Discover Slack! アプリ連携ウェビナー

このウェビナーの対象者 :
- 誰でも
モチベーションをあげる「従業員エンゲージメント」
Slack は様々なアプリと連携*(1) し、業務改善・生産性向上につなげることができます。
多くの Slack ユーザー様が、Slack をメッセージツールとしてのみならず、
様々なアプリケーションと連携し業務の基盤として活用しています。
このウェビナーでは、Slack と連携が可能なサービスと、実際の連携でどんなことが実現できるのかをご紹介します。
私たちの働き方や生活は日々変化しています。出社勤務とリモートワークの両輪が前提となる中、従業員のモチベーション管理、エンゲージメントの希薄化による組織力の低下などの課題が顕在化しました。
今回は「モチベーションをあげる従業員エンゲージメント」をテーマとし、ピアボーナスシステムの Unipos、エンプロイーサクセスプラットフォームの wellday と共に、心理的安全性、成長機会創出、組織・意識改革などのキーワードについて考えます。
また、2 つのサービスと Slack を連携することで、どのようにコミュニケーションが変化し、
チームのコラボレーションを加速できるのか、具体的な事例や効果についてもご紹介します。
（このウェビナーは、2021年9月1日に配信したものです）
*(1) Slack の App ディレクトリには 2,500 以上の連携可能なアプリケーションが公開されています。
注目のスピーカー :
