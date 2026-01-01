Executive Deep Dive_old

このウェビナーの対象者 :

コミュニケーションの DX で、骨太な組織に ー

長期化するCOVID-19の影響によって 75％* もの企業が業績へのマイナス影響が見込まれている中、多くの企業でこれまでの事業の在り方を見直す必要に迫られています。

この流れによって顕在化したのが、組織力の重要性です。非対面でもマネジメントを発揮し、結束力を保ち、高いアウトプットを出せる環境を構築する。それと並行して、業務のあり方をデジタルに変えていくことで生産性を向上させ、従業員のエンゲージメントを高めていく。そのようなサイクルが新しい企業活動に求められています。

それらを実現するために必要なのがコミュニケーションの DX（デジタルトランスフォーメーション）です。

DX というと業務システムやインフラの改善はもちろんのこと、「どこからでも仕事ができること」を前提としたコミュニケーションの DX こそが、組織力の強化や生産性向上を支える重要な屋台骨となるでしょう。

本ウェビナーでは、コミュニケーションの DXによって経営改革を推進しているリーダーの”骨太”な組織づくりに向けた取り組みをご紹介いたします。

（このウェビナーは、2021年11月25日に配信したものです）

このウェビナーで聞けること : ディスカッション・トピック 第1章：人財の確保

第2章：組織力強化

第3章：DXの要諦

注目のスピーカー :