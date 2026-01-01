業界特化事例紹介セッション SIer 編

このウェビナーの対象者 :
- 誰でも
– SIer 業界向け Slack 活用事例紹介セッション-
長期化するコロナ禍の影響を受け、出社の制限やリモートワークの推進など、企業においてより多様な働き方が検討され、仕事の在り方にも大きな変化が起こっています。このような情勢を背景に、ビジネス用のメッセージプラットフォーム Slack の日本国内での導入企業は増えています。
今回は「SIer」企業様向けに、ユーザー企業が Slack を導入した背景や、SIer ならではの活用ヒントをご紹介します。
「コミュニケーションツールを導入したいが、何から検討すれば良いかわからない」
「Slack は知っているが、自社で活用できるイメージが湧かない」
「Slack を導入しているが、活用度を高めていきたい」
「Slack を導入したいが、活用について技術的支援をしてほしい」
という方はぜひご視聴ください！（このウェビナーは、2021年2月24日に配信したものです）
注目のスピーカー :
助かります！
ご意見ありがとうございました！
了解です！
ご意見ありがとうございました！
うーん、システムがなにか不具合を起こしてるみたいです。後でもう一度お試しください。