はたらき場所改革 ウェビナーシリーズ ③動きの遅い企業体質からの解放

動きの遅い企業体質からの解放

「タテ」「ヨコ」連携で組織スピードを加速

「新しい発想はあるが発言しづらい環境」「ピラミッド階層が深くて話が通らない」など「上意下達」に表現されることの多い日本企業の意思決定プロセス。従業員の 44.6 ％ が「上司や同僚に質問する際に、心理的な抵抗を感じる」一方で、経営層の 54.1 ％ は「社員とコミュニケーションがとりにくい」と感じているようです（*1）。

この意識ギャップを埋めることで「動きの遅い企業体質からの解放」を成し得るのではないでしょうか。組織の「タテ」と「ヨコ」の連携で意思決定スピードを加速させるために必要な要素とは。企業の組織改革をサポートする沢渡あまねさんと不確実性の増す時代における「アジャイルな組織形成」について考察します。

*1 ビジネスパーソンを対象とした働き方に関するSlack独自調査

このオンデマンドウェビナーは 5月18日（火） に配信したウェビナーの録画映像です。

開始 – 5分04秒 あいさつ 5分05秒 – 34分50秒 動きの遅い企業体質からの解放

「タテ」「ヨコ」連携で組織スピードを加速沢渡 あまね 氏

あまねキャリア工房 代表

作家、業務プロセス/オフィスコミュニケーション改善士 4分51秒 – 47分30秒 Slackご紹介＆デモンストレーション 伊藤 哲志

シニアプロダクトマーケティングマネージャー

Slack Japan 株式会社 47分31秒 – 1時間07分27秒 ライブディスカッション / Q＆A 沢渡 あまね 氏

伊藤 哲志

※時間表記は再生時間の目安としてご参考ください。

このウェビナーで聞けること : 古い成功法則で答えが出しにくい現代に求められるナレッジワーカーの“勝ちパターン“とは？

「統制型」に最適化して答えを出してきた組織や人材が、不確実性に向き合えなくなる人リスクについて

組織のアジリティ（俊敏性）を高める組織の「縦」と「横」を跨いだコミュニケーションのススメ

これからの時代のマネジメントに求められる「外部とのコラボレーションができるオープンな組織と働き方に」変える方法

