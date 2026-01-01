はたらき場所改革 ウェビナーシリーズ ④古い企業文化からの解放

このウェビナーの対象者 :

古い企業文化からの解放

「個」と「組織」の成長を促すフラットな組織文化

従来型の企業風土は、終身雇用を前提とした意識の上に成り立っていました。いま求められているのは、多様な働き方、さまざまな意見、あらゆる個性のつながりで、新しいビジネスが生まれていく働き方です。

理想的な企業カルチャーとしてよく語られる「フラットな組織」。Slack の調査でも世代を問わず、75.3 % がその実現を望んでいます（*1）。

「個」と「組織」、「従業員」と「経営層」の関係はどうあることが望ましいのか。自ら「新しい働き方」を実践する澤 円さんに、これからの「企業カルチャー」について聞きました。

*1 ビジネスパーソンを対象とした働き方に関するSlack独自調査

このオンデマンドウェビナーは 5月27日（木） に配信したウェビナーの録画映像です。

オンデマンドウェビナーアジェンダ

開始 – 5分43秒 ごあいさつ 5分44秒 – 34分55秒 「古い企業文化からの解放「個」と「組織」の成長を促すフラットな組織文化」澤 円 氏

株式会社圓窓 代表取締役 34分56秒 – 53分04秒 Slack ご紹介＆デモンストレーション伊藤 哲志

シニアプロダクトマーケティングマネージャー

Slack Japan 株式会社 53分05秒 – 1時間14分02秒 ライブ Q＆A 澤 円 氏

伊藤 哲志

※時間表記は再生時間の目安としてご参考ください。

このウェビナーで聞けること : 澤円氏の考える、管理職が目指すべき『新しい働き方』

リーダーに向けての「リモートワーク時代のチームビルディング術」

在宅勤務でも従業員が心理的安全性を感じられる組織の作り方

「がんばっている」アピールが評価されるのではなく、 業績を評価する仕組み（人事制度や給与制度など）へ変化するべき理由

全社で「何のためにDXするのか」を整理しておきたい、事業責任者の方に向けたメッセージ

注目のスピーカー :