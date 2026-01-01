Building jenga blocks representing building Slack Apps
モジュラー型 Slack アプリの開発 : 生成 AI の統合

このウェビナーでは、生成 AI のユースケースを利用して、モジュラー型アプリ開発の中級レベルのコンセプトについて深掘りしていきます。このウェビナーは日本語で行われます。

90 分

このウェビナーの対象者 :

  • 開発者

Slack のAI によって進化したオートメーションがもたらす生産性の未来を、ぜひ私たちと一緒に探ってみませんか？このウェビナーでは、次世代プラットフォームを使用してモジュラー型 Slack アプリに生成 AI を統合する方法を確認します。

AI を活用したオートメーションの実際のユースケースを紹介し、カスタムファンクションでワークフロービルダーを拡張する方法をお見せします。これにより、Slack ユーザーはシンプルなドラッグ＆ドロップ型インターフェイスを使用して、AI を活用した独自のワークフローをカスタマイズできるようになります。生成 AI を Slack に統合し、チームの業務の効率と生産性を高めるためのベストプラクティスを身につけることができます。

:このウェビナーでは中級のトピックを扱っています。初心者の方は、参加する前にンデマンドの 101ウェビナーを視聴することをおすすめします。

注目のスピーカー :

SlackDeveloper AdvocateJason Wong

