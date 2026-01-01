はたらき場所改革 ウェビナーシリーズ ⑤アナログワークからの解放

このウェビナーの対象者 :
- 誰でも
アナログワークからの解放
分散型ワークを支える業務のデジタル化
本社移転やオフィス廃止など、大胆な決断をする企業も増えてきました。社員が分散された状態の働き方が浸透し、「はたらく場所」の自由度は私たちの想像を超えて高くなってきています。同時に、ビジネス側の DX がメインに進んでいて、社内のデジタル化がおろそかになっていることから分散型ワークの実現が困難になっている企業も少なくありません。
どこにいても社員が繋がり、生産性を保ちながら働ける環境を整備するためには、コミュニケーション基盤とあらゆるサービス、アプリが連携し、すべてオンライン上にあることが前提となります。そして、働き方そのものを変えるために必要な業務のデジタル化とはどのように進めていくべきか。
起業当初より海外複数拠点との業務を日常とされている株式会社シナモンの平野 未来さんのお話からそのヒントを探ります。
このオンデマンドウェビナーは 6月1日（火） に配信したウェビナーの録画映像です。
オンデマンドウェビナーアジェンダ
|開始 – 5分12秒
|ごあいさつ
|5分13秒 – 33分23秒
|分散型ワークと野心的な変革目標
平野 未来 氏
|33分24秒 – 46分55秒
|Slackご紹介＆デモンストレーション
伊藤 哲志
|46分56秒 – 1時間10分56秒
|ライブ Q＆A
平野 未来 氏
※時間表記は再生時間の目安としてご参考ください。
注目のスピーカー :
