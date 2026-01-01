Executive Deep Dive_old

非公開セッションヘッダー_ロゴ無し
コミュニケーションの DXによって経営改革を推進しているリーダーの”骨太”な組織づくりに向けた取り組みをご紹介いたします。

コミュニケーションの DX で、骨太な組織に ー

長期化するCOVID-19の影響によって 75％* もの企業が業績へのマイナス影響が見込まれている中、多くの企業でこれまでの事業の在り方を見直す必要に迫られています。

この流れによって顕在化したのが、組織力の重要性です。非対面でもマネジメントを発揮し、結束力を保ち、高いアウトプットを出せる環境を構築する。それと並行して、業務のあり方をデジタルに変えていくことで生産性を向上させ、従業員のエンゲージメントを高めていく。そのようなサイクルが新しい企業活動に求められています。

それらを実現するために必要なのがコミュニケーションの DX（デジタルトランスフォーメーション）です。

DX というと業務システムやインフラの改善はもちろんのこと、「どこからでも仕事ができること」を前提としたコミュニケーションの DX こそが、組織力の強化や生産性向上を支える重要な屋台骨となるでしょう。

本ウェビナーでは、コミュニケーションの DXによって経営改革を推進しているリーダーの”骨太”な組織づくりに向けた取り組みをご紹介いたします。

（このウェビナーは、2021年11月25日に配信したものです）

注目のスピーカー :

社会学者慶應義塾大学ＳＦＣ研究所上席所員古市 憲寿 氏
経済産業省情報プロジェクト室長 兼 デジタル庁企画官吉田 泰己 氏
株式会社ワーク・ライフバランス代表取締役社長小室 淑恵 氏
生活協同組合コープさっぽろデジタル推進本部 CIO長谷川 秀樹 氏

