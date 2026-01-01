はたらき場所改革 ウェビナーシリーズ ②セクショナリズムからの解放

このウェビナーの対象者 :

セクショナリズムからの解放

部門・組織横断で加速するイノベーション創造

組織が大きくなればなるほど「見えない壁」が増えていく──。

これは企業成長の代償とも言える“痛み”です。ただし、組織の垣根を越えたコミュニケーションが減っていくと、新たなアイデアが生まれにくくなり、イノベーションを引き起こす力は弱まります。ゆえに、組織横断でのオープンなコミュニケーションや情報共有をすみやかに行える土壌を作り上げることは、次の成長・発展のカギと言えます。

多くの革新的なプロダクトを世に送り出してきたドワンゴの代表取締役社長、夏野 剛さんとともにオープンコミュニケーションとイノベーションを創出する方策をひも解きます。

このオンデマンドウェビナーは 5月19日（水） に配信したウェビナーの録画映像です。

オンデマンドウェビナーアジェンダ

開始 – 5分50秒 ごあいさつ 5分51秒 – 24分44秒 アフターコロナに向けて

～日本企業が今取り組むべき課題～夏野 剛 氏

慶應義塾大学 政策・メディア研究科 特別招聘教授

株式会社ドワンゴ 代表取締役社長 24分45秒 – 40分40秒 Slack ご紹介＆デモンストレーション 伊藤 哲志

シニアプロダクトマーケティングマネージャー

Slack Japan 株式会社 40分41秒 – 1時間14分19秒 ライブディスカッション / Q＆A 夏野 剛 氏

伊藤 哲志

※時間表記は再生時間の目安としてご参考ください。

このウェビナーで聞けること : コロナ禍でも過去最高の収益を生み出すための職場環境づくりへの挑戦

部門横断に課題があり、イノベーションが生まれにくい理由と、解決するヒント

イノベーションを生み出す環境を作るうえで重要なリーダーシップ論

従業員が心理的安全性を感じられ、リスクを恐れずに新しいアイデアが出る組織を目指すために重要な要素

ITリテラシーが追いつかず、「早く以前の状態に戻りたい」と考えている従業員が多い経営者の方へのメッセージ

注目のスピーカー :