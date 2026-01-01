夏野さま_hero
Webinar

はたらき場所改革 ウェビナーシリーズ ②セクショナリズムからの解放

はたらき場所改革 ウェビナーシリーズ

70 分

このウェビナーの対象者 :

  • 誰でも

セクショナリズムからの解放

部門・組織横断で加速するイノベーション創造

組織が大きくなればなるほど「見えない壁」が増えていく──。

これは企業成長の代償とも言える“痛み”です。ただし、組織の垣根を越えたコミュニケーションが減っていくと、新たなアイデアが生まれにくくなり、イノベーションを引き起こす力は弱まります。ゆえに、組織横断でのオープンなコミュニケーションや情報共有をすみやかに行える土壌を作り上げることは、次の成長・発展のカギと言えます。

多くの革新的なプロダクトを世に送り出してきたドワンゴの代表取締役社長、夏野 剛さんとともにオープンコミュニケーションとイノベーションを創出する方策をひも解きます。

 

このオンデマンドウェビナーは 5月19日（水） に配信したウェビナーの録画映像です。

 

オンデマンドウェビナーアジェンダ

 

開始 – 5分50秒 ごあいさつ
5分51秒 – 24分44秒 アフターコロナに向けて
～日本企業が今取り組むべき課題～夏野 剛 氏
慶應義塾大学 政策・メディア研究科 特別招聘教授
株式会社ドワンゴ 代表取締役社長
24分45秒 – 40分40秒 Slack ご紹介＆デモンストレーション

伊藤 哲志
シニアプロダクトマーケティングマネージャー
Slack Japan 株式会社
40分41秒 – 1時間14分19秒 ライブディスカッション / Q＆A

夏野 剛 氏
伊藤 哲志

※時間表記は再生時間の目安としてご参考ください。

 

注目のスピーカー :

株式会社ドワンゴ 代表取締役社長慶應義塾大学 政策・メディア研究科　特別招聘教授夏野 剛 氏
株式会社セールスフォース・ジャパンSlack 事業統括 マーケティング本部 プロダクトマーケティングディレクター伊藤 哲志

このウェビナーは役に立ちましたか？

0/600

助かります！

ご意見ありがとうございました！

了解です！

ご意見ありがとうございました！

うーん、システムがなにか不具合を起こしてるみたいです。後でもう一度お試しください。

Related Events

JP Why Slack 船

オンデマンド

Why Slack? 導入事例セッション「Slack で変わる働き方：コミュニケーションの再定義による生産性の向上」

製造業ｘIT で 180 兆円市場の不の解決を目指すベンチャー キャディ社と、会員 1,500 万人以上の au スマートパスを開発・運営する mediba 社に、Slack 活用で従業員の生産性を向上させるヒントを、具体的な導入事例としてご紹介します。

今すぐ見る