Pour Mast-Jägermeister SE, la tradition se marie à l’innovation grâce à Slack

De prime abord, tradition et innovation sont deux valeurs à l’opposé l’une de l’autre. Mais Mast-Jägermeister SE, leader sur le marché des liqueurs à base de plantes médicinales, a opéré une véritable transformation digitale et culturelle sans pour autant renier ses racines et sa recette originale, vieille de plus de 80 ans.

La numérisation est un défi pour bon nombre de PME allemandes. Le monde numérique est aujourd’hui devenu un espace qui permet à de plus en plus d’utilisateurs de communiquer, travailler, faire leurs achats et se divertir chaque jour.

Jägermeister est certes une marque connue dans le monde entier, mais ses dirigeants savaient que la société devait gagner en rapidité, s’ouvrir davantage et renforcer la transparence pour garder une longueur d’avance. Ainsi, quand elle a compris que les e-mails étaient un obstacle à la communication interne, la société s’est tournée vers Slack, la plateforme de messagerie sécurisée par canaux, pour travailler plus efficacement. Collaborer entre pays, équipes et filiales n’a jamais été aussi facile.

« Les collaborateurs ont de nouveaux besoins, ils veulent plus de liberté et souhaitent choisir d’où ils travaillent. Pour nous, ce n’est pas le lieu de travail qu’ils choisissent qui compte, mais le fait qu’ils atteignent les objectifs fixés. Depuis que nous avons déployé Slack sur tous les postes et appareils, la question du lieu de travail est devenue secondaire. » Matthias Schirmag Responsable réseaux IT et communication Monde, Mast-Jägermeister SE

Se conformer aux normes de sécurité internationales les plus strictes

Jägermeister était déjà sur une trajectoire ascendante avant d’adopter Slack. La société a en effet doublé ses effectifs en quelques années seulement, passant de 500 salariés à près de 1 000. Pour accompagner cette croissance, de nouveaux bureaux et filiales ont été créés, et Slack s’est imposé comme l’outil de choix pour connecter les équipes et les bureaux, tout en accompagnant l’entreprise dans sa transformation culturelle.

« Nous avons constaté que bon nombre d’équipes travaillaient en silos, et que nous devions optimiser la communication pour éviter les redondances », explique Andrea Ostheer, directrice de la communication chez Mast-Jägermeister SE. « Avec Slack, nous avons trouvé la solution idéale. »

Matthias Schirmag, responsable Réseaux IT et communication Monde chez Mast-Jägermeister SE, souhaitait une solution logicielle qui simplifie les flux de travail et les processus, au lieu de les rendre encore plus compliqués. « Je suis fan de Slack depuis des années », explique-t-il. « Pourtant, j’avais en tête une solution différente au début, car j’envisageais notre problématique sous l’angle de l’entreprise, et nous avions déjà investi dans d’autres plateformes. »

En matière d’informatique, le coût n’est qu’un facteur parmi d’autres. M. Schirmag devait également prendre en compte la pénétration du marché, les interfaces et l’éventail de fonctionnalités. En Allemagne, garantir la sécurité et la protection des données est une question fondamentale. Au fil de ses explorations, M. Schirmag a acquis la certitude que Slack était la solution idéale.

La fonctionnalité de résidence des données dans Slack a joué un rôle déterminant pour obtenir l’aval du service juridique. Cette fonctionnalité permet aux clients de spécifier la région dans laquelle les données de leur espace de travail seront stockées. « C’est une question essentielle en Allemagne aujourd’hui », explique M. Schirmag.

Par ailleurs, Slack permet aux dirigeants d’avoir des conversations privées. « Nous voulons que notre communication soit aussi transparente que possible », explique M. Schirmag. « Néanmoins, certaines divisions, comme l’équipe de direction ou les ressources humaines, ont également des besoins spécifiques, et Slack permet facilement d’y répondre. »

Les avantages d’une plateforme flexible, durable et sophistiquée

[quote quote="« Nous pouvons utiliser nos normes d’authentification déjà en place pour profiter de l’authentification unique avec Slack. C’est pratique pour le service informatique et aussi pour les salariés, ce qui est un énorme plus lorsqu’il s’agit de lancer un nouvel outil. »" source="Matthias Schirmag" title="Responsable réseaux IT et communication Monde" company="Mast-Jägermeister Deutschland GmbH" cta_text="" cta_url="" /]

Pour l’équipe de M. Schirmag, il était indispensable d’opter pour une solution premium comme Slack. La société est ainsi en mesure de choisir les outils les mieux adaptés à ses besoins, plutôt que de devoir adopter une suite de logiciels issue d’un seul prestataire. « Si plusieurs de vos applications indispensables proviennent du même prestataire, alors un seul et même problème peut potentiellement impacter tous vos systèmes à la fois », explique M. Schirmag. « Avec Slack, ce risque est beaucoup moins présent. »

Pour Alexander Turk, chef d’équipe Opérations et IT chez Mast-Jägermeister Deutschland GmbH, l’interopérabilité, à savoir la capacité à utiliser d’autres produits ou systèmes directement dans Slack, a également pesé dans la balance. « Ce n’est pas un système fermé, mais plutôt une plateforme ouverte avec son propre écosystème », explique-t-il.

