Webinar

業界特化事例紹介セッション SIer 編

「SIer」企業様向けに、ユーザー企業が Slack を導入した背景や、SIer ならではの活用ヒントをご紹介します。

90 分

このウェビナーの対象者 :

  • 誰でも

– SIer 業界向け Slack 活用事例紹介セッション-

長期化するコロナ禍の影響を受け、出社の制限やリモートワークの推進など、企業においてより多様な働き方が検討され、仕事の在り方にも大きな変化が起こっています。このような情勢を背景に、ビジネス用のメッセージプラットフォーム Slack の日本国内での導入企業は増えています。
今回は「SIer」企業様向けに、ユーザー企業が Slack を導入した背景や、SIer ならではの活用ヒントをご紹介します。

「コミュニケーションツールを導入したいが、何から検討すれば良いかわからない」
「Slack は知っているが、自社で活用できるイメージが湧かない」
「Slack を導入しているが、活用度を高めていきたい」
「Slack を導入したいが、活用について技術的支援をしてほしい」
という方はぜひご視聴ください！（このウェビナーは、2021年2月24日に配信したものです）

注目のスピーカー :

エコー電子工業株式会社第一ソリューションシステム部長谷川 修造 様
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社プラットフォームテクノロジ第１部 主任渡部 友也 様
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社通信キャリアビジネス営業第１部 主任坂口 勇磨 様
SCSK 株式会社DX 技術開発センター イノベーション第二開発部 プロフェッショナル IT アーキテクト赤松 芳彦 様
Slack Japan 株式会社エンタープライズ営業３部 アカウントエグゼクティブ北市 学
Slack Japan 株式会社ビジネスグロース営業部 シニアアカウントエグゼクティブ宮本 菜央

