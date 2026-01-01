澤 円 氏_ウェビナー
Webinar

はたらき場所改革 ウェビナーシリーズ ④古い企業文化からの解放

はたらき場所改革 ウェビナーシリーズ

70 分

このウェビナーの対象者 :

  • 誰でも

古い企業文化からの解放

「個」と「組織」の成長を促すフラットな組織文化

従来型の企業風土は、終身雇用を前提とした意識の上に成り立っていました。いま求められているのは、多様な働き方、さまざまな意見、あらゆる個性のつながりで、新しいビジネスが生まれていく働き方です。

理想的な企業カルチャーとしてよく語られる「フラットな組織」。Slack の調査でも世代を問わず、75.3 % がその実現を望んでいます（*1）。

「個」と「組織」、「従業員」と「経営層」の関係はどうあることが望ましいのか。自ら「新しい働き方」を実践する澤 円さんに、これからの「企業カルチャー」について聞きました。

*1 ビジネスパーソンを対象とした働き方に関するSlack独自調査

このオンデマンドウェビナーは 5月27日（木） に配信したウェビナーの録画映像です。

 

オンデマンドウェビナーアジェンダ

開始 – 5分43秒 ごあいさつ
5分44秒 – 34分55秒 「古い企業文化からの解放「個」と「組織」の成長を促すフラットな組織文化」澤 円 氏
株式会社圓窓　代表取締役
34分56秒 – 53分04秒 Slack ご紹介＆デモンストレーション伊藤 哲志
シニアプロダクトマーケティングマネージャー
Slack Japan 株式会社
53分05秒 – 1時間14分02秒 ライブ Q＆A

澤 円 氏
伊藤 哲志

※時間表記は再生時間の目安としてご参考ください。

注目のスピーカー :

株式会社 圓窓代表取締役澤 円 様
株式会社セールスフォース・ジャパンSlack 事業統括 マーケティング本部 プロダクトマーケティングディレクター伊藤 哲志

