Nota dell’editore

Come avrai sentito, Slack ora è parte di Salesforce! Ciò significa che parte dell’informazione che troverai di seguito è datata, ma noi vogliamo mantenerla in circolo come archivio di un contesto storico e per altre buone ragioni. Per ulteriori dettagli sull’acquisizione di Slack da parte di Salesforce, leggi il comunicato ufficiale.

Il team building è difficile da ottenere. La costruzione della fiducia all’interno di un gruppo lo è ancora di più. Sebbene l’opportunità di uscire dalla routine quotidiana possa aumentare la concentrazione e la creatività, non tutti riconoscono il valore di certe attività organizzate dall’azienda come la caccia al tesoro e le corse a tre gambe.

Prendiamo come esempio Carlos Valdes-Dapena. L’amministratore delegato di Corporate Collaborations, una delle principali società di collocamento di dirigenti e autore di Lessons from Mars: How One Global Company Cracked the Code on High Performance Collaboration and Teamwork (Lezioni da Marte: come un’azienda globale ha risolto il mistero del lavoro in team ad alte prestazioni) considera le attività tradizionali di team building aziendale come “una perdita di tempo e di soldi”.

“Questi eventi possono far avvicinare le persone per un po’”, scrive Valdes-Dapena. “Tuttavia, questi legami non resistono alla pressione quotidiana di un’organizzazione o di un’azienda orientata a conseguire risultati”.

Valdes-Dapena mette in guardia contro le attività di team building che avvicinano le persone in un certo momento, perché solitamente queste relazioni scompaiono non appena si conclude l’attività stessa.

Fortunatamente, attività di team building focalizzate a creare fiducia all’interno del gruppo possono generare l’opportunità di crescita che il lavoro quotidiano normalmente non consente. I leader devono solo sapere come organizzare gli eventi in modo più efficace per permettere che si costruisca la fiducia all’interno del gruppo.

Ripensare le attività di team building per creare fiducia

Secondo Jenny Gottstein, ex game director di The Go Game –un’azienda che aiuta le compagnie come Google, Facebook, Microsoft e Netflix a organizzare attività di team building– queste attività devono focalizzarsi meno sulla competizione, e più sulla fiducia e sulla collaborazione.

“Non c’è nulla di più escludente e dannoso che la paura di correre dei rischi o di esprimere la propria opinione”, ha detto in un’intervista a Forbes nel 2016. “Attività efficaci di team building creano una cultura della fiducia semplicemente offrendo ai dipendenti l’opportunità di stringere e rafforzare le loro relazioni interpersonali, la possibilità di essere vulnerabili senza che ci siano delle ripercussioni, e provare nuove idee con umorismo”.

Quindi, come si realizza un’attività di team building efficace? Se seguiamo il consiglio di Gottstein, può iniziare con qualcosa di semplice come condividere esperienze significative. E si tratta di un’attività che funziona per un team composto da 10 o da 100 persone.

Attività di team building per gruppi di ogni dimensione

Restituisci ciò che ti è stato dato e fai volontariato

Se gli obiettivi della maggior parte delle attività di team building sembrano artificiosi e inutili, potresti considerare la possibilità di fare un volontariato. È un ottimo modo per creare unione all’interno del team per raggiungere uno scopo reale –e potrebbe essere efficace sia con solo cinque volontari o un’iniziativa dell’intera azienda.

“Mi piace l’idea di combinare una gita divertente a la possibilità di restituire qualcosa, di ridare ciò che mi è stato dato”, dice Christa Foley, responsabile senior delle risorse umane, consulente culturale e direttrice d’informazione di Zappos, un sito di vendita di scarpe e vestiti statunitense. “È una maniera di fare di più con meno e di costruire un team positivo e combinarlo con uno spirito familiare”.

Lavorare insieme per costruire qualcosa di più grande può aiutare i colleghi a stabilire un rapporto migliore e imparare qualcosa di più sui valori di ciascuno. Inoltre, l’empatia tra i dipendenti può essere d’aiuto per ridurre i conflitti e creare fiducia tra i team.

Partecipa a un corso di improvvisazione

Un corso di improvvisazione offre la possibilità ai colleghi di lavoro di interagire divertendosi in un modo inusuale rispetto al solito e di imparare di più sugli altri. Secondo Tom Yorton, amministratore delegato di Second City Works, la divisione aziendale del teatro comico The Second City, si tratta di un’attività che incoraggia le persone a lavorare collaborando e a correre dei rischi insieme.

