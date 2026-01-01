Future of work とは？注目される背景や基板などを紹介

Future of Work（フューチャー・オブ・ワーク）という概念が、国が働き方改革の推進を呼びかける中で注目されつつあります。仕事の未来を意味する言葉ですが、何を指すのかわからない方も多いのではないでしょうか。

今回は、Future of Work が注目される背景や構成要素についてわかりやすく解説します。Future of Work と関わりの深いビジネスワードや実現するための技術も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

Future of Work とは人間中心の働き方のこと

Future of Work とは、人とテクノロジーを共存させることにより、人のポテンシャルを最大限に活かせる「人間中心の働き方」のことを指します。従来の働き方が「命令と管理」を中心にしたものだったとすれば、Future of Work が目指すのは「調整と育成」による働き方です。

Future of Work の由来は、2004 年に刊行されたマサチューセッツ工科大学スローン経営大学院のトマス・W.マローン教授による著書「フューチャー・オブ・ワーク」にあります。この著書において、マローン教授は個人の自由や創造性、価値観を中心に据えた組織の在り方を提唱しました。刊行から約20年が経過した今、IT ツールや AI 技術の発展・浸透によってマローン教授が提唱した働き方が実現可能なものになりつつあるのです。

Future of Work が注目される背景

近年になって Future of Work が注目されている背景には、「労働力不足」や「業務効率化」といった要因があります。これらの要因について解説しましょう。

労働力不足

生産年齢人口が 1995 年をピークに減少し続ける中、労働力不足が多くの業界で深刻化しています。労働力の担い手が減っていくことがわかっている以上、何らかの対策を講じていかなくてはなりません。

そこで、従来の枠組みの範囲内で対策を検討するのではなく、抜本的な労働環境の革新に取り組む必要に迫られていることが、Future of Work が注目されている要因になっています。

業務効率化

労働力不足を解消するため、業務効率化を進めていく必要があります。Future of Work は、単に IT 機器を駆使した業務効率化を目指しているわけではありませんが、労働環境や組織としての在り方を改革し、持続的な競争優位性を獲得できる考え方へと変えていくことを志向しています。

Future of Work 以外の DX 推進手法

Future of Work は、DX を推進する手法のひとつです。Future of Work 以外の DX 推進手法についてご紹介しましょう。

ビジネストランスフォーメーション

ビジネストランスフォーメーションとは、ビジネスに直結する業種のデジタル化を通じてビジネスモデルや働き方を抜本的に改革することです。社会や産業のデジタル化が急速に進む中、ビジネスプロセスや事業形態を中心に捉える従来の考え方から脱却し、従業員や顧客といった人間を中心に据える発想へと変えていく必要があるのです。

カスタマーエンゲージメント

カスタマーエンゲージメントとは顧客との信頼関係やつながりの強さを表す言葉で、顧客との関係を維持・改善していく効果が期待できます。このカスタマーエンゲージメント業務を IT ツールによって自動化したり、顧客からの問い合わせや注文に 24 時間対応できる体制を整えたりすることで、顧客満足度を向上させるのです。

デジタルエコノミー

デジタルエコノミーとは、デジタル技術を駆使して創出された新たなビジネスモデルのことを指します。スマホアプリを活用してユーザー同士が物や空間、サービスなどを共有するシェアリングエコノミーなどはその好例です。

Future of Work の基盤

Future of Work は、「Work（仕事）」「Workforce（労働力）」「Workplace（働く場所）」という 3 つの要素から成り立っています。それぞれの要素について詳しく見ていきましょう。

Work（仕事）

Work（仕事）とは、業務プロセスや仕事の進め方を再構築し、生産性と従業員が企業で働くことで得られる体験の向上を図ることを指します。こうした試みを通じて、従業員のポテンシャルを最大限に活かせる環境を整えていくことが、Future of Work の要素になるのです。

Workforce（労働力）

Future of Work における Workforce（労働力）は、必ずしも人間が提供する労働力とは限りません。定型的な業務などは、機械に代替できる業務については積極的に自動化したうえで、機械による処理能力も労働力の一部と捉える点が大きな特徴です。

Future of Work は、人間がより快適な環境でやりがいを持って働けるかどうかが主眼に置かれておりますので、デジタル技術の導入はその要素のひとつとなります。

Workplace（働く場所）

働く場所もまた、Future of Work の重要な構成要素のひとつです。コロナ禍を経て急速に浸透したリモートワーク（テレワーク）は、デジタル技術によって物理的に離れた場所での就業が可能となった好例といえます。

働く場所で価値が決まるのではなく、働く場所を各従業員が選択し、生産性向上につながる働き方を模索することは、Future of Work を実現するうえで大切だといえるでしょう。

Future of Work を支える技術

ご紹介してきたように、Future of Work の実現はデジタル技術を有効活用できるかどうかが、ひとつのカギとなっています。ここでは、Future of Work を支えるデジタル技術の例を見ていきましょう。

