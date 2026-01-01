このウェビナーの対象者 :

Slack Workstyle Innovation Day Online は、「Workstyle Innovation （＝働き方改革）」をテーマに、新しい働き方のヒントを探る Slack 主催のオンラインカンファレンスです。

このカンファレンスでは、Slack を活用して新しい働き方を実現している革新的な企業のリーダーを多数お迎えし、3 つのテーマ別に 8 社の取り組みをご紹介。今後自社でどのように新しい働き方を取り入れ、スピードと競争力を高めていけるか、ぜひそのヒントを見つけにきてください。

このウェビナーで聞けること : リモートワーク・多様な働き方の推進

生産性向上

組織改革・カルチャーシフト・イノベーション創出

注目のスピーカー :