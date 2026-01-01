Digital HQ 体験ウェビナー

このウェビナーの対象者 :
- 誰でも
あらゆる場所をオフィスに変える、Digital HQ
パンデミックにより、私たちの生活様式は一変し、働き方もさらなる進化が求められています。これからは、働く時間や場所の柔軟性を確保し、オフィス勤務とリモートを組み合わせた「ハイブリッドワーク」を実現することが重要です。
仕事のコミュニケーションをメールから Slack に移すことで、スピーディかつ柔軟、包括的なデジタル空間で、チームやツール、顧客、パートナーとつながり、生産性の高い働き方にシフトできます。
このウェビナーでは、Digital HQ としての Slack のバーチャルオフィスツアーにご案内します。Slack をデジタルな職場として日々仕事をしている Slack 社員の事例をもとに、ハイブリッドな働き方を体験しに来てください。
注目のスピーカー :
あまねキャリア株式会社 CEO作家、 組織開発／ワークスタイル専門家沢渡 あまね 氏
株式会社セールスフォース・ジャパンSlack 事業統括 マーケティング本部 プロダクトマーケティングディレクター伊藤 哲志
株式会社セールスフォース・ジャパンSlack 事業統括 エンタープライズ本部 執行役員 本部長熊谷 喜直
株式会社セールスフォース・ジャパンSlack 事業統括 マーケティング本部 日本韓国リージョン統括 本部長齋藤 梨沙
株式会社セールスフォース・ジャパンSlack カスタマーエクスペリエンス部 シニアマネージャー （6月末当時）伊藤 真裕
株式会社セールスフォース・ジャパン人事本部 ES People Consultant Manager脇田 理未
株式会社セールスフォース・ジャパンSlack 事業統括 ビジネスグロース本部 第四営業部 部長花房 洵也
