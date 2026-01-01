Digital HQ 体験ウェビナー

このウェビナーの対象者 :

あらゆる場所をオフィスに変える、Digital HQ

パンデミックにより、私たちの生活様式は一変し、働き方もさらなる進化が求められています。これからは、働く時間や場所の柔軟性を確保し、オフィス勤務とリモートを組み合わせた「ハイブリッドワーク」を実現することが重要です。

仕事のコミュニケーションをメールから Slack に移すことで、スピーディかつ柔軟、包括的なデジタル空間で、チームやツール、顧客、パートナーとつながり、生産性の高い働き方にシフトできます。

このウェビナーでは、Digital HQ としての Slack のバーチャルオフィスツアーにご案内します。Slack をデジタルな職場として日々仕事をしている Slack 社員の事例をもとに、ハイブリッドな働き方を体験しに来てください。

このウェビナーで聞けること : Digital HQ がもたらす 3 つのポイント Point 1：組織の壁を越えた協業を促進

Point 2：働く場所や時間をもっと柔軟に

Point 3：業務の自動化で生産性アップ

注目のスピーカー :