RPA

RPA（Robotic Process Automation）とは、パソコンにインストールして利用するソフトウェア型ロボットのことです。定型的な事務作業を自動化し、機械的に処理できる仕組みを構築するうえで役立ちます。

例えば、「1日2回、定刻に注文数を集計する」といった単純な作業であれば、従業員が担当する必要はありません。従業員が単純作業に追われなくなれば、より創造的な業務に注力しやすくなるでしょう。

ネットワークによる情報共有

ネットワークによる情報共有も、Future of Work を支える重要な技術です。従業員の誰もが無理なく就業でき、作業効率や生産性を最大限に高められる働き方を実現するには、「場所」が制約条件になってはいけません。ビデオ会議やビジネスチャットを活用することにより、場所の制約から解放された働き方がより実現しやすくなるのです。

また、IoT機器を駆使した情報共有も、 Future of Work の実現に寄与します。例えば、製造現場において製造設備に設置されたセンサーが故障予測をしたり、メンテナンスアラートを発出したりすることで、従業員が実際に現場へ出向かなくても状況を把握できるでしょう。

管理工数の削減が従業員の働きやすさや生産性向上へとつながり、Future of Work の実現へと近づくのです。

Slack を Future of Work に活用する

Future of Work の実現に寄与するデジタルツールの一例として、インテリジェント プロダクティビティプラットフォームの Slack の活用例を紹介します。ビジネスコミュニケーションを再設計し、働き方や業務フローの変革を後押しする Slack の活用方法を見ていきましょう。

経営陣はデジタルファースト

Slack 上で経営陣との連絡や決裁を進めることにより、従業員や顧客と交流する時間をより多く確保しやすくなります。経営陣がデジタルファーストをいち早く実践することで、Future of Work を実現していく事例といえるでしょう。

チームを直接招集

Slack のチャンネル上で関係者を招集することにより、ミーティングの開催が柔軟になります。ハドルミーティング機能を活用すれば、ダイレクトメッセージやグループチャットから音声・ビデオ通話へとダイレクトに切り替えられるからです。

会議をオンラインで行う

リアルな会議を減らすことも、Future of Work につながります。Slack 上でこまめに情報共有を行い、リアルタイムで話し合う必要がある用件に関してはハドルミーティングで行うことにより、大半の会議をオンライン化できます。招集されるメンバーは会議のたびに会議室へ移動したり、紙の資料を配付したりする必要がなくなり、より創造的な業務に集中しやすくなるでしょう。

チーム用の共有スペース

チーム内コミュニケーションが活性化し、よりスピーディな情報共有や意思決定が実現することも、Future of Work に必要です。チーム専用のチャンネルを Slack に作成することで、常に連絡をとり合えるスペースを確保できます。社内メンバーはもちろんのこと、社外パートナーをチャンネルに招待することも可能です。

非同期ツールの採用

非同期通信（チャンネル）と同期通信（ハドルミーティング）を柔軟に使い分けられることも、Slack のメリットです。通常はチャンネル内で連絡をとり合い、必要に応じてハドルミーティングへとスムーズに切り替えるなど、状況に応じたコミュニケーション方法を選択して、Future of Work を実現していのです。

コアタイムはそのチームのタイムゾーン

Future of Work では、業務時間の管理も重要です。Slack では、チームのタイムゾーンに合わせてコアタイムを設定できます。例えば、コラボレーションのための時間・作業集中時間・ミーティング禁止時間などを設けることによって、メリハリのある働き方を実現しやすくなるでしょう。

Future of Work の実現を目指そう

Future of Workは、人間中心の働き方の実現を目指す概念です。デジタル技術の進歩によって、約 20 年前に提唱された概念が実現しつつあります。

今回ご紹介した Future of Work の考え方や基盤となる要素を押さえたうえで、ぜひFuture of Work を実現してください。

よくある質問

Future of Workが注目される背景は？ Future of Work が注目されている背景として、労働力不足と業務効率化が挙げられます。生産年齢人口が減少していく中、企業が持続可能な競争優位性を獲得するには、デジタル技術を積極的に活用した業務改革が不可欠です。機械も労働力のひとつと捉えることにより、抜本的な労働環境の革新を実現できる可能性が高まります。 Future of Work の基盤とは？ Future of Work の基盤は「Work（仕事）」「Workforce（労働力）」「Workplace（働く場所）」の 3 つです。Work（仕事）とは、業務プロセスや仕事の進め方を再構築し、生産性と従業員体験の向上を図ることです。Workforce（労働力）は、業務の自動化や効率化に寄与する機械を労働力と捉える考え方を指します。Workplace（働く場所）は、働く場所を各従業員が自律的に選択し、生産性向上につながる働き方を模索できる環境や仕組みのことです。

