沢渡　あまね_ウェビナー
Webinar

はたらき場所改革 ウェビナーシリーズ ③動きの遅い企業体質からの解放

はたらき場所改革 ウェビナーシリーズ

65 分

このウェビナーの対象者 :

  • 誰でも

動きの遅い企業体質からの解放

「タテ」「ヨコ」連携で組織スピードを加速

「新しい発想はあるが発言しづらい環境」「ピラミッド階層が深くて話が通らない」など「上意下達」に表現されることの多い日本企業の意思決定プロセス。従業員の 44.6 ％ が「上司や同僚に質問する際に、心理的な抵抗を感じる」一方で、経営層の 54.1 ％ は「社員とコミュニケーションがとりにくい」と感じているようです（*1）。

この意識ギャップを埋めることで「動きの遅い企業体質からの解放」を成し得るのではないでしょうか。組織の「タテ」と「ヨコ」の連携で意思決定スピードを加速させるために必要な要素とは。企業の組織改革をサポートする沢渡あまねさんと不確実性の増す時代における「アジャイルな組織形成」について考察します。

*1 ビジネスパーソンを対象とした働き方に関するSlack独自調査

このオンデマンドウェビナーは 5月18日（火） に配信したウェビナーの録画映像です。

オンデマンドウェビナーアジェンダ

開始 – 5分04秒 あいさつ
5分05秒 – 34分50秒 動きの遅い企業体質からの解放
「タテ」「ヨコ」連携で組織スピードを加速沢渡 あまね 氏
あまねキャリア工房　代表
作家、業務プロセス/オフィスコミュニケーション改善士
4分51秒 – 47分30秒 Slackご紹介＆デモンストレーション

伊藤 哲志
シニアプロダクトマーケティングマネージャー
Slack Japan 株式会社
47分31秒 – 1時間07分27秒 ライブディスカッション / Q＆A

沢渡 あまね 氏
伊藤 哲志

※時間表記は再生時間の目安としてご参考ください。

注目のスピーカー :

あまねキャリア株式会社 CEO作家、 組織開発／ワークスタイル専門家沢渡 あまね 氏
株式会社セールスフォース・ジャパンSlack 事業統括 マーケティング本部 プロダクトマーケティングディレクター伊藤 哲志

このウェビナーは役に立ちましたか？

0/600

助かります！

ご意見ありがとうございました！

了解です！

ご意見ありがとうございました！

うーん、システムがなにか不具合を起こしてるみたいです。後でもう一度お試しください。

Related Events

JP Why Slack 船

オンデマンド

Why Slack? 導入事例セッション「Slack で変わる働き方：コミュニケーションの再定義による生産性の向上」

製造業ｘIT で 180 兆円市場の不の解決を目指すベンチャー キャディ社と、会員 1,500 万人以上の au スマートパスを開発・運営する mediba 社に、Slack 活用で従業員の生産性を向上させるヒントを、具体的な導入事例としてご紹介します。

今すぐ見る