« Slack nous propose non seulement de nombreuses intégrations avec les interfaces correspondantes, mais nous permet également d’utiliser facilement nos intégrations déjà en place. Slack est une solution durable, qui répond parfaitement à nos besoins actuels et à venir. » Alexander Turk Chef d’équipe, Opérations et IT, Mast-Jägermeister Deutschland GmbH

Un déploiement extrêmement simple pour Mast-Jägermeister SE

La mise en œuvre et le déploiement d’un nouveau système sont généralement des opérations délicates pour les responsables informatiques. Pourtant, M. Schirmag a été surpris de voir à quel point il a été facile de présenter Slack aux différentes équipes de Jägermeister. La raison est pourtant simple : avec Slack, elles pouvaient continuer à utiliser les mêmes interfaces et normes qu’avant, comme SAML 2.0 et l’authentification unique.

Même le déploiement d’applications mobiles préconfigurées via la Gestion des appareils mobiles en entreprise s’est déroulée en douceur, permettant à l’équipe informatique de garantir que Slack était correctement configuré sur chaque appareil et connecté aux ressources de l’entreprise.

« En tant que chef d’équipe, je dois autoriser les notes de crédit », explique M. Turk. « Avant, j’avais des piles de documents à signer, ce qui pouvait me prendre énormément de temps lorsque j’avais plusieurs réunions et rendez-vous à la suite. Aujourd’hui, j’utilise un flux de travail Slack pour cette opération, et je peux donner des autorisations facilement depuis mon smartphone, sans être au bureau. »

« Nos collaborateurs peuvent utiliser Slack sur l’appareil de leur choix, et donc se libérer de leur ordinateur au bureau. » Alexander Turk Chef d’équipe, Opérations et IT, Mast-Jägermeister Deutschland GmbH

Repousser les limites de la collaboration externe avec Slack Connect

Dans le cadre de sa transformation digitale, Jägermeister devait trouver une solution plus efficace pour collaborer avec ses partenaires externes. La société a opté pour Slack Connect, un moyen sécurisé et efficace qui permet aux entreprises de communiquer entre elles.

Kai Seidel, responsable marketing digital chez Mast-Jägermeister Deutschland GmbH, souligne à quel point Slack Connect a été particulièrement utile pour planifier les opérations marketing collectives. Tous les participants à un projet peuvent ainsi collaborer dans un emplacement unique.

« Si vous réfléchissez à tous les éléments qui composent une campagne marketing aujourd’hui, vous vous rendez compte qu’il est impossible de la mettre en place via les e-mails », explique M. Seidel. « Avant, tout passait par le chef de projet, qui diffusait ensuite les informations à l’ensemble de l’entreprise. Aujourd’hui, tous les experts concernés se retrouvent dans le canal mis en place et y communiquent directement, aussi bien en interne qu’en externe. »

Désormais, tous les participants à une campagne peuvent connaître facilement son état d’avancement. Si quelqu’un est malade ou en congé, il est facile de passer le relais à quelqu’un d’autre.

L’équipe informatique tire également parti de Slack Connect. « L’année dernière, nous avons mis en place une solution Salesforce, et nous avons utilisé Slack comme hub de communication », explique M. Turk. « Cette opération nous a pris environ six mois. Plusieurs programmeurs se sont succédé sur ce projet, mais la traçabilité et la transparence de nos données étaient toujours garanties, même rétroactivement, et nous n’avons jamais eu besoin de tout reprendre de zéro. »

« Grâce à Slack Connect, j’ai les retours de nos prestataires bien plus rapidement. La collaboration est plus directe, plus transparente, et finalement plus rapide. » Alexander Turk Chef d’équipe, Opérations et IT, Mast-Jägermeister Deutschland GmbH

Booster la transparence grâce à une plateforme de messagerie sécurisée par canaux

Pour Mast-Jägermeister SE, le passage à Slack a constitué une avancée importante pour résoudre une problématique à laquelle de nombreuses entreprises se retrouvent confrontées, à savoir intégrer la transformation digitale dans la culture d’entreprise. Avec Slack, innovation et tradition sont désormais des notions compatibles, et les équipes sont en mesure de repousser les limites de la collaboration.