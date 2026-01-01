業界特化事例紹介セッション SIer 編 ②

このウェビナーの対象者 :

– SIer 業界向け Slack 活用事例紹介セッション-

長期化するコロナ禍の影響を受け、出社の制限やリモートワークの推進など、企業においてより多様な働き方が検討され、仕事の在り方にも大きな変化が起こっています。このような情勢を背景に、ビジネス用のメッセージプラットフォームのSlack の、日本国内での導入企業が増えています。

今回は「SIer」企業様向けに、ユーザー企業が Slack を導入した背景や、SIer ならではの活用ヒントをご紹介します。

「コミュニケーションツールを導入したいが、何から検討すれば良いかわからない」

「Slack は知っているが、自社で活用できるイメージが湧かない」

「Slack を導入しているが、活用度を高めていきたい」

「Slack を導入したいが、活用について技術的支援をしてほしい」

という方はぜひご視聴ください！（このウェビナーは、2021年6月1日に配信したものです）

Slack 導入企業の活用事例を知りたい方

