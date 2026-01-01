hand holding a light bulb surrounded by work supplies
Slack Workstyle Innovation Day

Slack を活用して新しい働き方を実現している革新的な企業のリーダーを多数お迎えし、3 つのテーマ別に 8 社の取り組みをご紹介。今後自社でどのように新しい働き方を取り入れ、スピードと競争力を高めていけるか、ぜひそのヒントを見つけにきてください。

60 分

このウェビナーの対象者 :

  • 誰でも

Slack Workstyle Innovation Day Online は、「Workstyle Innovation （＝働き方改革）」をテーマに、新しい働き方のヒントを探る Slack 主催のオンラインカンファレンスです。

注目のスピーカー :

Slack Japan 株式会社日本法人代表佐々木聖治
独立研究家／著作家／パブリックスピーカー山口 周 様
株式会社・旭鉄工株式会社代表取締役社長兼木村 哲也 様
アスクル株式会社CTO内山 陽介 様
株式会社 NTT ドコモイノベーション統括部　クラウドソリューション担当中村 拓哉 様
システムイノベーションズ株式会社代表取締役社長執行役員内山 修一 様
株式会社マスヤグループ本社代表取締役社長浜田 吉司 様
株式会社ユーザベース代表取締役稲垣 裕介 様
株式会社リクルート統括室 コーポレートITユニット グループマネージャー植田 裕介 様
Slack Japan 株式会社ソリューションズエンジニアリング部 シニアソリューションズエンジニア林 優
学校法人近畿大学経営戦略本部長世耕 石弘 様