“Nell’improvvisazione il fallimento è sempre presente”, scrive Yorton. “Tuttavia, i nostri attori hanno imparato ad accettare i piccoli fallimenti che si possono verificare nel loro cammino verso il successo. I leader aziendali devono affrontare i rischi allo stesso modo”.

Un’attività di improvvisazione comica potrebbe non essere la prima scelta per tutti (stanne certo: ci sono altre attività di team building che incoraggiano ad assumersi dei rischi), ma aiuta a creare un ambiente informale e pieno di umorismo che incoraggia i dipendenti ad aprirsi –il che può favorire una sensazione di sicurezza psicologica tra compagni di lavoro.

Organizza un talent show

Mentre una lezione di improvvisazione potrebbe funzionare per un gruppo formato da 10 o 20 dipendenti, organizzare un talent show è una buona alternativa per i team più grandi e per interi dipartimenti. Una volta, alla sede di Slack hanno realizzato un talent show legato al lavoro, che chiedeva ai dipendenti di sostituire un’esibizione tradizionale con altre che avessero a che fare con le storie preferite dei loro clienti.

“Il talent show ha aiutato il nostro team a costruire delle competenze che avessero a che fare con la presentazione e lo storytelling, che sono l’essenza di ciò che facciamo”, ha affermato il vicepresidente alle vendite e customer success Robert Frati. “Ci ha anche offerto un modo coinvolgente per condividere le best practice con un team ampio e presente su scala globale”.

Iscriviti a una maratona

Il gigante della tecnologia Salesforce incoraggia i team a iscriversi a maratone di 10.000 chilometri e a corse a ostacoli. Ciò non solo fa sì che i colleghi si sostengono a vicenda il giorno dell’evento, ma crea anche un’opportunità di supporto a lungo termine mentre si allenano insieme.

In queste occasioni è importante che i manager o i dipendenti ricordino che l’obiettivo di tutti è lavorare come un team. Per questo, le corse a ostacoli a squadre o la staffetta funzionano meglio. Spesso inoltre, i partecipanti raccolgono fondi per destinarli a cause meritevoli, il che dà ai dipendenti un ulteriore incentivo per lavorare insieme.

Salesforce suggerisce anche di organizzare un’attività di avventura, come un’attività di climbing. Condividere delle esperienze adrenaliniche (ma sicure!) con i propri colleghi aiuta a stringere e rafforzare i legami tra loro. Inoltre, durante l’arrampicata è necessario osservarsi e assicurarsi a vicenda, il che sicuramente migliora la fiducia e il lavoro di squadra.

Organizza un pranzo informale

Molte aziende organizzano questo tipo di pranzi, ma vale la pena ribadire l’importanza che possono assumere come attività di team building —specialmente se il loro scopo va oltre le competenze e le conoscenze lavorative.

In un articolo per lo sviluppatore e marketer HubSpot, la collaboratrice Swetha Amaresan consiglia di discutere di diversità e salute, tra gli altri argomenti, durante questi colloqui.

“Il pranzo non è il momento per corsi di formazione intensivi o per pronunciare discorsi decisi”, scrive Amaresan. “Piuttosto, è il momento di trattare argomenti più leggeri che potrebbero non avere la priorità nella giornata di un dipendente…L’intenzione è che una volta finito il pranzo si sentono riposati ed entusiasti di iniziare la seconda metà della loro giornata lavorativa”.

Questi eventi offrono anche un’opportunità unica per i dipendenti di parlare con dirigenti di alto livello con cui normalmente non interagiscono. Questo tipo di pranzo riunisce tutti nella stessa stanza, indipendentemente dal loro ruolo in azienda, e abbatte le barriere gerarchiche che spesso contribuiscono a soffocare il lavoro di squadra.

Trovare l’attività di team building adatta alla tua azienda

C’è spazio anche per le attività di team building tradizionali come le cacce al tesoro e le partite di paintball. Tuttavia, è poco probabile che questi brevi eventi fuori sede influenzino le dinamiche di squadra in modo significativo.

Fornire un ambiente in cui i dipendenti possono ridere, aprirsi e sostenersi a vicenda, dà ai colleghi l’opportunità di costruire autentiche amicizie sul posto di lavoro e di svolgere al meglio le loro attività quotidiane.