout suivre», a déclaré Ku. « C’était un projet de grande envergure avec un délai très court et nous devions agir vite, et Slack nous a aidés à nous sentir unis et faisant partie d’une même équipe. »

Wahi utilise aussi Slack Connect pour collaborer avec des travailleurs indépendants, qui utilisent habituellement les SMS, appels et e-mails. «Tout le monde est sur Slack maintenant, et ils trouvent ça beaucoup plus facile que les échanges de SMS», a expliqué Vaswani. Contrairement aux SMS, où les discussions de groupe peuvent être perturbées si certains utilisateurs ont un Android plutôt qu'un iOS, Slack permet une communication fluide entre les appareils. «Les assistants qui accompagnent les clients lors des visites sont sur des canaux Slack organisés par sous-divisions, et c'est comme ça que nous communiquons», a expliqué Vaswani.

La collaboration, la communication et le travail d’équipe sur Slack sont essentiels à notre succès. Dan Miller Responsable de la réussite des clients, Wahi

Célébrer les succès de l’équipe et l'expansion à travers le Canada

Avec une équipe distribuée et principalement à distance, qui évolue dans un secteur exigeant une réactivité sans faille, Wahi s'appuie sur Slack pour garder la connexion avec ses collaborateurs, les impliquer et gagner en efficacité. « Notre culture d’entreprise joue un rôle important dans notre développement et attire de nouveaux talents », a déclaré Miller. « Slack nous aide à dans ce sens ».

Wahi maintient une dynamique positive en célébrant chaque succès. Dans le canal Slack #wahi-shipped par exemple, tous les membres de l’équipe, des commerciaux aux techniciens en passant par les partenaires externes, partagent chaque semaine leurs dernières réalisations. Ces moments de reconnaissance boostent le moral et renforcent le sentiment d'accomplissement collectif. De plus, le canal #pr-at-wahi envoie des alertes dès que Wahi est mentionné dans les médias. « C'est vraiment agréable de voir la crédibilité et la légitimité de notre marque se solidifier », a déclaré Ku. « Chacun peut visualiser concrètement le fruit de son travail ».

Des intégrations comme Officevibe permettent aux responsables de suivre l'engagement des collaborateurs, de recueillir leurs retours et de veiller à ce que chacun soit écouté. « Slack nous aide vraiment à cultiver une forte culture de start-up en rendant le lieu de travail plus amusant et en maintenant tout le monde connecté », a expliqué Vaswani. Pour favoriser les liens personnels, l'entreprise utilise un bot personnalisé appelé BirthdayBot et l'intégration Donut.

L’équipe de Wahi continue de grandir et d'innover, et ne se contente pas d’étendre son influence : elle transforme la transaction immobilière, côté acheteurs comme vendeurs.Grâce à l'intégration de l'IA, comme le bot Jean-Michel, Wahi établit une nouvelle norme dans le secteur, en automatisant les processus et en augmentant considérablement la productivité. Cette innovation technologique, associée à une culture d'entreprise forte, aide Wahi dans sa mission pour devenir une référence du secteur immobilier canadien.